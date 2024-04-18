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На Хмельниччині сили ППО знищили 2 "шахеди"

ппо

Зранку 18 квітня у Хмельницькій області сили ППО знищили 2 ворожі БпЛА типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Хмельницькій ОВА

"Загиблих і травмованих, а також пошкоджень майна немає", - йдеться в повідомленні.

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безпілотник (4083) ППО (3140) Хмельниччина (914)


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