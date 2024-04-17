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Новини
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Польські мітингувальники мають намір заблокувати пункт пропуску "Корчова-Краківець", - Держмитслужба

фермер,польща

Польські мітингувальники планують відновити блокаду перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держмитслужбу.

За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024 року перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець". Пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів.

"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься БЕЗПЕРЕШКОДНО", - наголошують у Держмитслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські фермери блокують рух вантажівок у двох пунктах пропуску, у чергах близько 570 вантажівок, - Держприкордонслужба

Автор: 

кордон (4748) Польща (8472) блокування (644) Державна митна служба (636)


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Топ коментарі
+7
польсько-кацапські, так вірніше
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17.04.2024 13:00
+5
а для чого їм в поле їхати, якщо росія щедро платить за протести
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17.04.2024 13:00
+4
А коли вони працюють на своїх клаптиках землі?
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17.04.2024 13:33
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трактори не в полях - де посівна, а на кордоні...
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17.04.2024 12:53 Відповісти
а для чого їм в поле їхати, якщо росія щедро платить за протести
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17.04.2024 13:00 Відповісти
Мерзота.
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17.04.2024 12:58 Відповісти
Новини про повне блокування кордонів йдуть вже майже рік. Інколи це розбавляється - " пропускають 2-3 машини в день". Потім читаєш " новину" - такий то пропускний пунк збираються блокувати" Так вони вже рік заблоковані, як ще тільки " збираються"?
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17.04.2024 12:58 Відповісти
польсько-кацапські, так вірніше
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17.04.2024 13:00 Відповісти
Як ця пшечня вже задовбала.
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17.04.2024 13:06 Відповісти
А коли вони працюють на своїх клаптиках землі?
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17.04.2024 13:33 Відповісти
"Фермери" під кирівніцтвом кацапської агентури.(висипання зерна помятаєте) 500 злотих і в Польші гроші.Ряжені "націоналісти" на майдані,борцуни з баригами.Теж з тої опери.Качати владу квартал 95 з блазнем на чьолі в горлівці у 2014му - теж з того корита фінансувалось.
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17.04.2024 14:16 Відповісти
нормальний такий другий фронт. Думаю, ми скоро побчимо медалі "Za blokowanie odprawy celnej Korczowa" або "Za blokowanie odprawy celnej Hrebenne".
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17.04.2024 14:32 Відповісти
ДОВГА ВІДПУСТКА ЗА КАЦАПСЬКИЙ РАХУНОК! - НЕХАЙ ГУЛЯЮТЬ, осінь покаже "рубель-дрова" на столі, - ВЕЛИКУ ФІГУ, бо це все, на що здатен кремль з ******. АРХ М
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17.04.2024 15:44 Відповісти
 
 