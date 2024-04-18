Я відчуваю оптимізм щодо перспективи ухвалення пакета для України, - Пріцкер

Спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що оптимістично налаштована на ухвалення Палатою представників пакета законопроєктів, які містять, зокрема, й допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Я дійсно радію, бо відчуваю оптимізм стосовно того, що наш Конгрес збирається діяти, і ми зможемо виконати свої зобов’язання (щодо підтримки України). Це абсолютно важливо", - наголосила спецпредставниця США.

Вона зазначила, що лише за останні два тижні двічі відвідала Україну.

"Ситуація там важка, дуже важка", - підкреслила Пріцкер.

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У цьому контексті вона зауважила, що між адміністрацією США і керівництвом в Україні відбувається постійна взаємодія, спрямована на те, щоби найбільш ефективно допомогти українцям.