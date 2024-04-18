Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: Дві людини постраждали, пошкоджено інфраструктурний об’єкт і підприємство (оновлено)
Сьогодні, 18 квітня, росіяни атакували Дніпровський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань", - написав він.
Як зазначається, про деталі буде повідомлено після відбою тривоги.
"Загроза триває. Будьте у безпечних місцях", - додав Лисак.
Глава ОВА Сергій Лисак заявив, що в Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство.
Досі вирують й дві пожежі.
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shokolad
показати весь коментар18.04.2024 14:22 Відповісти Мені подобається 6
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