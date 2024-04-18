Сили ППО знищили 13 із 13 "шахедів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 18 квітня 2024 року противник атакував 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ – РФ та мису Чауда – Крим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Усі 13 "шахедів" збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Дякую за успішну бойову роботу! Разом – до перемоги", - йдеться у повідомленні.
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