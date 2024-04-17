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Сили ППО збили російський БПЛА над Дніпропетровщиною

ппо

Над Павлоградським районом Дніпропетровщини сили протиповітряної оборони знищили російський БПЛА.

Про це повідомив глава облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий безпілотник збили над областю наші оборонці неба! Його знищили над Павлоградським районом військові ПвК "Схід", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

ППО (3140) Дніпропетровська область (3610)


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А 50 вних зараз недостає, тож компенсують це розвідкою з БПЛА. Там де вони літають і розвідують цілі, чекайте удару шахедами і ракетами.
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17.04.2024 14:16 Відповісти
 
 