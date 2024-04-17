Сили ППО збили російський БПЛА над Дніпропетровщиною
Над Павлоградським районом Дніпропетровщини сили протиповітряної оборони знищили російський БПЛА.
Про це повідомив глава облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожий безпілотник збили над областю наші оборонці неба! Його знищили над Павлоградським районом військові ПвК "Схід", - йдеться в повідомленні.
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valeriy svan
показати весь коментар17.04.2024 14:16 Відповісти Мені подобається 0
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