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Новини Війна
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Україна все ще може перемогти у війні, - Пісторіус

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може здобути перемогу у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Пісторіус ствердно відповів на запитання, чи може Україна здобути перемогу у війні.

"І ми повинні зробити все можливе, щоб досягти цього", - наголосив міністр.

За його словами, саме тому Німеччина "досягає больового порогу", коли йдеться про передачу зброї зі складів Бундесверу.

Читайте: Німеччина терміново передасть Україні третю систему ППО Patriot

Автор: 

Німеччина (7317) Пісторіус (247)


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Топ коментарі
+4
Осталось только понять что такое победа. Выход на границы 1991 года - ну на данный момент нереален. Даже если оснастить ЗСУ полностью по стандартам США. Ну разве что несколько сотен Ф-35 с безлимитом вооружения. Все остальные варианты приведут к огромным потерям солдат и уничтожению всего что находится на освобождаемых территориях. ИМХО наиболее реальным выглядит закрепиться на удерживаемых позициях, при помощи вооружения союзников сделать потери раши такими что она физически не сможет атаковать потому что у нее кончится все что можно использовать для штурмов - а самим готовить армию, резервы, оружие - и ждать когда санкции и естественные процессы в Мордоре приведут к его неминуемому ослаблению. Карабахский сценарий.
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18.04.2024 13:41
+4
Україна вже перемогла у цій війні, їй тільки потрібно добити кацапів та вийти на кордони 1991 року!
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18.04.2024 14:05
+4
Кордонів 1991 року не буде це вже точно, не варто себе тішити ілюзіями. Для цього потрібно положити величезну купу людей і мати купу зброї котру нам ніхто не збирається давати. Захід чекає коли або ми або кацапи підуть на якісь переговори. Для них головне це не дати кацапам вийти на їх кордони, вони будуть сюди давати стільки скільки потрібно для того щоб цього не сталося,а для того щоб повернути Крим точно ніхто нічого надавати не буде. Заяви заходу про те що "не треба давати кошти на відновлення типільської ТЕС,а краще передати Петріоти" говорить красномовно про всю суть заходу. Адже можна було би ці Петріоти дати уже давно і не було би знищенгня Трипільської ТЕС і не треба би було зараз гадати що робити і все одно в результати ті петріоти надати. Вони дають зброю по принципу "Ну що,українці тримаються? - Тримаються! - Добре! Висловлюємо занепокоєння! " "Ну що там,українці тримаються? - "Та щось не дуже,зброї не вистачає! - "Добре,відсипте їм якогось трохи старого лайна з складів,щоб кацапи не сильно просувалися!".
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18.04.2024 14:37
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Осталось только понять что такое победа. Выход на границы 1991 года - ну на данный момент нереален. Даже если оснастить ЗСУ полностью по стандартам США. Ну разве что несколько сотен Ф-35 с безлимитом вооружения. Все остальные варианты приведут к огромным потерям солдат и уничтожению всего что находится на освобождаемых территориях. ИМХО наиболее реальным выглядит закрепиться на удерживаемых позициях, при помощи вооружения союзников сделать потери раши такими что она физически не сможет атаковать потому что у нее кончится все что можно использовать для штурмов - а самим готовить армию, резервы, оружие - и ждать когда санкции и естественные процессы в Мордоре приведут к его неминуемому ослаблению. Карабахский сценарий.
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18.04.2024 13:41 Відповісти
Це тобі такі наративи в Ольгіно методичкою надали? Про новий кордон по ******** лінії фронту?
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18.04.2024 13:56 Відповісти
В *********. Ну вперед, на укрепления, которые они строили больше года. Наши сходили - закончилось все не очень хорошо. А укрепления на оккупированной части Донбасса - еще сильнее. Это кацапы могут укладывать в землю десять тысяч народу за 10 квадратных километров лунного пейзажа, где нет ничего живого крупнее мыши. У нас таких возможностей нет, да и дай бог чтобы не было желания. Всем по большому счету понятно что окопная война при условии более менее паритетного соотношения в артиллерии - дай бог что то подобное у нас появится после начала поставки боеприпасов по "чешскому проекту", и если у кацапов удастся отнять господство в воздухе, сведя его хотя бы к превосходству - надеюсь поставки ф-16 эту проблему решат - война перейдет в фазу окопного противостояния времен Первой Мировой, когда ни одно сторона не может осуществить глубокие наступательные действия. Ну как минимум без того чтобы не положить там половину армии.
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18.04.2024 15:13 Відповісти
Вот эти вот 70 штук ф16, которые захватывают превосходство в воздухе против массированного пво)))
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18.04.2024 17:19 Відповісти
Ну против нас авиации не намного и больше. Массированное ПВО против достаточного количества ХАРМов, которые запускаются с адаптированного для их использования носителя - ну я совсем не уверен что БУКи, ТОРы, СТРЕЛы, ОСы - что все это потянет. Если мы почти ежедневно видим как подобная техника уничтожается как современными Хаймарсами - так и достаточно примитивными дронами - то я честно говоря этому ПВО не завидую. Опять же - в ассортименте Ф-16 есть вооружения, которые позволяют поражать цели не заходя в зону действия ПВО. Я не верю что страна, которая сделала основную ставку на авиацию, которая на протяжении десятков лет вкладывает в нее астрономические деньги и мозги - не смогли сделать что то что контрит авиацию страны, которая не производит даже гвозди. Я конечно утрирую несколько, но не бывает что бы страна которая не производить мобильный телефон и автомобиль - могла технологически конкурировать со страной которая их изобрела. И в последние годы мы видим что технические характеристики пост-совковой техники совершенно не соответствуют параметрам, которые гордо указаны в Википедии. В этом например убедились те же индийцы, которые теперь хватаются за голову и не знаю куда девать то говно которым они закупились и что теперь со всем этим делать. Так что возможно что эти ф-16 в корне поменяют обстановку в воздухе, я конечно не допускают что они собьют все су-34 и су-35 - но это и не надо. После первых же потерь они просто перестанут приближаться к линии фронта, а это в принципе практически то же самое что их не существует.
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18.04.2024 18:21 Відповісти
Ну судя по статистке этой войны, самый результативный воин пво это как раз таки месье Бук. На нем обе стороны наколотили в разы больше всего. Очевидно он будет и эфки кушать легко.

Вы не понимаете одного. Американские ВВС это целая система состоящая из десятков сложнейших компонентов и безумного уровня планирования. Если будет время, советую глянуть этот разбор их операции Буря в пустыне.

https://youtu.be/bD7iV9ZCd7Y

Там самое главное, каким образом они пробивали путь для бомберов. Задействовано были сотни самолетов рдло и рэб подавления в местах прорыва.

Но без рэб и рдло авиации любые их f16 даже современные, это обычные легкие истребители. Шансов против сушек и пво с самолетами рдло у них тупо ноль. И люди причастные прекрасно это понимают. Вы будите применять эфки как удобную платформу для воздушного запуска оружия вроде хармов, штормов, скальпелей, гидр и тп. Операции по охоте за носителями кабов или например сбивать шахеды весьма сомнительные, ибо угрозы у ЛБС для ф16 точно такие же, как и для ваших старых мигов и сушек. Вот по тем же причинам, по которым ваши миги сейчас не сбивают су34, не будут их сбивать и эфки.
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18.04.2024 18:44 Відповісти
Ну тогда поясните мне что помешает самолету Ф-16 запустить по огромной цели на радаре в виде су-34 - а это по сути тот же су-27 - у которого ЭПР размером с футбольное поле - и которые этот ф-16 видит километров с 300 - потому что летит этот су-34 на высоте 10 километров и тащит на внешней подвеске еще пару фугасных авиабомб, к которым еще и крылья приделаны - и это еще сильнее увеличивает его ЭПР - так что помешает этому самолету с расстояния под 200 км, находясь в своем глубоком тылу - запустить по такой СУшке АИМ-120 последней версии, у которой только по открытым источникам дальность полета 180 км, а фактическая - кто знает? Еще раз - не бывает чтобы отсталая технологически держава могла выпускать что то сравнимое с ведущей мировой державой. Так НЕ БЫВАЕТ. Если у вас нет фундаментальной науки, если у вас нет сильной конструкторской и инженерной школы, если у вас нет современных вычислительных систем, если у вас запредельная коррупция и непрофессионализм - вы не можете соревноваться в технологиях со страной где все это есть. Те же самые А50, которые по заверениям рашистов видят как муравей ползет по земле на расстояние в тысячу километров - почему то были вынуждены подлетать к зоне боевых действий на 100 - и это плохо кончилось. А потом решили не рисковать и подлететь на 200 - и это снова плохо кончилось. Можно было бы попробовать летать в 300км - но оказалось что на таком расстоянии ничего не видно и вообще летать смысла нет. Так там во всем, показуха и очковтирательство.
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18.04.2024 20:10 Відповісти
Не "швиди"! Ти ще не знаєш всього! У нас тут нова авіаційна держава намічається - БРСР! От як вона "розвернеться" та як почне авіацію Росії зміцнювать! Уже оголосила про плани Почне з виробництва літаків для місцевих авіаліній ("Освей") Адже Росії чехи не дають Л-410 А без подібних літаків половина Сибіру стає недоступною Потім розмахнуться на щось серйозніше А там і до гіперзвукової авіації доберуться!
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18.04.2024 20:20 Відповісти
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18.04.2024 13:46 Відповісти
Якщо діючій владі стане вигідним перемога(не реально), або після зміни влади.
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18.04.2024 13:48 Відповісти
як, там уже все мінами засипано на 20км вглиб. навіть в токмаку люди з міста майже невиїзджають щоб не підірватись. час втрачено.
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18.04.2024 13:49 Відповісти
Так от так - нелегетимному під сраку з дєрьмаком. І все буде Україна.
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18.04.2024 18:15 Відповісти
Надання ******** західної зброї в достатній кількості зробить нашу перевагу у війні. Бо зараз ми підтримуємо який-неякий парітет навіть користуючись, в більшості, старою радянською зброєю та незначною кількістю західної. Переозброєння допоможе здобути перевагу за рахунок більш дієвої західної техніки.
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18.04.2024 14:01 Відповісти
Паритет - о котором вы говорите - это героизм наших солдат помноженный на то что армия находится в обороне. Кацапы не могут создать достаточного превосходства в живой силе и технике, и именно поэтому если у них продвижения и есть - то они минимальны и очень дорого им обходятся. Если поменять ЗСУ и кацапов местами - то картина будет такая же самая. Орки будут сидеть в окопах, а наши под огнем из укреплений и под обстрелом артиллерии будут пытаться подобраться к противнику через минные поля. И это закончится очень плохо, как закончилось контрнаступление. Может конечно ситуацию изменить господство в воздухе плюс безлимит высокоточных боеприпасов, что могло бы вынести все что шевелится на глубину километров 30 от линии фронта - но у нас такого не будет.
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18.04.2024 15:17 Відповісти
Нє, час втрачено. Треба було зелених підарасів викидати у лютому 22 року, створювати Уряд порятунку, заручатися міжнародною допомогою, тоді б шанс реально був. А зараз зелена шашіль вже сточила країну зсередини повністю.
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18.04.2024 14:02 Відповісти
зелені, це тільки вершина айсбергу - пророϟϟійська влада тримається завдяки нелюстрованій номенклатурі, судам, організованому злочину та пророϟϟйським олігархам..
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18.04.2024 14:13 Відповісти
Ще гірше - уся ця система тримається на народові, якому "какая разніца" та "нада проста пєрєстать стрєлять", який після нападу (!) паРаші у 2014 році обрав прорашистську владу.
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18.04.2024 14:21 Відповісти
бо народ - це ще не нація..
тому замість Армія-Мова-Віра вибрали паржать-пажрать-пасрать..
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18.04.2024 14:27 Відповісти
Нажаль. Я вірила, що нація відбулася після 2-го Майдану, що країна змінилася докорінно, що народ врешті решт усвідомив, як повинна розвиватися Україна... але, як показав 19 рік - надія виявилася марною. Перебороти стадо "поржать, посрать" не змогли. А тепер саме існування держави під великим питанням.
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18.04.2024 14:33 Відповісти
Україна вже перемогла у цій війні, їй тільки потрібно добити кацапів та вийти на кордони 1991 року!
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18.04.2024 14:05 Відповісти
Ви на якій глибині теплої марафонної ванни знаходитеся? Судячи по всьому на самому дні, та ще й в величезних рожевих окулярах для плавання окрім всього
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18.04.2024 14:24 Відповісти
4 варіанти закінчення війни: коли та як це може статися, виходячи з нинішньої ситуації

Виходячи із сьогоднішньої ситуації, аналітик Анатолій Амелін бачить чотири способи закінчення війни в Україні. Як вони реалізовуватимуться та який у цьому буде інтерес для України - основне питання, відповідь на яке не завжди залежить від самої України…

https://focus.ua/uk/expert/anatoliy-amelin

Анатолій Амелін

Економiст. Директор економічних програм Українського інституту майбутнього

18 квітня 2024 в 11:11
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18.04.2024 14:12 Відповісти
Може, якщо озброїти самою ******** зброєю в достатній кількості.
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18.04.2024 14:20 Відповісти
кого озброїти? того, хто переплив Тису?
не хочуть ухилянти ніякої ******** зброї...
взагалі, ніякої не хочуть!!!
ждуть..рабϟϟію..https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%258F,_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0,_%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2580%25D0%25B0&ved=2ahUKEwi8qZm608uFAxXjgP0HHer5C-8QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2NWjcm7fxJPfYukDB-t8Os
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18.04.2024 14:33 Відповісти
Кордонів 1991 року не буде це вже точно, не варто себе тішити ілюзіями. Для цього потрібно положити величезну купу людей і мати купу зброї котру нам ніхто не збирається давати. Захід чекає коли або ми або кацапи підуть на якісь переговори. Для них головне це не дати кацапам вийти на їх кордони, вони будуть сюди давати стільки скільки потрібно для того щоб цього не сталося,а для того щоб повернути Крим точно ніхто нічого надавати не буде. Заяви заходу про те що "не треба давати кошти на відновлення типільської ТЕС,а краще передати Петріоти" говорить красномовно про всю суть заходу. Адже можна було би ці Петріоти дати уже давно і не було би знищенгня Трипільської ТЕС і не треба би було зараз гадати що робити і все одно в результати ті петріоти надати. Вони дають зброю по принципу "Ну що,українці тримаються? - Тримаються! - Добре! Висловлюємо занепокоєння! " "Ну що там,українці тримаються? - "Та щось не дуже,зброї не вистачає! - "Добре,відсипте їм якогось трохи старого лайна з складів,щоб кацапи не сильно просувалися!".
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18.04.2024 14:37 Відповісти
Можливо і нам потрібна якась стратегія ? щоб було на наших умова на рф та її сателіта білорашкі неповинно залишатися жодного працюючого НПЗ чи термінала для перевалки нафти ОСЬ тоді Україна буде мати суб'єктність тому, що буде впливати на світові енергетичні ринки. А поки кацапи добивають українську енергетику американцям це нецікаво ,вони ж неволодіють таким бізнесом в Україні.
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18.04.2024 14:52 Відповісти
Ті атаки котрі зараз пройшли успішні це добре,але скоро кацапи на ключових НПЗ просто поставлять достатню протиповітряну оборону і на цьому все закінчиться на мою думку. тому що для них це важливо. Для повного ж знищення не безпілотники потрібні а крилаті ракети котрих у нас немає. Так як кацапи за останні два напади знищили майже усю нашу теплову енергетику нам дронами зробити не вийде. Плюс наприклад американцям не дуже подобається,що Україна бє по російських НПЗ, що також до речі красномовно говорить про те,що ніхто ніякої поразки росії не бажає від слова зовсім. Вони хочуть,щоб кацапи зупинилися уже і не йшли далі, або Україна прийняла якісь умови і на цьому все завершилося.
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18.04.2024 14:57 Відповісти
Їм неподобається м'яко кажучі) Вони офіційно заявили що паливноенергетичний комплекс рф під захистом м.права як невійськові об'єкти і щось там нам цинічно закидають, але це війна і наші цивільні об'єкти тотально знищуються ворогом, крім того у США мовчать яким чином російська військова техніка заправляється, коли третину всього виробленого на їх НПЗ пального заберає всім відоме міноборони рф!!!
Я вас поправлю не крилаті ,а балістичні ракети,це ефективно але для нас нереально зараз, а ось різні типи БПЛА швидко і нахабно.У рф немає таких ППО що ефективно знищують ті ж ударні БПЛА, ну хіба що американці їм петріоти поставляти будуть)))
Масована атака виведе зладу любий завод чи термінал, була б політична воля ,але з Вашингтону подзвонили і все закінчилося, вибори *** наближаються хай у нас хоч сто трипільських ТЕС рознесуть їм п о х .
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18.04.2024 15:21 Відповісти
Можно сделать ход конем и напасть на Европу вместе с РФ одновременно. Потом обменять ТОТ на Венгрию или Румынию. Понятное дело что на самый крайний случай.., но невозможно ведь рассчитывать на вменяемость западных избирателей вечно.
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18.04.2024 22:24 Відповісти
 
 