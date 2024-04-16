Латвія готує першу партію безпілотників для України в межах Коаліції дронів
У межах Коаліції дронів Латвія готується відправити Україні першу партію безпілотників. Скільки безпілотників або якого типу буде надіслано в першому пакеті - не повідомляється.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня
"Безпілотники готові, такі, як просили наші українські колеги", - заявила Сіліня після засідання уряду Латвії.
За її словами, партія дронів буде доставлена в Україну "найближчим часом".
Також повідомляється, що міністр оборони Латвії Андріс Спрудс відмовився надати подробиці про те, скільки безпілотників або якого типу буде надіслано в першому пакеті.
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Said_
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