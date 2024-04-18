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Новини
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Я відчуваю оптимізм щодо перспективи ухвалення пакета для України, - Пріцкер

пріцкер

Спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що оптимістично налаштована на ухвалення Палатою представників пакета законопроєктів, які містять, зокрема, й допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Я дійсно радію, бо відчуваю оптимізм стосовно того, що наш Конгрес збирається діяти, і ми зможемо виконати свої зобов’язання (щодо підтримки України). Це абсолютно важливо", - наголосила спецпредставниця США.

Вона зазначила, що лише за останні два тижні двічі відвідала Україну.

"Ситуація там важка, дуже важка", - підкреслила Пріцкер.

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У цьому контексті вона зауважила, що між адміністрацією США і керівництвом в Україні відбувається постійна взаємодія, спрямована на те, щоби найбільш ефективно допомогти українцям.

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8284) Пріцкер Пенні (43)


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Топ коментарі
+2
Не треба щоб передавали гроші,а треба щоб передавали зброю,бо грошики тю -тю,в нас їх бистро поділять по карманах.
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18.04.2024 07:14
+2
Присмоктавшогося кліща так просто не вирвеш.
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18.04.2024 08:10
+1
Прицкер - это переодетый Джонсон.
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18.04.2024 08:37
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Ну ухвалите - а далі шо? З цих грошей Україні перепадуть крихти. А весь пакет "допомоги" розрахований аж до кінця 2025 року.
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18.04.2024 07:02 Відповісти
Не бреши, бо зовсім не крихти. Чуть менше, ніж виділялось грантів США на протязі двох попередніх років - але $7,85лярди штатівського гранту до 30.09.2025року - це значна сума для нашого бюджету. Вона більша, ніж в Україні в доповномасштабний час залучалось кредитів та грантів з усіх джерел фінансування.
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18.04.2024 13:31 Відповісти
Дуже швидко ти і тобі подібні у цьому переконаєтесь. І от що ви тоді заспіваєте? Знов "а-а-а, чому так мало???". Не вчить вас нічому попередній досвід, нічому не вчить...
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18.04.2024 14:37 Відповісти
Не треба щоб передавали гроші,а треба щоб передавали зброю,бо грошики тю -тю,в нас їх бистро поділять по карманах.
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18.04.2024 07:14 Відповісти
Якщо Пріцкер відчуває оптимізм, то треба розраховувати на Європу.
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18.04.2024 07:26 Відповісти
А почему клоун ещё при власти? Мы имеем право переизбрать эту гн.ду!
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18.04.2024 07:43 Відповісти
Присмоктавшогося кліща так просто не вирвеш.
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18.04.2024 08:10 Відповісти
так и параллельно он продаёт сельскохозяйственную землю. За что наши воины воюют? Пусть идут и отстраняют его. Куда смотрят националисты, державники?
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18.04.2024 08:30 Відповісти
Прицкер - это переодетый Джонсон.
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18.04.2024 08:37 Відповісти
як мінімум, ти її з кимось поплутав, бо вона призначена на посаду спеціальної представниці США з економічного відновлення України Джо Байденом спеціально для контролю використання грантових коштів США українським урядом.

А, може, ти спеціально збрехав?
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18.04.2024 13:02 Відповісти
Чувствуют х...в жопе, а УКРАИНЕ реально сейчас нужна помощь, а то это чмо чувствует..
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18.04.2024 09:27 Відповісти
Не все так просто. Бо трампісти в Конгресі пішли на затягування голосування. Зокрема, https://www.ponomaroleg.com/ogromnyj-slon-ukrainy-budet-stoyat-vse-vremya-v-zale/ Марджорі Тейлор Грін подала купу правок до законопроектів; про деякі з таких пише https://www.ponomaroleg.com/pravki-mardzhori-tejlor-grin-k-proektu-pomoshhi-ukraine/ Олег Пономарь :
"Готовы нырнуть на днище ада?
Максимально упоротая https://www.ponomaroleg.com/ogromnyj-slon-ukrainy-budet-stoyat-vse-vremya-v-zale/ Марджори Тейлор Грин начала вносить правки к проекту https://www.ponomaroleg.com/tekst-proekta-pomoshhi-ukraine-v-redakczii-dzhonsona/ помощи Украине (я думал шутка, но нет):
- Любой член Конгресса, который проголосует за этот закон, обязан вступить в украинскую армию.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока Государственный секретарь не представит Конгрессу отчет, подтверждающий, что христианские церкви в Украине могут действовать без вмешательства правительства.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока Украина не закроет все биолаборатории и не предоставит все данные о таких исследованиях правительству Соединенных Штатов.
- Каждая сумма, предоставляемая этим законом, уменьшается на 100 процентов, и соответсвующая сумма должна быть предоставлена Администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для целей оказания помощи сообществам в Лахайне, штат Гавайи.
- Каждая сумма, предоставляемая этим законом, уменьшается на 100 процентов, и соответствующая сумма должна быть предоставлена Администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для целей оказания помощи сообществам в Восточной Палестине, штат Огайо.
- Общая сумма ассигнований, предусмотренных этим законом, передается Генеральному прокурору для инициирования процедуры выдворения иностранцев, не имеющих законного статуса в соответствии с иммиграционным законодательством (как этот термин определен в статье 101 Закона об иммиграции и гражданстве)".
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18.04.2024 12:59 Відповісти
 
 