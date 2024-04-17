Польські мітингувальники мають намір заблокувати пункт пропуску "Корчова-Краківець", - Держмитслужба
Польські мітингувальники планують відновити блокаду перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець" на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держмитслужбу.
За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024 року перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець". Пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів.
"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься БЕЗПЕРЕШКОДНО", - наголошують у Держмитслужбі.
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