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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: Дві людини постраждали, пошкоджено інфраструктурний об’єкт і підприємство (оновлено)

вибух

Сьогодні, 18 квітня, росіяни атакували Дніпровський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань", - написав він.

Як зазначається, про деталі буде повідомлено після відбою тривоги.

"Загроза триває. Будьте у безпечних місцях", - додав Лисак.

Глава ОВА Сергій Лисак заявив, що в Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство.

Досі вирують й дві пожежі.

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Автор: 

обстріл (28183) Дніпропетровська область (3610)


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дуже гучно було((. підарусня проклята, здохніть всі !!
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18.04.2024 14:22 Відповісти
 
 