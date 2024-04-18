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Новини
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У нас є дефіцит протиповітряної оборони, - Повітряні сили

ппо

ППО потрібні ракети до переносних ЗРК, додаткове обладнання для мобільних груп

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш.

 "Нам необхідні ракети до наших переносних зенітно-ракетних комплексів, які досить ефективно воюють навіть з крилатими ракетами. Однак це потребує додаткових ресурсів та обладнання, у тому числі для мобільних вогневих груп, які могли б ефективно у темну пору доби визначати, де знаходяться дрони і вражати їх", – зазначив речник.

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Автор: 

ППО (3140) Повітряні сили (2583) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+8
А де держава? Що вона закуповує? Чим займається гундосий президент, крім того що предʼявляє претензії усім партнерам? Наобирали, де ті сміливці які зробили нас усіх у 2019? Бігом на мобілізацію, чорти!
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18.04.2024 11:32
+5
Молодець, що озвучуєш нашу небоєздатність по знищенню ракет та шахедів. Кацапи будуть вдячні за інформацію! Чекаємо на масований ракетний удар!🤬
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18.04.2024 11:33
+5
Гундосить. Воно більше ні на що не здатне. А держави - вже немає.
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18.04.2024 11:34
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Яка фігня! Зате в нас є єрмак і татаров. Що б ми без них робили?
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18.04.2024 11:28 Відповісти
А де держава? Що вона закуповує? Чим займається гундосий президент, крім того що предʼявляє претензії усім партнерам? Наобирали, де ті сміливці які зробили нас усіх у 2019? Бігом на мобілізацію, чорти!
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18.04.2024 11:32 Відповісти
Гундосить. Воно більше ні на що не здатне. А держави - вже немає.
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18.04.2024 11:34 Відповісти
Молодець, що озвучуєш нашу небоєздатність по знищенню ракет та шахедів. Кацапи будуть вдячні за інформацію! Чекаємо на масований ракетний удар!🤬
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18.04.2024 11:33 Відповісти
До завгоспа зверниться. Він комору відкриє, та може видасть. До Боневтіка не звертайтесь, все одно нічого не вирішує.
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18.04.2024 11:34 Відповісти
Ну тепер чекайте масований удар, який доб'є енергетику, імбецили.
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18.04.2024 11:35 Відповісти
Так, а попереду важкі часи для всіх українців і тих, що у 2019 році кинули свій бюлетень за Гундосика. До зими точно не відбудують ТЕСи. Зате як брехали, крадучи 9 мільярдів, що в нас все окей і судять не цих мародерів, які довели країну до такого стану, а патріотів, які її спасали.
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18.04.2024 11:40 Відповісти
Вони брешуть і крадуть на всьому. І єдине, що вони роблять - брешуть і крадуть. А народу і опозиції наче заціпило. "Неначасі".
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18.04.2024 11:56 Відповісти
Якби ж то тяжкі часи чекали тільки на тих, хто за зелупу бюлетеня кинув... Якби ж то! Так ні, зебіли масово за кордон повиїзжали. Нажаль. І зараз за кордоном на велфейрі шикують.
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18.04.2024 11:59 Відповісти
Гундосики, відосики, зебільнопорхате шапіто...
А ВПК кажуть немає замовлення, то може пора перестати красти і брехати і з речами на вихід...
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18.04.2024 11:54 Відповісти
речник ЗСУ Ілля Євлаш Джерело:

Речник чи інформатор для рашки?
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18.04.2024 11:56 Відповісти
А чого саме у нас не дефіцит? Немає жодного виду техніки, озброєння чи екіпірування яких би повністю вистачало. Військові постійно просять скинутися на: дрони, тепловізори, машини та шини з запчастинами і т.п. В шпиталях просять передавати нижню білизну, шкарпетки і т.п. для поранених, яких треба перевдягнути і немає у що. Все тримається на донатах та іноземній допомозі, бо влада лише краде і констатує факт, що у нас нічого не має.
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18.04.2024 13:23 Відповісти
Ще розкажи яких саме систем дифіцит і де ці системи стоять!
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18.04.2024 13:35 Відповісти
 
 