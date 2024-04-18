Глава Пентагону Остін та начальник штабів США Браун закликали Конгрес ухвалити допомогу Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наголосили на необхідності для конгресу якнайшвидше схвалити допомогу Україні.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Associated Press.

"Незалежно від того, чи це боєприпаси, чи транспортні засоби, чи платформи - росіяни перевершують Україну. Я просто скажу вам, що Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою", - заявив Браун.

Глава Пентагону Ллойд Остін своєю чергою додав, що "час має значення".

"Ми вже бачимо, як ситуація на полі бою починає дещо змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що перед українцями стоїть завдання утримати лінію", – сказав він.

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