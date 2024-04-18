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Суддя Ковальчук, яка відсторонила мера Рівного Третяка, через місяць купила Mercedes

ковальчук

Суддя Рівненського апеляційного суду Надія Ковальчук, яка відхилила скаргу мера Рівного Олександра Третяка щодо його відсторонення від посади на рік, згодом придбала авто бізнес-класу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RivneNews, про це свідчить її декларація.

25 серпня 2023 року Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу міського голови Рівного Олександра Третяка щодо свого відсторонення від посади на рік. Мер оскаржував рішення міського суду, яким йому присудили штраф за, стверджує НАЗК, корупційний проступок.

Рішення ухвалила суддя Надія Ковальчук.

Згідно із даними, наведеними у декларації, у жовтні 2023 року Ковальчук придбала автомобіль бізнес-класу MERSEDES-BENZ E 220 CDI 2016 року вартістю 740 тисяч гривень (понад $18 тис.).

Декларація Ковальчук

Авто Ковальчук

Суддя має у власності ще два авто - позашляховик КІА Sportage та CITROEN BERLINGO.

Також у декларації Ковальчук вказала, що має майже 150 тисяч доларів, а саме 65 тисяч доларів готівкою та ще 78 тисяч 535 доларів розміщено на банківських рахунках судді.

На банківських рахунках Ковальчук розміщено також трохи більше півмільйона гривень.

Декларація Ковальчук

Читайте: Змінили підхід і перевіримо тих, кого раніше не перевіряли, - Ситник про роботу НАЗК

Автор: 

декларація (1412) Рівне (572) суддя (1579)


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Топ коментарі
+22
прийшов транш з опи
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18.04.2024 12:26
+12
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18.04.2024 12:29
+11
Хтось здивувався ?
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18.04.2024 12:31
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прийшов транш з опи
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18.04.2024 12:26 Відповісти
Така собі розкіш. Нові рено чи пежо дорожче коштують.
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18.04.2024 12:28 Відповісти
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18.04.2024 12:29 Відповісти
Як для суддівської зарплатні, то це небагато. Вони здебільшого в місяць річну зарплату пересічного громадянина одержують. Мо більше.
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18.04.2024 12:29 Відповісти
Хтось здивувався ?
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18.04.2024 12:31 Відповісти
Я здивувався. Чому бізнес-класу, а не класу еліт? 🤔
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18.04.2024 15:13 Відповісти
Життя вдалося
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18.04.2024 12:31 Відповісти
Також у декларації Ковальчук вказала, що має майже 150 тисяч доларів, а саме 65 тисяч доларів готівкою та ще 78 тисяч 535 доларів розміщено на банківських рахунках судді. Джерело: Ще більш цікавим є те те, чого вона не вказала в декларації!
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18.04.2024 12:32 Відповісти
хто на що вчився!
от, я вчився на інженера. у мене нема такого мерседеса.
але, я б і не купив, цей скучний бидловоз.
я б купив порше 911.
ага, де я і де порше.....
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18.04.2024 12:34 Відповісти
Якщо б і купив би то по яким дорогам (ліміт швидкості і якість дорожного покриття) зміг би їздити в Україні?
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18.04.2024 12:36 Відповісти
життя повинно бути яскравим. одяг повинен бути стильним. авто повинно радувати оточуючих.
а ти, все про дороги, про сусідів, про тарганів на кухні і запах в туалеті.
в сраку все.
невміння витратити гроші, набагато гірше, невміння заробити їх!
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18.04.2024 12:55 Відповісти
Так то воно так, але "песиміст це добре інформований оптиміст"... Бажання споживати ******* речі часто заводить в "дурну безкінечність" і транжирство.
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18.04.2024 13:04 Відповісти
твоя безкінечність обмежена 70-80 роками, в найкращому випадку.
гроші, треба заробляти, а не відкладати!
на жаль, всі ці мудрі думки, приходять к старості.
тому, у мене нема порше 911.
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18.04.2024 13:12 Відповісти
Середня довжина життя українських чоловіків за два роки зменшилась до 57 років. Так я став офіційно довгожителем. За два наступних роки стану "Мафусаїлом" якщо виживу.
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18.04.2024 13:23 Відповісти
А мне вот такой нравится. Жаль, что их давно сняли с производства.

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18.04.2024 13:31 Відповісти
добре авто!
рекомендую!
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18.04.2024 13:35 Відповісти
Их единицы в продаже по всей Украине.
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18.04.2024 13:39 Відповісти
Это у вас просто денег нету. Германия сегодня одни из самых лучших и надежных авто на планете. Загуглите хотя бы американские рейтинги надежности. Там уже лет 5 в топе порш и бмв. Франция всю жизнь производила говнище, а не авто, машины для бедных и людей, которым насрать на авто. От пежо сложно не блевать. Золотой век Японии остался в нулевых, над премом ввиде лексуса сложно не ржать в сравнении с немецкой тройкой. Американские машины хороши, но это как тойота, машины для работяг. Без понтов и хороших технологий.
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18.04.2024 17:52 Відповісти
Якщо у особи є офіційні задекларовані кошти то може купувати все що заманеться. Ніякого звязку і доказів того що купівля мерседесу якимось чином повязана з відстороненням мера не наведено. Цей заказняк тупий і примітивний. На місці судді я б подав позов і змусив автора заплатити за дискредитацію.
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18.04.2024 12:34 Відповісти
Пані Ковальчук, перелогінтеся, вас всеодно впізнали
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18.04.2024 12:36 Відповісти
Богдан Гуньковськи, тобто Гуня, іди нах - ти сам собі налажав.
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18.04.2024 12:42 Відповісти
Суддя має бути моральним авторитетом для суспільства. А вона, в той час як діти збирають на ВСУ, купує собі третю сраковозку.
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18.04.2024 12:41 Відповісти
Аморальність судді поза всіляким сумнівом.
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18.04.2024 12:46 Відповісти
Так нехай подає позов, якщо все законно нажите непосильною працею.
Закони ж знає?
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18.04.2024 12:44 Відповісти
Що вона і зробить... І виграє! Питання в тому навіщо журналісту писати такі псевдовикривальні статті. Тут заказухою аж смердить.
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18.04.2024 12:49 Відповісти
Будемо оцінювати вже зроблене, по факту.
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18.04.2024 12:50 Відповісти
Усі знають, які зарплати у суддів, а тут тачка за якісь 18 тис. баксів - та Дастер новий зараз дорожчий. Камон, вона легко виграє той позов!
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18.04.2024 12:51 Відповісти
"Так нехай подає позов, якщо все законно нажите непосильною працею.
Закони ж знає?"
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18.04.2024 12:53 Відповісти
Розумієте, журналістам краще було писати про те, що у нас законом НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО відсторонення мера на рік через суд. У нас мера може відсторонити лише або міськрада, або Верховна Рада. Ось тут є ознаки порушення закону, а не в купівлі старого Мерседеса!
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18.04.2024 12:56 Відповісти
Отак за деревами сховався ліс
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18.04.2024 13:05 Відповісти
Справа в тому що корумпованість наших суддів-це аксіома. Просто...тупо...аксіома.
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18.04.2024 13:15 Відповісти
2023 рік - на початку року середня заробітна плата в апаратах апеляційних судів складала 17 000 гривень, то наприкінці року вона може сягнути 20 600 гривень.
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18.04.2024 13:22 Відповісти
Тю... Досить скоротити штат прибиральниць і середня зарплата в судах відразу виросте до 50 тисяч.
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18.04.2024 13:31 Відповісти
Оті мери,оті судді,оті їхні покровителі...як ота вся с...ча банда буде колись тікати і шукати п"ятий кут!Як вони всі остогидли зі своїми війнами за місце біля корита,як вони розплодились за час війни!Роль особи в історіі,вона завжди визначальна,простіше кажучи якщо краде начальник ЖЕКу - значить краде президент...і навпаки...
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18.04.2024 12:34 Відповісти
Третяк наймолодший мер України, єдиний мер від ЄС серед мерів обласних центрів. Офіційна причина, невелика премія помічниці. Голова Рівненської ОВА робив корупційні дії, наводив ракети на військові об'єкти(піарився), пішов на підвищення Керівником Фонду Держмайна.
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18.04.2024 13:00 Відповісти
Суддя Ковальчук, яка відсторонила мера Рівного Третяка, через місяць купила Mercedes

Український нарід теж бажає відсторонити Третяка та купити "Мерседес"!
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18.04.2024 12:35 Відповісти
Журналисты недоговаривают.
Через 2 недели, после отстранения мэра, у нее начались критические дни.
Можно отстранением мэра бороться с беременностью
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18.04.2024 14:48 Відповісти
Чи не курва, вибачте за грубість!
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18.04.2024 12:39 Відповісти
Тю .більше одного авто .берлінго і спортедж на фронт,чи то закони не для всіх?
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18.04.2024 12:41 Відповісти
А Труханов красавчик і не заважає ОПі.

20 березня 2024 р.

КОМПАНІЯ, ЯКА МАЄ ВІДНОШЕННЯ ДО ТРУХАНОВА, БУДЕ УТРИМУВАТИ ДОРОГИ ОДЕЩИНИ ЗА ПОНАД МІЛЬЯРД ГРИВЕНЬ.

https://cpi.org.ua/news/kompaniya-yaka-maye-vidnoshennya-do-truhanova-vigr/ https://cpi.org.ua/news/kompaniya-yaka-maye-vidnoshennya-do-truhanova-vigr/

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18.04.2024 12:42 Відповісти
Оті дивні істоти з дипломами на суддівство, з Ради доброчесності, сором'язливо лупають очами
Батько Тарас, був правий про цей змосковщених гній в Україні, ще он коли…

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm Сон (комедія). Тарас Шевченко. Повне зібрання творів. ...

litopys.org

http://litopys.org.ua › shevchenko › shev128

А братія мовчить собі,. Витріщивши очі! Як ягнята. «Нехай, - каже, -. Може, так і треба». Так і треба! бо немає. Господа на небі! /266/. А ви в ярмі падаєте. Та ...
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18.04.2024 12:43 Відповісти
Все подібне було, тіки зараз масштаби - ух.
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18.04.2024 12:44 Відповісти
А от якби Третяк заніс, то купила б не восьмирічний а новий Мерс. )
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18.04.2024 12:43 Відповісти
Як купила, так і вб'ється.
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18.04.2024 12:44 Відповісти
Ну 2016 року ж за 18 тис. баксів - з зарплатою судді в принципі цілком реально... Ну я не суддя, але теж собі за потреби можу придбати таке авто, якщо своє продам.
Відсторонення мера на рік - це дуже сумнівне рішення судді, АЛЕ Мерс за 18 тис. баксів важко назвати компроматом на неї.
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18.04.2024 12:49 Відповісти
дєрьмак судью нє абідіт...
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18.04.2024 13:02 Відповісти
Суддя Ковальчук, яка... Якось не зовсім переконливо... Відсторонила мера Рівного Третяка... на рік і купила Мерседес
Якийсь причинно-наслідковий зв'язок дивний... Відсторонила ж мера. Звичайно не на прижиттєво - на один рік.. Але ж відсторонила.
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18.04.2024 13:02 Відповісти
Судді зараз не бикують. Скоріш за все, якісь машину продала і потім купила Мерса. Усі авто , які протягом звітного періоду перебували у власності особи, вносяться до декларації. Тому зради немає, розходьтеся.
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18.04.2024 13:04 Відповісти
Сова на глобус. Суддя придбала за 18. Я не суддя, придбав за 28. І що? Це вже суцильна зрадонька?
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18.04.2024 13:16 Відповісти
Судді Мерседесів краще не купувати .
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18.04.2024 13:20 Відповісти
А БМВ?))
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18.04.2024 13:37 Відповісти
І БМВ. І Лексус. І Ягуар. І Порше, і щотам ще ********** наші судді.
Гольфа цілком досить.
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18.04.2024 19:36 Відповісти
Яким чином відсторонення міського голови у судовому процесі пов'язано з придбанням авто?
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18.04.2024 13:24 Відповісти
не открыла дело...
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18.04.2024 13:36 Відповісти
Все просто : відсторонення Третяка - це справа в. О. Шакирзяна і його шобла які програли Третяку вибори.
Корупційно_бандитська зелена банда взяла реванш. А суддя - авто
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18.04.2024 13:39 Відповісти
ЗАРПЛАТНІ У СУДДІВ ФАЙНА ОПІСЛЯ СУДДІВСЬКОЇ РЕФОРМИ ПОРОШЕНКО....АЛЕ ДОСЛІДИТИ ПОТРІБНО КОДНОГО ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ
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18.04.2024 13:43 Відповісти
Ланоси і Таврії закінчились .
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18.04.2024 14:13 Відповісти
Я б Мерседес не брав би, Ауді краще
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18.04.2024 14:19 Відповісти
чого причипились до тітки?! там мерін б/у 2016 року
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18.04.2024 14:44 Відповісти
А що за цей час купив Зеленський зі своїм зеленим шоблом?
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18.04.2024 14:54 Відповісти
Ось і кандидатка на конфіскацію авто на користь ЗСУ, у кого більше одного автомобіля.
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18.04.2024 17:18 Відповісти
Вы угараете? Это же судья. Она купила ссаный дорест 213 ешки, 16 год, еще и на младшем моторе, значит там и комплектация говно скорее всего. С чего кипешь то? Как будто новенький 223 S класс купила за 150 000$, ппц развели тут на ровном месте.
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18.04.2024 17:54 Відповісти
Ось одна з причин,чому ми не можемо виграти війну,а їх десятки.
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18.04.2024 21:13 Відповісти
 
 