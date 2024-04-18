Глава Пентагону Остін та начальник штабів США Браун закликали Конгрес ухвалити допомогу Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наголосили на необхідності для конгресу якнайшвидше схвалити допомогу Україні.
Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Associated Press.
"Незалежно від того, чи це боєприпаси, чи транспортні засоби, чи платформи - росіяни перевершують Україну. Я просто скажу вам, що Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою", - заявив Браун.
Глава Пентагону Ллойд Остін своєю чергою додав, що "час має значення".
"Ми вже бачимо, як ситуація на полі бою починає дещо змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що перед українцями стоїть завдання утримати лінію", – сказав він.
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"Готовы нырнуть на днище ада?
Максимально упоротая https://www.ponomaroleg.com/ogromnyj-slon-ukrainy-budet-stoyat-vse-vremya-v-zale/ Марджори Тейлор Грин начала вносить правки к проекту https://www.ponomaroleg.com/tekst-proekta-pomoshhi-ukraine-v-redakczii-dzhonsona/ помощи Украине (я думал шутка, но нет):
- Любой член Конгресса, который проголосует за этот закон, обязан вступить в украинскую армию.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока Государственный секретарь не представит Конгрессу отчет, подтверждающий, что христианские церкви в Украине могут действовать без вмешательства правительства.
- Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока Украина не закроет все биолаборатории и не предоставит все данные о таких исследованиях правительству Соединенных Штатов.
- Каждая сумма, предоставляемая этим законом, уменьшается на 100 процентов, и соответсвующая сумма должна быть предоставлена Администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для целей оказания помощи сообществам в Лахайне, штат Гавайи.
- Каждая сумма, предоставляемая этим законом, уменьшается на 100 процентов, и соответствующая сумма должна быть предоставлена Администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для целей оказания помощи сообществам в Восточной Палестине, штат Огайо.
- Общая сумма ассигнований, предусмотренных этим законом, передается Генеральному прокурору для инициирования процедуры выдворения иностранцев, не имеющих законного статуса в соответствии с иммиграционным законодательством (как этот термин определен в статье 101 Закона об иммиграции и гражданстве)".