Латвия готовит первую партию беспилотников для Украины в рамках Коалиции дронов
В рамках коалиции дронов Латвия готовится отправить Украине первую партию беспилотников. Сколько беспилотников или какого типа будет отправлено в первом пакете – не сообщается.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
"Беспилотники готовы, такие как просили наши украинские коллеги", - заявила Силиня после заседания правительства Латвии.
По ее словам, партия дронов будет доставлена в Украину "в ближайшее время".
Также сообщается, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс отказался предоставить подробности о том, сколько беспилотников или какого типа будут отправлены в первом пакете.
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