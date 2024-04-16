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Латвия готовит первую партию беспилотников для Украины в рамках Коалиции дронов

дрон,війна,дрони

В рамках коалиции дронов Латвия готовится отправить Украине первую партию беспилотников. Сколько беспилотников или какого типа будет отправлено в первом пакете – не сообщается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

"Беспилотники готовы, такие как просили наши украинские коллеги", - заявила Силиня после заседания правительства Латвии.

По ее словам, партия дронов будет доставлена в Украину "в ближайшее время".

Также сообщается, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс отказался предоставить подробности о том, сколько беспилотников или какого типа будут отправлены в первом пакете.

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Цікаво, зЕ зарахує ці дрони у кількість обіцяних ним ЗСУ? Чи зарахує як подвійну кількість поставлених у цій партії дронів за рахунок "якості європейських виробників"?
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16.04.2024 20:53 Ответить
Дякуємо!!!
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16.04.2024 21:06 Ответить
Отправить Украине? Зачем? Не проще ли арендовать какую нибудь рыбацкую пирогу и отправить их всех на Кенигсберг
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16.04.2024 21:08 Ответить
Оце добре! Й вірно що не кажуть скільки й які. Й так багато зрадників та пи#даболів які язиками чешуть що не треба!
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17.04.2024 00:19 Ответить
 
 