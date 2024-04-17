Німеччина підтримуватиме Україну, але й варто сприяти дипломатичним зусиллям для завершення війни, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із підтримкою України також активізуватиме дипломатичні зусилля задля завершення війни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив, підбиваючи підсумки переговорів із керівництвом Китаю.
"Важливо, щоб для Німеччини, як і для багатьох друзів України, було зрозуміло, що ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як це необхідно, і водночас будемо сприяти дипломатичним зусиллям, якими опікується дуже інтенсивно й Україна", - сказав канцлер.
За словами Шольца, під час його візиту в Пекін були отримані сигнали, які свідчать про широку підтримку і розуміння необхідності продовження розпочатих у Копенгагені, Джидді, Валлетті, Давосі розмов. Подібні обговорення заплановані і на майбутнє, додав політик.
"Я вважаю, що це необхідний прогрес. Тому що окрім військової підтримки України з боку Німеччини та її друзів і союзників є також питання дипломатії – і саме це зараз у центрі уваги… Для мене дуже важливо, щоб було ясно, що Путін не може просто продовжувати цю війну, як він її почав", - додав глава німецького уряду.
Заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер на брифінгу в середу назвав "позитивним" те, що Берлін і Пекін обговорюють питання "мирних конференцій". У Німеччині вітають усі мирні ініціативи стосовно завершення війни в Україні, додав Бюхнер.
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Яка не може визначитися- чи труси знімати, чи хрестик надіти.
Чи може ви заради миру та дипломатії віддасте шматок своєї території замість України?
"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу пи@дюлей!"
Лесь Подерв'янський
А, на завивання московської агентури по мережі та заливання нею, отого московськага лайна/ІПСО, не звертайте уваги!! Просто прикопуйте його, повсякденно, по канавах, для чорнозему!!
Слава Україні!
у мене думка про Шольца проста..
або роби справу, або не ліпи дурниць про якісь дипломатичні домовленості з ******
а Ви про наївність
якось навіть дивно бо
наївно сотий раз обговорувати допомогу 100 % а отримувати 30