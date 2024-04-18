У нас є дефіцит протиповітряної оборони, - Повітряні сили

ППО потрібні ракети до переносних ЗРК, додаткове обладнання для мобільних груп

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Нам необхідні ракети до наших переносних зенітно-ракетних комплексів, які досить ефективно воюють навіть з крилатими ракетами. Однак це потребує додаткових ресурсів та обладнання, у тому числі для мобільних вогневих груп, які могли б ефективно у темну пору доби визначати, де знаходяться дрони і вражати їх", – зазначив речник.

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