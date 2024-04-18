УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9601 відвідувач онлайн
Новини
3 027 23

Близько третини українських ветеранів - безробітні, - Український ветеранський фонд

ветеран

Близько третини ветеранів в Україні мають статус безробітного.

Про це повідомила на пресконференції заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Роботодавці хочуть приймати ветерана на роботу, оскільки він має хороші лідерські якості, стресостійкість, витривалість, вміння знаходити рішення. Попри це, з досліджень ми бачимо, що близько 30% ветеранів мають статус безробітного", - сказала Дорошенко.

Дивіться: Запущено експериментальний проєкт з переходу від військової служби до цивільного життя, - Мінветеранів звітує про місяць роботи після перезавантаження. ІНФОГРАФІКА

Вона зазначила, що одна з причин, про яку кажуть ветерани, - їм некомфортно повертатися у середовище цивільних чи на попереднє місце роботи, бо вони звикають підпорядковуватися своєму командиру, працювати зі своїми побратимами. Дорошенко зауважила, що частина з них готова відкривати власну справу, розвивати власний бізнес, запрошувати своїх побратимів на роботу.

Водночас, за її словами, хтось хоче працювати як найманий робітник. Заступник виконавчого директора Українського ветеранського фонду наголосила, що для цього роботодавцям потрібно розробляти форми адаптації ветеранів.

Читайте: Єдина ветеранська лінія запрацювала в Україні

"Треба вміти знаходити можливості для ветерана, користуватися новим досвідом, показати йому, що з військової кар'єри можна адаптувати свої компетенції в цивільне життя", - підкреслила Дорошенко.

Автор: 

безробіття (542) ветерани (1068) робота (1197)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Ветеранів чого...? військової служби? війни?
показати весь коментар
18.04.2024 15:20
+2
Там мабуть конкурс дуже високий
показати весь коментар
18.04.2024 15:33
+2
В чомук проблема ? Всіх ветеранів - відправляти на навчання - а потім на посади в державних органах - чиновників ,митників , силовиків ,прокурорів - з пріоритетним підвищенням. А звільнених з посад чиновників направляти на військову службу на фронт .

Нема чого пхати людей в бізнес - це важке конкурентне середовище. Людина віддала здоров'я за державу - хай держава тепер про неї дбає - дає роботу і пільги державного службовця ...
показати весь коментар
18.04.2024 15:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сам ты инвалид
показати весь коментар
18.04.2024 15:28 Відповісти
а ты не считаешь сколько у нас с 2014-го ветеранов? или по твоему только "свежие" с 22-го считаются?
показати весь коментар
18.04.2024 15:42 Відповісти
Ветеранів чого...? військової служби? війни?
показати весь коментар
18.04.2024 15:20 Відповісти
та війни як правило...
показати весь коментар
18.04.2024 15:28 Відповісти
а тцк що не бере?
показати весь коментар
18.04.2024 15:29 Відповісти
Там мабуть конкурс дуже високий
показати весь коментар
18.04.2024 15:33 Відповісти
по грошах?
показати весь коментар
18.04.2024 15:37 Відповісти
Олександр дав більш розгорнуте пояснення, приєднуюсь.
показати весь коментар
18.04.2024 15:46 Відповісти
там не має вже як від власних інвалідів -ветеранів ,проштовхнутися .. У всіх важкі бойові травми - ожиріння, цироз , слабоумство - куди їм на гражданку
показати весь коментар
18.04.2024 15:44 Відповісти
Ага, а завтра на трибуну вилізе якась Безумна і гордо розкаже, що відсутність демобілізації це благо, "а інакше ці люди були б без роботи". От прямо починайте відлік часу до моменту поки хтось з зелених жлобів таке видасть.
показати весь коментар
18.04.2024 15:36 Відповісти
В чомук проблема ? Всіх ветеранів - відправляти на навчання - а потім на посади в державних органах - чиновників ,митників , силовиків ,прокурорів - з пріоритетним підвищенням. А звільнених з посад чиновників направляти на військову службу на фронт .

Нема чого пхати людей в бізнес - це важке конкурентне середовище. Людина віддала здоров'я за державу - хай держава тепер про неї дбає - дає роботу і пільги державного службовця ...
показати весь коментар
18.04.2024 15:43 Відповісти
Що за маячня?
показати весь коментар
18.04.2024 15:51 Відповісти
Маячня - відфутболювати на власні хліба - людей які здоровя віддали за державу
показати весь коментар
18.04.2024 16:05 Відповісти
Хтось у своїх містах бачив поранених військових, без кінцівок? Тобто у такий кількості, як їх дійсно є. У нас майже нікого не видно. Де вони всі?
показати весь коментар
18.04.2024 15:44 Відповісти
По госпіталях і домівках . Сильно самостійно не пострибаєш чи поїздиш на візку...
показати весь коментар
18.04.2024 15:45 Відповісти
а як ветерани без кінцівок будуть рабів в бусики пакувати? а потім бити в тцк?
показати весь коментар
18.04.2024 15:52 Відповісти
Один військовий сказав, що їх зумисне сховали по реабілітаційних центрах.
показати весь коментар
18.04.2024 16:40 Відповісти
можливо. я такої інфи не чув
показати весь коментар
18.04.2024 16:48 Відповісти
Сьогоднішній безробітний військовий ветеран, завтрішній пиятика, а післязавтрішній потенційний бандит! Або ми їх соціалізуємо, або вони почнуть у суспільства самі забирати своє!!!
показати весь коментар
18.04.2024 15:45 Відповісти
Вона зазначила, що одна з причин, про яку кажуть ветерани, - їм некомфортно повертатися у середовище цивільних чи на попереднє місце роботи, бо вони звикають підпорядковуватися своєму командиру Джерело:

А може діло в з/п, а не в комфорті? Там больше, а тут як вийде. І як вони взагалі працюватимуть, якщо тут їм не комфортно?
показати весь коментар
18.04.2024 16:06 Відповісти
Бзробіття в нас це взагалі біда, після влади і москалів...
показати весь коментар
18.04.2024 17:33 Відповісти
 
 