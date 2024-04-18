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Держдепартамент закликав Конгрес США ухвалити допомогу Україні: На кону - кожен день

ведант,пател

Державний департамент закликав Палату представників американського Конгресу якнайшвидше погодити додаткове фінансування потреб національної безпеки на тлі нових російських обстрілів українських міст.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

Заява прозвучала на тлі нових російських обстрілів українських міст, зокрема ракетного удару по Чернігову. Речник заявив, що це підкреслює нагальність виділення допомоги Україні.

"Це черговий приклад жахливої російської ракетної атаки, цього разу по центру Чернігова. Фотографії цих атак жахливі, але, крім того, це підкреслює необхідність якнайшвидше погодити додаткове фінансування потреб національної безпеки. Ми вважаємо, що наша підтримка українських партнерів може продовжувати впливати на цей конфлікт і може врятувати життя. Палата представників повинна діяти негайно", - зауважив він.

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За словами посадовця, Держдеп очікує, що Палата представників вже цього тижня проголосує за нові законопроєкти про допомогу Україні, яка захищається від Російської Федерації та Ізраїлю, який протистоїть іранському режимові.

"Без перебільшення, на кону - кожен день", - наголосив Пател.

Автор: 

Держдепартамент США (1612) Конгрес США (1222) допомога (8284) Україна (5859)


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Топ коментарі
+6
Речнику вже набридло дурня клеїти-підрядив заступника.
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18.04.2024 06:29
+4
Без перебільшення, на кону - кожен день... вже третій рік...
Це якщо хтось у Конгресі не знав...
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18.04.2024 08:36
+3
Опять Байден не хочет голосовать в Конгресе за помощь Украине! Да тролли?
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18.04.2024 09:20
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Речнику вже набридло дурня клеїти-підрядив заступника.
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18.04.2024 06:29 Відповісти
Без перебільшення, на кону - кожен день... вже третій рік...
Це якщо хтось у Конгресі не знав...
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18.04.2024 08:36 Відповісти
Опять Байден не хочет голосовать в Конгресе за помощь Украине! Да тролли?
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18.04.2024 09:20 Відповісти
Не могут значит не хотят.
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18.04.2024 09:54 Відповісти
Дед хочет, но не встаёт вялый крючок.
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18.04.2024 13:25 Відповісти
Для того , щоб США виділили гроші , треба цвести себе відповідно . Але якщо виявляти невдячність , постійно брехати , , хамити та биковати , як це робить Військовий Вождь , не випускати за кордон попереднього Президента , мародерити западну допомогу , по факту будувати в Україні державу за зразком Білорусі та Расеі ( де все вирішує одна людина ), забороняти свободу слова в СМІ , давити опозицію ... то й годі розраховувати на западні гроші! Запад вже втомився від ЦЬОГО діяча и не хоче фінансувати побудову в Україні ЗЕ-РАЙХУ з неголеним фюрерком. Поки що дають так , щоб не впали.

Незабаром ( у цю неділю ) будемо поздоровляти "мудрий нарід73%" з п'ятиріччям Великої Перемоги над Порошенко та позбавлення "жалюгідного" життя при Шоколадному.

Після такої "перемоги" ніякі поразки вже не лякають !
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18.04.2024 11:00 Відповісти
Українці голосували правильно за чесного, принципового, справедивого ЩИРОГО УКРАЇНЦЯ БІЛОБОРОДЬКА. Але мало хто розумів (73%), що під личиною Білобородька пахан цього шобла Бєня Бородач пісунув їм ДЕШЕВУ ЄВРЕЙСЬКУ ПІДРОБКУ- Боневтіка-Янетряпку. Більше того, Бєня замінив навіть голову офісу президента з Богдана, нехай прохіндея, але українця, на "етнічно правильного" Дєрьмака.
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18.04.2024 15:25 Відповісти
То хто їм винен , цьому мудрому наріду73% , що Беня їм впарив ОЦЕ? Бачили очі, за ЩО голосували - тепер їжте до кривавого поносу! Але чому я та такі , як я , мають ЦЕ їсти п'ять років ?!
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18.04.2024 15:48 Відповісти
.. завтра хрипате їде у штаб-квартиру НАТО! По ідеї повинен щось ідіотське ляпнути... Без цього ніяк!
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18.04.2024 12:09 Відповісти
Я думаю Конгрес буде зайнятий іншими питаннями політичної боротьби напередодні виборів де ключові баталії зосередяться навколо міграційної проблеми. Навіть якщо рф почне прориватися через східні кордони ЕС реакція буде млява на рівні заяв.
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18.04.2024 14:42 Відповісти
Не думаю. Не всі ж в Конгресі США "брати і сестри" по розуму" Марджорі Тейлор Грін.
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18.04.2024 16:22 Відповісти
Бла бла бла бла….
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18.04.2024 17:30 Відповісти
та можете не спішити, бо ше ношки переламаєте
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19.04.2024 01:10 Відповісти
Минуло понад півроку зі зволіканням нам допомоги, а тепер " кожен день на кону"... Дивні і цинічні ці американці.
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19.04.2024 07:08 Відповісти
 
 