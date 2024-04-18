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Україні потрібно допомагати, так само як Ізраїлю, - прем’єр Латвії Сіліня

евіка,сіліня

Важливо допомогти Україні із захистом повітряного простору аналогічним чином, як Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Delfi,  про це заявила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

"З Балтійськими країнами та іншими державами-членами ЄС ми продовжуємо підтримувати Україну, і ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, шукаючи варіанти протиповітряної оборони на додаток до того, що було зроблено", – заявила Евіка Сіліня.

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Автор: 

Латвія (1342) допомога (8284) Україна (5859)


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На жаль, у наших євреїв немає і не було мети зберегти Державу Україна. Лише обібрати її до нитки.
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18.04.2024 06:43 Відповісти
Бачу, як ти збрігаєш. Чужою ганчіркою.
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18.04.2024 06:55 Відповісти
Рєзнікав ? Поверни мої гроші, які я донатила на ЗСУ
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18.04.2024 07:05 Відповісти
Можно яйцями?
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18.04.2024 07:24 Відповісти
Балтійські країни - наш вірний тил.
Все розуміють, як ніхто.
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18.04.2024 06:47 Відповісти
Ясна річ шо треба допомагати , але хліб України, чомусь в нищій категорії , ніж світовий капітал кучки ...магнатів , хоча золото від голодної смерті не врятує ...чи не так ? Ну якшо тільки ...вбити українців та забрати родючі землі ,тим більше шо китай згоден працювати на чорноземі ...така собі геополітика
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18.04.2024 10:04 Відповісти
Туск о заседании Евросовета: "Если бы все сказанные слова стали снарядами - было бы прекрасно"

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18.04.2024 10:18 Відповісти
Дякую пані за слова підтримки та заклики. Проте в Україні склалась ситуація у президентсько-офісному середовищі, яка всі зусилля партнерів веде нанівець. ВОНИ РОЗКРАДАЮТЬ ВСІ КОШТИ. Тому українцям треба шукати правосуддя. І воно є. Український Массад. І тут УВАГА. Який ліквідує пахана попередньої кримінальної банди. ЯНУКОВИЧА у Ростові. Для прикладу шмигалям, татаровим, дЄрмакам та зеленсКОМУ з сім'єю. Достатньо однієї ракети. Щоб зупинити розкрадання коштів партнерів зеленсКОЮ бандою. Уявіть, що буде творитись у тих дЄрмаківських головах, якщо це станеться. Меч правосуддя України буде висіти над кожним, хто забруднив свої руки.
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18.04.2024 11:04 Відповісти
 
 