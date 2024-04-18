Україна все ще може перемогти у війні, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може здобути перемогу у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Пісторіус ствердно відповів на запитання, чи може Україна здобути перемогу у війні.

"І ми повинні зробити все можливе, щоб досягти цього", - наголосив міністр.

За його словами, саме тому Німеччина "досягає больового порогу", коли йдеться про передачу зброї зі складів Бундесверу.

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