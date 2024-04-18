Суддя Ковальчук, яка відсторонила мера Рівного Третяка, через місяць купила Mercedes

Суддя Рівненського апеляційного суду Надія Ковальчук, яка відхилила скаргу мера Рівного Олександра Третяка щодо його відсторонення від посади на рік, згодом придбала авто бізнес-класу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RivneNews, про це свідчить її декларація.

25 серпня 2023 року Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу міського голови Рівного Олександра Третяка щодо свого відсторонення від посади на рік. Мер оскаржував рішення міського суду, яким йому присудили штраф за, стверджує НАЗК, корупційний проступок.

Рішення ухвалила суддя Надія Ковальчук.

Згідно із даними, наведеними у декларації, у жовтні 2023 року Ковальчук придбала автомобіль бізнес-класу MERSEDES-BENZ E 220 CDI 2016 року вартістю 740 тисяч гривень (понад $18 тис.).

Суддя має у власності ще два авто - позашляховик КІА Sportage та CITROEN BERLINGO.

Також у декларації Ковальчук вказала, що має майже 150 тисяч доларів, а саме 65 тисяч доларів готівкою та ще 78 тисяч 535 доларів розміщено на банківських рахунках судді.

На банківських рахунках Ковальчук розміщено також трохи більше півмільйона гривень.

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