Суддя Ковальчук, яка відсторонила мера Рівного Третяка, через місяць купила Mercedes
Суддя Рівненського апеляційного суду Надія Ковальчук, яка відхилила скаргу мера Рівного Олександра Третяка щодо його відсторонення від посади на рік, згодом придбала авто бізнес-класу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RivneNews, про це свідчить її декларація.
25 серпня 2023 року Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу міського голови Рівного Олександра Третяка щодо свого відсторонення від посади на рік. Мер оскаржував рішення міського суду, яким йому присудили штраф за, стверджує НАЗК, корупційний проступок.
Рішення ухвалила суддя Надія Ковальчук.
Згідно із даними, наведеними у декларації, у жовтні 2023 року Ковальчук придбала автомобіль бізнес-класу MERSEDES-BENZ E 220 CDI 2016 року вартістю 740 тисяч гривень (понад $18 тис.).
Суддя має у власності ще два авто - позашляховик КІА Sportage та CITROEN BERLINGO.
Також у декларації Ковальчук вказала, що має майже 150 тисяч доларів, а саме 65 тисяч доларів готівкою та ще 78 тисяч 535 доларів розміщено на банківських рахунках судді.
На банківських рахунках Ковальчук розміщено також трохи більше півмільйона гривень.
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от, я вчився на інженера. у мене нема такого мерседеса.
але, я б і не купив, цей скучний бидловоз.
я б купив порше 911.
ага, де я і де порше.....
а ти, все про дороги, про сусідів, про тарганів на кухні і запах в туалеті.
в сраку все.
невміння витратити гроші, набагато гірше, невміння заробити їх!
гроші, треба заробляти, а не відкладати!
на жаль, всі ці мудрі думки, приходять к старості.
тому, у мене нема порше 911.
рекомендую!
Закони ж знає?
Закони ж знає?"
Український нарід теж бажає відсторонити Третяка та купити "Мерседес"!
Через 2 недели, после отстранения мэра, у нее начались критические дни.
Можно отстранением мэра бороться с беременностью
20 березня 2024 р.
КОМПАНІЯ, ЯКА МАЄ ВІДНОШЕННЯ ДО ТРУХАНОВА, БУДЕ УТРИМУВАТИ ДОРОГИ ОДЕЩИНИ ЗА ПОНАД МІЛЬЯРД ГРИВЕНЬ.
https://cpi.org.ua/news/kompaniya-yaka-maye-vidnoshennya-do-truhanova-vigr/ https://cpi.org.ua/news/kompaniya-yaka-maye-vidnoshennya-do-truhanova-vigr/
Батько Тарас, був правий про цей змосковщених гній в Україні, ще он коли…
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev128.htm Сон (комедія). Тарас Шевченко. Повне зібрання творів. ...
litopys.org
http://litopys.org.ua › shevchenko › shev128
А братія мовчить собі,. Витріщивши очі! Як ягнята. «Нехай, - каже, -. Може, так і треба». Так і треба! бо немає. Господа на небі! /266/. А ви в ярмі падаєте. Та ...
Відсторонення мера на рік - це дуже сумнівне рішення судді, АЛЕ Мерс за 18 тис. баксів важко назвати компроматом на неї.
Якийсь причинно-наслідковий зв'язок дивний... Відсторонила ж мера. Звичайно не на прижиттєво - на один рік.. Але ж відсторонила.
Гольфа цілком досить.
Корупційно_бандитська зелена банда взяла реванш. А суддя - авто