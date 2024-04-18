Україна все ще може перемогти у війні, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може здобути перемогу у війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
Пісторіус ствердно відповів на запитання, чи може Україна здобути перемогу у війні.
"І ми повинні зробити все можливе, щоб досягти цього", - наголосив міністр.
За його словами, саме тому Німеччина "досягає больового порогу", коли йдеться про передачу зброї зі складів Бундесверу.
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Вы не понимаете одного. Американские ВВС это целая система состоящая из десятков сложнейших компонентов и безумного уровня планирования. Если будет время, советую глянуть этот разбор их операции Буря в пустыне.
https://youtu.be/bD7iV9ZCd7Y
Там самое главное, каким образом они пробивали путь для бомберов. Задействовано были сотни самолетов рдло и рэб подавления в местах прорыва.
Но без рэб и рдло авиации любые их f16 даже современные, это обычные легкие истребители. Шансов против сушек и пво с самолетами рдло у них тупо ноль. И люди причастные прекрасно это понимают. Вы будите применять эфки как удобную платформу для воздушного запуска оружия вроде хармов, штормов, скальпелей, гидр и тп. Операции по охоте за носителями кабов или например сбивать шахеды весьма сомнительные, ибо угрозы у ЛБС для ф16 точно такие же, как и для ваших старых мигов и сушек. Вот по тем же причинам, по которым ваши миги сейчас не сбивают су34, не будут их сбивать и эфки.
тому замість Армія-Мова-Віра вибрали паржать-пажрать-пасрать..
Виходячи із сьогоднішньої ситуації, аналітик Анатолій Амелін бачить чотири способи закінчення війни в Україні. Як вони реалізовуватимуться та який у цьому буде інтерес для України - основне питання, відповідь на яке не завжди залежить від самої України…
https://focus.ua/uk/expert/anatoliy-amelin
Анатолій Амелін
Економiст. Директор економічних програм Українського інституту майбутнього
18 квітня 2024 в 11:11
не хочуть ухилянти ніякої ******** зброї...
взагалі, ніякої не хочуть!!!
ждуть..рабϟϟію..https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%258F,_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0,_%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2580%25D0%25B0&ved=2ahUKEwi8qZm608uFAxXjgP0HHer5C-8QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2NWjcm7fxJPfYukDB-t8Os
Я вас поправлю не крилаті ,а балістичні ракети,це ефективно але для нас нереально зараз, а ось різні типи БПЛА швидко і нахабно.У рф немає таких ППО що ефективно знищують ті ж ударні БПЛА, ну хіба що американці їм петріоти поставляти будуть)))
Масована атака виведе зладу любий завод чи термінал, була б політична воля ,але з Вашингтону подзвонили і все закінчилося, вибори *** наближаються хай у нас хоч сто трипільських ТЕС рознесуть їм п о х .