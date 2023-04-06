РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13186 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
16 271 69
война (46696) демография (283) Либанова (39) население (145)

В данный момент численность населения Украины составляет от 28 до 34 миллионов, - директор Института демографии Либанова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

населення

В Институте демографии и социальных исследований предполагают, что по состоянию на 1 января 2023 года численность населения Украины составила 28-34 млн.

Об этом в ходе дискуссии "Изменение демографической ситуации в стране: прогнозы и вызовы для государства" сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы попытались оценить численность населения на 1 января 2023 года в границах страны на 1 января 2022 года. У нас получилась вариация от 28 до 34 миллионов человек. Львиная доля этой вариации связана с тем, что мы не понимаем, что происходит с миграцией", - сказала специалист.

Она подчеркнула, что более корректные данные можно получить, если "навести порядок" с учетом украинцев, пересекающих границу на Западе и с Молдовой.

В то же время эксперт признала, что "посчитать те, якобы, три миллиона украинцев, которые пересекли границу с россией" будет очень сложно.

Читайте также: В 2023 году Украину ожидает катастрофическое падение рождаемости, - директор Института демографии Либанова

По ее словам, главным источником информации о численности населения любой страны является перепись, которая в независимой Украине проводилась только раз - в 2001 году.

Что касается прогнозов, то в Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины будет составлять от 24 млн до 32 млн.

"24-32 миллиона – наш прогноз численности населения по состоянию на 1 января 2022 года в пределах границы на 1 января 2022 года", - подчеркнула Либанова, заметив, что ситуация может измениться в случае "большого миграционного притока".

Также читайте: Россия хочет изменить демографический состав населения на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Докерувалося дурко зелене.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:10
+18
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і розмінований Чонгар;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі вбитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства. Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів... Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...

"Якщо країна, обираючи між війною та ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу"
показать весь комментарий
06.04.2023 17:23
+16
Так, народ теж буває дурний. Тільки у нас можна похерити людину, яка створила українську церкву, армію, розпочала євроінтенрацію, і замість неї обрати балаганного блазня .))))))
показать весь комментарий
06.04.2023 17:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Припускає? Не розуміє? Розкид в 7 млн. Це чиновник таке говорить?
"Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією", - сказала фахівець.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:06 Ответить
Ну то сам поїдь в Бахмут та Маріуполь і проведи там перепис населення для українського уряду, раз такий розумний - без тебе ніяк не справляться, це ти винний у такій великій похибці.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:13 Ответить
Скільки раз писати, пенсіонер. І не покидав Україну з 1989 року.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:15 Ответить
тут варто враховувати територію, яка потрапила під окупацію з 24.02.2022. і з якої багато населення депортовано на лаптєрайх. крім депортованого населення, немало і добровільно вати місцевої також виїхало у лаптєрайх чи через лаптєрайх в інші країни. Тому дійсно важко це все зараз чітко порахувати.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:16 Ответить
Цілий Інститут демографії. За що гроші отримує. То і не погані. Керівнику підсунули цифри? То навіщо такий керівник. Сама розписалась в непрофесійності.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:19 Ответить
Деколи, важко. А за споживанням продуктів, тоже можна. Вони навіть не знають такого.
показать весь комментарий
06.04.2023 18:01 Ответить
така методика - то пальцем в небо. )
показать весь комментарий
06.04.2023 18:47 Ответить
Та на %№я такий інститут потрібен? Тільки кричать: "на науку грошей не дають"

І чого це вона "директор", а не "директриня"? І яка така "фахивець", а не "фахивчиня"? Можливо тому вони такі тупі?
показать весь комментарий
06.04.2023 17:18 Ответить
Я думаю, що Лібанова в цьому не винна. Пару місяців назад співробітник їхнього інституту демографії дав інтерв'ю і він прямим текстом сказав, що уряд засекречує майже всю інформацію пов'язану із демографією. Тому інститут змушений опиратися на дані ООН, а невласного уряду.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:19 Ответить
Як в Голодомор загинуло від 5 до 15 мільйонів. По підтвердженим документам 5, але у розпал голоду, заборонили фіксувати причину смерті, то далі втрати рахували через 60 років дуже приблизно.
показать весь комментарий
06.04.2023 18:15 Ответить
Цей « Дитектор демографії » не здатен навіть порахувати громадян!

28? Чи 34 мілліона? Е велика різниця.
показать весь комментарий
06.04.2023 19:07 Ответить
Профессионализм и Либанова - как две параллельные прямые из математики, которые никогда не пересекаются.
показать весь комментарий
07.04.2023 02:01 Ответить
Докерувалося дурко зелене.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:10 Ответить
Пасть заткни пропагандон путинский
показать весь комментарий
06.04.2023 17:13 Ответить
Ти ще скажи,що дурко ніякого відношення до війни не має ,він простой парень(немного тупой в политики и его подставили .
показать весь комментарий
06.04.2023 17:19 Ответить
Якщо ти пропагандон, бидлан, то сам і закрий. До чого тут путін, гандон, якщо Україною керує тупа мразота?
показать весь комментарий
06.04.2023 17:19 Ответить
До чого тут путін... Тоесть путен здесь непричем? Ты паскуда путинская. Война идет с 2014 года и более 15% территории окупированы и убито десятки тысяч украинцев и миллионы стали беженцами тоже с 2014 года. И вовсем виноват Зеленский? Тварь ты сепарская
показать весь комментарий
06.04.2023 17:42 Ответить
Я бы сказал, что во всем виноваты ваши элиты, которые не смотря на то, что сами полностью русскоязычны, примерно с 2006 годов начали забивать на интересы восточной Украины. Нельзя было настолько нелепо верить англосаксам, зная какие психи сидят в Кремле. Сидели бы и доили обе стороны, торговали бы с лева на право и с права на лево, и все. Изички блин. Стиль Финляндии и Казахстана. Но ради политических балов ваша элита решила тут и сейчас строить едину нацi.
показать весь комментарий
06.04.2023 21:36 Ответить
Зелебот, зелох твой подписал указами назначение предателей фсбшных на самые высокие посады СБУ, в результате потерянная территория и десятки тысяч убитых украинцев.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:21 Ответить
Ты сепарок что то путаешь. В 2014 когда все ето происходило о Зеленском как о политике еще никто не знал. Но твою цель как кремлевского агента я понял уже давно. Любым способом винить не кремлевский режим а украинскую власть которая не пошла на сделку с кремлем и не подписала капитуляцию ради *мира*
показать весь комментарий
06.04.2023 17:45 Ответить
"... и не подписала капитуляцию ради *мира*", бо під Палацом Президента мало не кожний день проводилися акції "Ні Капітуляції".
показать весь комментарий
06.04.2023 18:12 Ответить
І хтось за цього дурка голосував,це вибір народу
показать весь комментарий
06.04.2023 17:15 Ответить
Так, народ теж буває дурний. Тільки у нас можна похерити людину, яка створила українську церкву, армію, розпочала євроінтенрацію, і замість неї обрати балаганного блазня .))))))
показать весь комментарий
06.04.2023 17:21 Ответить
Не настільки ж,щоб обрати президентом тупого наріка идіота,саме таким він для мене був і є.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:26 Ответить
Боян у скороченому варіанті:

- Гіві, сколка будіт дважьди два?
- Па-моєму, учітел, ето будіт сем.
- Да, где-то так: сем-восем...
показать весь комментарий
06.04.2023 17:12 Ответить
Плюс-минус население Финляндии.
Хороший подсчет, наверное очень точный.
В общем для марафона информация пойдет
показать весь комментарий
06.04.2023 17:12 Ответить
Я думаю такая вилка из-за не способности в данный момент времени провести точный расчет, без проведения всеобщей перепеси. А для этого должна быть окончена война. По сути у правительства осталось не так много индикаторов. Раньше, лет 40 назад смотрели по количество потребляемой воды, молока и хлеба. Сегодня эти 3 группы продуктов пользуются популярностью только у детей и стариков. Единственное чем можно мерить более менее точно - симки операторов сотовой связи, которые активны и двигаются хотя бы 1 раз на несколько метров.
показать весь комментарий
06.04.2023 21:49 Ответить
По симкам и считали не так давно... Кабмин в 2019 году пришел к выводу, что в Украине живёт 37 млн человек. Сейчас 7-8 млн на Западе и ещё 3-4 в РФ.
показать весь комментарий
07.04.2023 02:09 Ответить
На меня не расчитывайте.
Задолбала коррупция.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:13 Ответить
Да всім якось похєр на тебе - кацапа.
показать весь комментарий
06.04.2023 20:07 Ответить
Тобто на тих територіях які контролює Україна проживає не більше 26 млн. Це рівно вдвічі менше ніж 30 років тому. Було б цікаво ще почути дані про народжуваність, цю інформацію взагалі перестали публікувати, бояться що цифри шокують українців
показать весь комментарий
06.04.2023 17:14 Ответить
В Києві кожен місяць Віталька пише скільки народилося дітей у місті. В чому проблема подивитися по регіонах? Чи чукча нє чітатєль, він тільки кричати "зрада" вміє?!
показать весь комментарий
06.04.2023 20:09 Ответить
Ну давай знайди мені дані за Волинь і побачимо хто із нас чукча
показать весь комментарий
07.04.2023 08:52 Ответить
Класс! Для списания, например, газа - берём 32 млн., для расчёта тарифа - 24 млн.
Таким образом: газа списываем больше, чем потребляем, а тариф получаем выше!
Потребность в садиках - 24 млн., но народных депутатов из расчета вооще 45 млн.
Ну и так дале....
Забавная математика.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:15 Ответить
По "хлебной формуле" меньше 17млн получается уже давно.
Украина - золотое дно. На одних мёртвых душах можно бизнес империю построить из зелёного шоколада с "золотым унитазом".
Кстати унитаз уже в прошлом, зато теперь у зелени есть "золотой вагон". От шоколадника достался.
показать весь комментарий
06.04.2023 19:04 Ответить
Слава Великому кормчому!
- Моя мрія щоб були оголошення не "робота в Польщі" , а "робота в Україні"!
- я поверну заробітчан!
показать весь комментарий
06.04.2023 17:19 Ответить
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і розмінований Чонгар;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі вбитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства. Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів... Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...

"Якщо країна, обираючи між війною та ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу"
показать весь комментарий
06.04.2023 17:23 Ответить
В Україні наявні реєстри виборців пенсіонерів пацієнтів лікарів дія та інші на які держава тратить бюджетні кошти а порахувати не можна
показать весь комментарий
06.04.2023 17:30 Ответить
І нашо ти, тупе дурко, це вкинуло саме зараз? Сиділо сиділо і вирішило хайпонути? Нагадати про себе? А то як же, всі зелені гниди раз по разу через тиждень кудахтають, а ти мовчало, сонцесяйний бонелох, чи його пророк на землі дєрьмак не помічають?
Падлюки, спеціально ж таке вкидають щоб у людей надії не було. Щоб здавалися і на договорняки зі здачею територій погоджувалися. Гніди зелені, шоб ви здохли!
показать весь комментарий
06.04.2023 17:44 Ответить
Ні фіга собі вилка - шість мільйонів...Так спрогнозувати зміг би любий вуйко,не треба інститутів.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:48 Ответить
у нас ніхто не знає, яка чисельність населення, немає надійної статистики, але Лібанова завжди, задовго до цієї великої війни, применшувала чисельність населення країни (а Мордор завжди свою статистику роздував і роздуває), Лібанова бере свої цифри зі стелі, тому її цифри, це те, у що їй хочеться вірити, а не те, що є насправді, мотивів її кабінетних розрахунків я не знаю, хоч, можливо, це чиєсь для когось бажане замовлення (не обов'язково проплачене грошима, є різні форми вдячності)
показать весь комментарий
06.04.2023 17:50 Ответить
Эта ***** берет цифры из козломординских зми.
показать весь комментарий
06.04.2023 19:33 Ответить
Напередодні 24.02.2022 в Україні проживали 36 млн. Після нападу восії виїхало за різними оцінками від 9 до 13 млн. Додайте до того 2 млн які потрапили в окупацію після 24.02.
Тобто навіть 25 млн на території України під питанням
показать весь комментарий
06.04.2023 17:51 Ответить
виїхало за різними оцінками від 9 до 13 млн.
-----------------------------------------------------------
источник инфы?
показать весь комментарий
06.04.2023 19:34 Ответить
просто великий зрадофільський пердь у калюжу з 13 млн😁
показать весь комментарий
06.04.2023 20:11 Ответить
Дав посилання у 08:20. Але його видалили. Що не так?
показать весь комментарий
07.04.2023 09:33 Ответить
Ого, цілий інститут і такі відхилення в розрахунках! Вже краще мовчали б чим так опускати рейтинг ''інститута'',
показать весь комментарий
06.04.2023 17:51 Ответить
Прогнози... У метеоролога народився син, місцями дочка, ходить 15-20 метрів на секунду...
показать весь комментарий
06.04.2023 18:08 Ответить
Велика похибка.
Якщо ви не знаєте кількість населення , то яка мова про економіку
показать весь комментарий
06.04.2023 18:14 Ответить
Ну що, 73%, поржалі? Ржіть і далі, на вас чекає ще якесь кіно про Голобородьку, скоріше це буде кіно, як Володя без зброї переміг московську секту(правда руками українців), але то таке, головне скажуть на марафоні, що то він, і ще він особисто визволить частину окупованих територій, які сам і здав. А ті, що виїхали до ЄС, навряд чи повернуться, декілька мільйонів залишиться там. Та вони Володі і не потрібні, йому головне зберегти земельку для Бень, шифірів і рабіновичів.
показать весь комментарий
06.04.2023 18:16 Ответить
тиждень, два, три
показать весь комментарий
06.04.2023 18:35 Ответить
даже хз как всякие налоговые, пенсионные и подобные службы работают. наверное на глаз бабла раздают. кому-то - два раза. вот и тяжело сказать.
показать весь комментарий
06.04.2023 18:38 Ответить
Наверное мы содержим институт чтобы он выдавал такие погрешности
показать весь комментарий
06.04.2023 18:38 Ответить
Пора сократить количество депутатов!
показать весь комментарий
06.04.2023 18:39 Ответить
Це такий фахівець, як з лайна куля. 7 мільонів в нього не визначено.
показать весь комментарий
06.04.2023 18:41 Ответить
Дайте вгадаю, на виборах кількість населення буде дорівнювати приблизно 50 мільйонів. Ну тіпа вєрнулісь.
показать весь комментарий
06.04.2023 19:01 Ответить
я-б порахував з точністю до тисячі-двох....кількість унікальних користувачів банківськими послугами(всі проходять через ідентифікаційний код),отримувачі пенсій,допомог.школярі,відвідувачі дитячих садків...які проблеми в вік цифрових технологій???
показать весь комментарий
06.04.2023 19:21 Ответить
Сосны, сэр, корабельные.
показать весь комментарий
06.04.2023 19:36 Ответить
No, sir. В основном - зеленые дубы.
показать весь комментарий
06.04.2023 20:29 Ответить
Это гадание на кофейной гуще конечно, но в целом 31-31 миллиона на начало весны есть населения. Многие пережидали зиму за границей, многие год просидели там уехав сразу, и многие возвращаются сейчас назад. Массированные ракетные обстрелы прекратились, заморозить народ не удалось, впереди тепло и контрнаступ. Среди моих знакомых вернулось 11 человек и не уехал этой весной пока ни один.
показать весь комментарий
06.04.2023 19:28 Ответить
Да...це п3ідa буде.... А ще потрібно врахувати, що коли війна закінчиться то чоловіки масово ламануться до своїх жінок/дітей за кордон

І не пі3діть, що в Україну будуть масово повертатися біженці...
Для одних немає КУДИ... А для інших стоїть питання НАВІЩО ? На 200 євро зарплатні? Коли вони за кордоном вже вкорінилися, знайшли пристойну/людську роботу, дітки адаптувалися до школи, знайшли друзів...особливо маленькі дітки...
Солдати вернуться з фронту із серйозними психологічними проблемами...Злочинність буде зашкалювали...
Це буде Пі3да, а не країна... Навіть гірше за повоєнну НІМЕЧЧИНУ...Німці масово не покидали біженцями і не шукали прихистку по всій Європі...Навпаки, турки їхали відбудовувати повоєнну Німеччину.
А Україну хто буде відновлювати? Мігранти із Ср.Азії? В'єтнамці? Китайці?...Навіть якщо ЄС і завадить грошима на відбудову, то тупо не буде кому її відбудовувати...

Ps. При чому покинули Україну в основному жінки працездатного віку, а їхні діти будуть через 3-5років працездатними, як підростуть..... В країні залишаться одні пенси...
Про це ніхто чомусь не думає.... Думають як побільше загребти чоловіків на фронт і там пустити на м'ясо під Бахмутом, Авдіївкою... Тикають на москалів, що м'ясом воюють, а самі?..Відкрийте соц.мережі....Вони вже стали як одна, жалобна книга...де люди викладають ролики своїх загиблих у війні... Цього не покажуть по "ЄДИНОМУ МАРАФОНІ", бо укропропоганда працює....
Сорі за матюк...але інакше цю ситуацію не опишеш...
показать весь комментарий
06.04.2023 20:40 Ответить
директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова, фахівець
показать весь комментарий
06.04.2023 20:59 Ответить
Владимир Васильевич Не заважайте , вона Фахівець я сподіваюсь її буде обслуговувати такий же пілот літака , с таким же фахом
показать весь комментарий
06.04.2023 21:11 Ответить
К сожалению, хорошего будущего не видно - даже после победы...

Во первых победа или мир должна быть такой, чтобы все не повторилось через 5-10 лет - ведь тогда зачем возвращаться?

За счет чего остраивать разрушенное? Решения о конфискации русских активов - нет законодательной базы - США, ЕС просто заморозили деньги и держат у себя.

Дадут кредиты? Кто будет отдавать, кто будет покупать остроенное жилье? Если дадут кредиты, а жилье компенсирует за счет бюджета - то за счет чего будут возвращать эти кредиты?

Если жилье и все утрачено - то зачем возвращаться?

Если в тойже условной Польше - можно взять кредит на жилье, и даже на обычной работе спокойно его выплатить за 20 лет - в стране которая в НАТО, ЕС работают законы, образование котируется в ЕС - т.е. работать можно везде.

Зачем возвращаться, туда где не работают законы. Прочитав закон - ты не уверен, что суд согласно закона станет на твою сторону, и даже аналогичные дела - могут в зависимости от суда, а не закона - закончиться разным результатом.

Когдато инвестор хотел построить сеть курурортов в Затоке, но...

Не смог "договориться" с местной властью.

И никто не суд, не прокуроратора, не президент - не смогли помочь, хотя на словах пытались помочь.

Хотели завод Байрактаров построить - но... только если заплатите 10млн.долларов, и подождете 2 года, чтобы дать разрешения на подключения электричества.

Т.е. если даже дать инвестиции, то при таком подходе разрушенное жилье и инфраструктуру отстроят через 10 и более лет - за это время можно будет приобрести свое жилье в ЕС с предсказуемым будущим.
показать весь комментарий
06.04.2023 21:27 Ответить
Мені здається, що пані Лібановой треба в Нарнії чи Смарагдовому Місті чіновницею працювати. Вона завжди відірвана від реальності на світові роки. Перепису населення України не було більше двадцяти років, що вона може знати? Класичне замилування очей, аби щось казати.
показать весь комментарий
07.04.2023 01:59 Ответить
 
 