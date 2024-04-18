Держдепартамент закликав Конгрес США ухвалити допомогу Україні: На кону - кожен день

Державний департамент закликав Палату представників американського Конгресу якнайшвидше погодити додаткове фінансування потреб національної безпеки на тлі нових російських обстрілів українських міст.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

Заява прозвучала на тлі нових російських обстрілів українських міст, зокрема ракетного удару по Чернігову. Речник заявив, що це підкреслює нагальність виділення допомоги Україні.

"Це черговий приклад жахливої російської ракетної атаки, цього разу по центру Чернігова. Фотографії цих атак жахливі, але, крім того, це підкреслює необхідність якнайшвидше погодити додаткове фінансування потреб національної безпеки. Ми вважаємо, що наша підтримка українських партнерів може продовжувати впливати на цей конфлікт і може врятувати життя. Палата представників повинна діяти негайно", - зауважив він.

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За словами посадовця, Держдеп очікує, що Палата представників вже цього тижня проголосує за нові законопроєкти про допомогу Україні, яка захищається від Російської Федерації та Ізраїлю, який протистоїть іранському режимові.

"Без перебільшення, на кону - кожен день", - наголосив Пател.