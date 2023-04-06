В данный момент численность населения Украины составляет от 28 до 34 миллионов, - директор Института демографии Либанова
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В Институте демографии и социальных исследований предполагают, что по состоянию на 1 января 2023 года численность населения Украины составила 28-34 млн.
Об этом в ходе дискуссии "Изменение демографической ситуации в стране: прогнозы и вызовы для государства" сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы попытались оценить численность населения на 1 января 2023 года в границах страны на 1 января 2022 года. У нас получилась вариация от 28 до 34 миллионов человек. Львиная доля этой вариации связана с тем, что мы не понимаем, что происходит с миграцией", - сказала специалист.
Она подчеркнула, что более корректные данные можно получить, если "навести порядок" с учетом украинцев, пересекающих границу на Западе и с Молдовой.
В то же время эксперт признала, что "посчитать те, якобы, три миллиона украинцев, которые пересекли границу с россией" будет очень сложно.
По ее словам, главным источником информации о численности населения любой страны является перепись, которая в независимой Украине проводилась только раз - в 2001 году.
Что касается прогнозов, то в Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины будет составлять от 24 млн до 32 млн.
"24-32 миллиона – наш прогноз численности населения по состоянию на 1 января 2022 года в пределах границы на 1 января 2022 года", - подчеркнула Либанова, заметив, что ситуация может измениться в случае "большого миграционного притока".
Пожалуйста, подождите...
"Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією", - сказала фахівець.
І чого це вона "директор", а не "директриня"? І яка така "фахивець", а не "фахивчиня"? Можливо тому вони такі тупі?
28? Чи 34 мілліона? Е велика різниця.
- Гіві, сколка будіт дважьди два?
- Па-моєму, учітел, ето будіт сем.
- Да, где-то так: сем-восем...
Хороший подсчет, наверное очень точный.
В общем для марафона информация пойдет
Задолбала коррупция.
Таким образом: газа списываем больше, чем потребляем, а тариф получаем выше!
Потребность в садиках - 24 млн., но народных депутатов из расчета вооще 45 млн.
Ну и так дале....
Забавная математика.
Украина - золотое дно. На одних мёртвых душах можно бизнес империю построить из зелёного шоколада с "золотым унитазом".
Кстати унитаз уже в прошлом, зато теперь у зелени есть "золотой вагон". От шоколадника достался.
- Моя мрія щоб були оголошення не "робота в Польщі" , а "робота в Україні"!
- я поверну заробітчан!
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і розмінований Чонгар;
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі вбитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства. Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів... Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
"Якщо країна, обираючи між війною та ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу"
Падлюки, спеціально ж таке вкидають щоб у людей надії не було. Щоб здавалися і на договорняки зі здачею територій погоджувалися. Гніди зелені, шоб ви здохли!
Тобто навіть 25 млн на території України під питанням
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источник инфы?
Якщо ви не знаєте кількість населення , то яка мова про економіку
І не пі3діть, що в Україну будуть масово повертатися біженці...
Для одних немає КУДИ... А для інших стоїть питання НАВІЩО ? На 200 євро зарплатні? Коли вони за кордоном вже вкорінилися, знайшли пристойну/людську роботу, дітки адаптувалися до школи, знайшли друзів...особливо маленькі дітки...
Солдати вернуться з фронту із серйозними психологічними проблемами...Злочинність буде зашкалювали...
Це буде Пі3да, а не країна... Навіть гірше за повоєнну НІМЕЧЧИНУ...Німці масово не покидали біженцями і не шукали прихистку по всій Європі...Навпаки, турки їхали відбудовувати повоєнну Німеччину.
А Україну хто буде відновлювати? Мігранти із Ср.Азії? В'єтнамці? Китайці?...Навіть якщо ЄС і завадить грошима на відбудову, то тупо не буде кому її відбудовувати...
Ps. При чому покинули Україну в основному жінки працездатного віку, а їхні діти будуть через 3-5років працездатними, як підростуть..... В країні залишаться одні пенси...
Про це ніхто чомусь не думає.... Думають як побільше загребти чоловіків на фронт і там пустити на м'ясо під Бахмутом, Авдіївкою... Тикають на москалів, що м'ясом воюють, а самі?..Відкрийте соц.мережі....Вони вже стали як одна, жалобна книга...де люди викладають ролики своїх загиблих у війні... Цього не покажуть по "ЄДИНОМУ МАРАФОНІ", бо укропропоганда працює....
Сорі за матюк...але інакше цю ситуацію не опишеш...
Во первых победа или мир должна быть такой, чтобы все не повторилось через 5-10 лет - ведь тогда зачем возвращаться?
За счет чего остраивать разрушенное? Решения о конфискации русских активов - нет законодательной базы - США, ЕС просто заморозили деньги и держат у себя.
Дадут кредиты? Кто будет отдавать, кто будет покупать остроенное жилье? Если дадут кредиты, а жилье компенсирует за счет бюджета - то за счет чего будут возвращать эти кредиты?
Если жилье и все утрачено - то зачем возвращаться?
Если в тойже условной Польше - можно взять кредит на жилье, и даже на обычной работе спокойно его выплатить за 20 лет - в стране которая в НАТО, ЕС работают законы, образование котируется в ЕС - т.е. работать можно везде.
Зачем возвращаться, туда где не работают законы. Прочитав закон - ты не уверен, что суд согласно закона станет на твою сторону, и даже аналогичные дела - могут в зависимости от суда, а не закона - закончиться разным результатом.
Когдато инвестор хотел построить сеть курурортов в Затоке, но...
Не смог "договориться" с местной властью.
И никто не суд, не прокуроратора, не президент - не смогли помочь, хотя на словах пытались помочь.
Хотели завод Байрактаров построить - но... только если заплатите 10млн.долларов, и подождете 2 года, чтобы дать разрешения на подключения электричества.
Т.е. если даже дать инвестиции, то при таком подходе разрушенное жилье и инфраструктуру отстроят через 10 и более лет - за это время можно будет приобрести свое жилье в ЕС с предсказуемым будущим.