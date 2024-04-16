Латвия готовит первую партию беспилотников для Украины в рамках Коалиции дронов

В рамках коалиции дронов Латвия готовится отправить Украине первую партию беспилотников. Сколько беспилотников или какого типа будет отправлено в первом пакете – не сообщается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

"Беспилотники готовы, такие как просили наши украинские коллеги", - заявила Силиня после заседания правительства Латвии.

По ее словам, партия дронов будет доставлена в Украину "в ближайшее время".

Также сообщается, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс отказался предоставить подробности о том, сколько беспилотников или какого типа будут отправлены в первом пакете.

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