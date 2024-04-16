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Латвія готує першу партію безпілотників для України в межах Коаліції дронів

дрон,війна,дрони

У межах Коаліції дронів Латвія готується відправити Україні першу партію безпілотників. Скільки безпілотників або якого типу буде надіслано в першому пакеті - не повідомляється.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня

"Безпілотники готові, такі, як просили наші українські колеги", - заявила Сіліня після засідання уряду Латвії.

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За її словами, партія дронів буде доставлена в Україну "найближчим часом".

Також повідомляється, що міністр оборони Латвії Андріс Спрудс відмовився надати подробиці про те, скільки безпілотників або якого типу буде надіслано в першому пакеті.

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Цікаво, зЕ зарахує ці дрони у кількість обіцяних ним ЗСУ? Чи зарахує як подвійну кількість поставлених у цій партії дронів за рахунок "якості європейських виробників"?
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16.04.2024 20:53 Відповісти
Дякуємо!!!
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16.04.2024 21:06 Відповісти
Отправить Украине? Зачем? Не проще ли арендовать какую нибудь рыбацкую пирогу и отправить их всех на Кенигсберг
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16.04.2024 21:08 Відповісти
Оце добре! Й вірно що не кажуть скільки й які. Й так багато зрадників та пи#даболів які язиками чешуть що не треба!
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17.04.2024 00:19 Відповісти
 
 