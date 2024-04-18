Україні потрібно допомагати, так само як Ізраїлю, - прем’єр Латвії Сіліня

Важливо допомогти Україні із захистом повітряного простору аналогічним чином, як Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

"З Балтійськими країнами та іншими державами-членами ЄС ми продовжуємо підтримувати Україну, і ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, шукаючи варіанти протиповітряної оборони на додаток до того, що було зроблено", – заявила Евіка Сіліня.

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