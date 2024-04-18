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ДОТ розпочав закупівлю зимового одягу для ЗСУ. ПЕРЕЛІК

одяг

Державний оператор тилу оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних Сил України. Відповідні аукціони вже розміщені на Prozorro.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДОТ.

Зокрема оголошено закупівлю зимового речового майна за 12 різновидами товарів:

  • штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1;
  • куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1;
  • костюм спеціальний зимовий, вид 3;
  • сорочка та кальсони зимові, вид 3;
  • рукавички зимові, вид 2; рукавички зимові, вид 3;
  • штани вітровологозахисні зимові, вид 1;
  • куртка вітровологозахисна зимова;
  • куртка утеплена спеціальна, вид 2;
  • штани утеплені спеціальні, вид 2;
  • костюм маскувальний зимовий, тип 2;
  • сорочка та кальсони зимові, вид 2;
  • шкарпетки літні (трекінгові), тип 1.

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Загальний перелік зимового речового забезпечення вдвічі довший. Він складається з понад 25 пунктів. Також буде оголошено торги на закупівлю кальсонів, білизни, шарфів, бахіл та черевиків.

Зазначається, що для кожної з позицій з боку ЗСУ визначені вимоги щодо якості.

"Безперервне забезпечення Збройних сил речовим майном можливе за умов спланованої попередньої підготовки. Саме тому закупівлі зимового одягу для військових ми починаємо вже навесні. Перші тендери запущені. Зараз закупівельна команда ДОТ працює над тим, щоб вже найближчим часом були оголошені процедури за всіма товарами", - зазначила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

"Всі товари, які постачаються Збройним силам України, перевіряються фахівцями ДОТ, Міноборони та ЗСУ на відповідність цим вимогам", - додали у пресслужбі ДОТ.

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Автор: 

одяг (196) Prozorro (1940) закупівлі (3347) Державний оператор тилу (135)


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Хто буде контролювати ? Тимошенко ? Татаринов? дЄрмак ? Чи знову ... безУгла ? Прямо з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ! Тоді Багдад може спати спокійно. До морозів.
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18.04.2024 15:25 Відповісти
Попередні прямі закупівлі знищили конкурентів.
Ті, хто хотів - їх з'їла податкова як на Сумщині.
Інші перекваліфікувались на довгострокові зобов'язання і не мають бажання гратися за сезоні контракти.
Будуть типу одеських, що вилізли за рахунок всебічної співпраці з оборонкою.
Що з 'ТУ? Знову во вазі будете звіряти гудзики?
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18.04.2024 15:25 Відповісти
У мене зимове ще з 2015 року штани збереглися і куртка зимова з 2017, правда вже воду перестала тримати. Нови дивився - ностити лячно. Від зимової тільки назва, в кращому випадку демісізонка.
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18.04.2024 20:59 Відповісти
 
 