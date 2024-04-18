ДОТ розпочав закупівлю зимового одягу для ЗСУ. ПЕРЕЛІК

Державний оператор тилу оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних Сил України. Відповідні аукціони вже розміщені на Prozorro.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДОТ.

Зокрема оголошено закупівлю зимового речового майна за 12 різновидами товарів:

штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1;

куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1;

костюм спеціальний зимовий, вид 3;

сорочка та кальсони зимові, вид 3;

рукавички зимові, вид 2; рукавички зимові, вид 3;

штани вітровологозахисні зимові, вид 1;

куртка вітровологозахисна зимова;

куртка утеплена спеціальна, вид 2;

штани утеплені спеціальні, вид 2;

костюм маскувальний зимовий, тип 2;

сорочка та кальсони зимові, вид 2;

шкарпетки літні (трекінгові), тип 1.

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Загальний перелік зимового речового забезпечення вдвічі довший. Він складається з понад 25 пунктів. Також буде оголошено торги на закупівлю кальсонів, білизни, шарфів, бахіл та черевиків.

Зазначається, що для кожної з позицій з боку ЗСУ визначені вимоги щодо якості.

"Безперервне забезпечення Збройних сил речовим майном можливе за умов спланованої попередньої підготовки. Саме тому закупівлі зимового одягу для військових ми починаємо вже навесні. Перші тендери запущені. Зараз закупівельна команда ДОТ працює над тим, щоб вже найближчим часом були оголошені процедури за всіма товарами", - зазначила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

"Всі товари, які постачаються Збройним силам України, перевіряються фахівцями ДОТ, Міноборони та ЗСУ на відповідність цим вимогам", - додали у пресслужбі ДОТ.

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