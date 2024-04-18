Близько третини українських ветеранів - безробітні, - Український ветеранський фонд

Близько третини ветеранів в Україні мають статус безробітного.

Про це повідомила на пресконференції заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Роботодавці хочуть приймати ветерана на роботу, оскільки він має хороші лідерські якості, стресостійкість, витривалість, вміння знаходити рішення. Попри це, з досліджень ми бачимо, що близько 30% ветеранів мають статус безробітного", - сказала Дорошенко.

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Вона зазначила, що одна з причин, про яку кажуть ветерани, - їм некомфортно повертатися у середовище цивільних чи на попереднє місце роботи, бо вони звикають підпорядковуватися своєму командиру, працювати зі своїми побратимами. Дорошенко зауважила, що частина з них готова відкривати власну справу, розвивати власний бізнес, запрошувати своїх побратимів на роботу.

Водночас, за її словами, хтось хоче працювати як найманий робітник. Заступник виконавчого директора Українського ветеранського фонду наголосила, що для цього роботодавцям потрібно розробляти форми адаптації ветеранів.

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"Треба вміти знаходити можливості для ветерана, користуватися новим досвідом, показати йому, що з військової кар'єри можна адаптувати свої компетенції в цивільне життя", - підкреслила Дорошенко.