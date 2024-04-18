Я відчуваю оптимізм щодо перспективи ухвалення пакета для України, - Пріцкер
Спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що оптимістично налаштована на ухвалення Палатою представників пакета законопроєктів, які містять, зокрема, й допомогу Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Я дійсно радію, бо відчуваю оптимізм стосовно того, що наш Конгрес збирається діяти, і ми зможемо виконати свої зобов’язання (щодо підтримки України). Це абсолютно важливо", - наголосила спецпредставниця США.
Вона зазначила, що лише за останні два тижні двічі відвідала Україну.
"Ситуація там важка, дуже важка", - підкреслила Пріцкер.
У цьому контексті вона зауважила, що між адміністрацією США і керівництвом в Україні відбувається постійна взаємодія, спрямована на те, щоби найбільш ефективно допомогти українцям.
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Максимально упоротая https://www.ponomaroleg.com/ogromnyj-slon-ukrainy-budet-stoyat-vse-vremya-v-zale/ Марджори Тейлор Грин начала вносить правки к проекту https://www.ponomaroleg.com/tekst-proekta-pomoshhi-ukraine-v-redakczii-dzhonsona/ помощи Украине (я думал шутка, но нет):
- Любой член Конгресса, который проголосует за этот закон, обязан вступить в украинскую армию.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока Государственный секретарь не представит Конгрессу отчет, подтверждающий, что христианские церкви в Украине могут действовать без вмешательства правительства.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока Украина не закроет все биолаборатории и не предоставит все данные о таких исследованиях правительству Соединенных Штатов.
- Каждая сумма, предоставляемая этим законом, уменьшается на 100 процентов, и соответсвующая сумма должна быть предоставлена Администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для целей оказания помощи сообществам в Лахайне, штат Гавайи.
- Каждая сумма, предоставляемая этим законом, уменьшается на 100 процентов, и соответствующая сумма должна быть предоставлена Администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для целей оказания помощи сообществам в Восточной Палестине, штат Огайо.
- Общая сумма ассигнований, предусмотренных этим законом, передается Генеральному прокурору для инициирования процедуры выдворения иностранцев, не имеющих законного статуса в соответствии с иммиграционным законодательством (как этот термин определен в статье 101 Закона об иммиграции и гражданстве)".