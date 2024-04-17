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Новини Війна
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Німеччина підтримуватиме Україну, але й варто сприяти дипломатичним зусиллям для завершення війни, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із підтримкою України також активізуватиме дипломатичні зусилля задля завершення війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив, підбиваючи підсумки переговорів із керівництвом Китаю.

"Важливо, щоб для Німеччини, як і для багатьох друзів України, було зрозуміло, що ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як це необхідно, і водночас будемо сприяти дипломатичним зусиллям, якими опікується дуже інтенсивно й Україна", - сказав канцлер.

За словами Шольца, під час його візиту в Пекін були отримані сигнали, які свідчать про широку підтримку і розуміння необхідності продовження розпочатих у Копенгагені, Джидді, Валлетті, Давосі розмов. Подібні обговорення заплановані і на майбутнє, додав політик.

"Я вважаю, що це необхідний прогрес. Тому що окрім військової підтримки України з боку Німеччини та її друзів і союзників є також питання дипломатії – і саме це зараз у центрі уваги… Для мене дуже важливо, щоб було ясно, що Путін не може просто продовжувати цю війну, як він її почав", - додав глава німецького уряду.

Заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер на брифінгу в середу назвав "позитивним" те, що Берлін і Пекін обговорюють питання "мирних конференцій". У Німеччині вітають усі мирні ініціативи стосовно завершення війни в Україні, додав Бюхнер.

Читайте: Шольц закликав Китай не допомагати РФ

Автор: 

Німеччина (7317) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+12
У Шольця і так були проблеми з яйцями, а тут ще й китайці покусали
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17.04.2024 17:01
+8
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17.04.2024 17:16
+7
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17.04.2024 17:02
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Як Китаи рашці скаже так і буде
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17.04.2024 16:59 Відповісти
Як вже набридла ця Меркель у вигляді Шольця!

Яка не може визначитися- чи труси знімати, чи хрестик надіти.
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17.04.2024 18:15 Відповісти
Шольцу то вони вже наказали, світ наводити
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17.04.2024 19:59 Відповісти
У Шольця і так були проблеми з яйцями, а тут ще й китайці покусали
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17.04.2024 17:01 Відповісти
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17.04.2024 17:02 Відповісти
після візиту Штольца в Китай, китайці заразили його вакциною "куйла"
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17.04.2024 17:03 Відповісти
Пане Шольц, агаласіте пжалуйста цифру оплати за цю підтримку ! Два чи три мільйона українців в дерев'яних гробах ? А давайте, пане, розрахуємось ПІСЛЯПЛАТОЮ. Вранці Таурси-снаряди-танки, в вечорі ...
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17.04.2024 17:04 Відповісти
******** Гітлер- Муйло пілює на будь-яку дипломатію.

Чи може ви заради миру та дипломатії віддасте шматок своєї території замість України?
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17.04.2024 17:04 Відповісти
хтось зрозумів, шо він сказав?! я нічого не зрозуміла - якісь сигнали отримали від Пекіну, Україна повинна знайти дипломатичні шляхи - з ким? з рашкою яка не зупиняється і шарашить по тилу ракетами, а пу не може так продовжувати війну, справді? але він продовжує! і це з ним треба бути дипломатами, а це як? так як европейські політики, зранку встав, сказав - треба підтрмати Україну, а до обіду вже остаточно проснувшись казати- шо нічого не дамо бо страшно і в самих нічого немає. Хочеться почути шо ж таке вони мають на увазі під словами - дипломатичні шляхи?!!!!!!
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17.04.2024 17:05 Відповісти
Просто надіється що колись там хтось переконає росіян не воювати далі. І що він не проти цього. Проста заява поки що ні про що.
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17.04.2024 17:13 Відповісти
В громадянина Шольца рейтинг впав, а частина німців підтримує мирні переговори між Україною та кацапами. От він ліпить горбатого, щоб сподобатись електорату.
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17.04.2024 17:22 Відповісти
Це все було зрозуміло ще і ДО нападу.. Всі домовленності, гаранти-нічого спільного з реаліями і НЕ збиралися мати..Час спливає, а від балачок-сенсу ніякого
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17.04.2024 17:27 Відповісти
З кацапами дипломатія не працює, і міжнародне право не працює.
"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу пи@дюлей!"
Лесь Подерв'янський
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17.04.2024 17:07 Відповісти
а як немає ЧИМ їх давати??Хіба що-силою думки та піснями з молитвами.. ??Сенсу ще менше, ніж 0
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17.04.2024 17:29 Відповісти
По кацапським НПЗ не молитви прилітали, флот кацапський - не пісні загнали за "можайські хмари", по Джанкою сьогодні не нуль прилетів...
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17.04.2024 17:35 Відповісти
Українці вдячні, любій підтримці Німеччині щодо визволення України від московитів-убивць!!

А, на завивання московської агентури по мережі та заливання нею, отого московськага лайна/ІПСО, не звертайте уваги!! Просто прикопуйте його, повсякденно, по канавах, для чорнозему!!
Слава Україні!
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17.04.2024 17:09 Відповісти
Дипломатичні зусилля - це як? Дипломатія у одічалих не працює, дайте краще Тауруси та Ф-16.
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17.04.2024 17:10 Відповісти
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17.04.2024 17:16 Відповісти
От і ще одне питання в мене виникає, чому після таких заяв про пошук дипломатичних шляхів для припинення війни всі дивляться на Україну? чому всі вони не довбають РФ цими пропозиціями?! при тому, що ми слабші, обороняємось на СВОЇЙ території, якшо зупинемось хоч на день - програємо і нас окупують, нам перестали допомагати і по іхньому це ми повинні знайти дипломатиний шлях врегулювання? чи вони діти і не розуміють що в нас небуло причин воювати, в нас небуло непримеренних претензій до рашки, дипломатія, це цікаве слово, вони ведуть нас до компромісу, але компроміс, це коли як хтось)) казав зійтись посередині? тобто віддати частину країни?!!!! так це вже було! ми не воювали за Крим шоб не було ескалації, і це нас Европа вмовляла, і до чого все дійшло?!!! а в гарантії США і Европи не вірю зовсім, вони не тримають слово, і не будуть нас захищати, невимовна туга за справжньою справедливістю...
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17.04.2024 17:22 Відповісти
хіба ще не зрозуміло??Кинули "під каток" і начхали
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17.04.2024 17:30 Відповісти
Хто про шо - дурний про воші...
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17.04.2024 17:23 Відповісти
Вітаю. Дякую, додати нічого....
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17.04.2024 17:24 Відповісти
а хто заважає поїхати до *****, дипломатично домовитись хай вйобує восвоясі і башляє на віднолення України та платить репарації за загиблих, скаліченим та морально-фінансоі збитки населеннюУкраїни??? вперед!!! ніхто ж не заважає!!! всі за!!!
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17.04.2024 17:25 Відповісти
Ви-наівна людина чи аби писати??Нікому ми НЕ потрібні..І НЕ були..А оці всі домовленності-до дупи..Дивно, що це було НЕ зрозуміло з самого початку.. НЕ вірю.
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17.04.2024 17:45 Відповісти
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17.04.2024 17:28 Відповісти
Не тратьте, куме, сили на дипломатію. Завершенням війни для москальського фюрера є тільки знищення України.
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17.04.2024 19:02 Відповісти
Давно треба було робити ядрьону бомбу, і не одну, а не заглядати усім в дупу !!!
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17.04.2024 19:38 Відповісти
Все згадую слова Алькапоне.
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17.04.2024 19:48 Відповісти
Шольц, ти якийсь ахтунг, ось би в тебе парочку федеральних земель типу Баварія і Баден-вюртенберг окупанти без обʼяви війни забрали, я б тодіподивився як би ти свої дипломатичні навики що б їх повернути використовував.
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17.04.2024 21:24 Відповісти
Ви шановна Валентино відрізняйте наївність від прямого тексту....
у мене думка про Шольца проста..
або роби справу, або не ліпи дурниць про якісь дипломатичні домовленості з ******
а Ви про наївність
якось навіть дивно бо
наївно сотий раз обговорувати допомогу 100 % а отримувати 30
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17.04.2024 23:44 Відповісти
 
 