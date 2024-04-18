Якщо Україна програє війну, може початися третя світова, - Шмигаль
Якщо Україна зазнає поразки у війні проти Росії, то це може призвести до початку третьої світової війни.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Якщо ми не захистимо себе, Україна впаде. Тож глобальна система безпеки буде зруйнована, і всьому світу потрібно буде знайти нову систему безпеки. Або буде багато конфліктів, багато таких воєн, і врешті-решт це може призвести до третьої світової війни", – заявив Шмигаль.
Український прем’єр висловив "обережний оптимізм" щодо виділення Сполученими Штатами Києву понад $60 млрд підтримки. Голосування в Палаті представників за відповідний законопроєкт відбудеться в суботу, 20 квітня.
"Ці гроші потрібні нам учора, а не завтра і не сьогодні", – наголосив Шмигаль.
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III Світова - не почнеться.
А ось Шмигаль за грати попадє - це точно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
вони кажуть так: а шо за біда стати урускімі? ну, будемо гаваріть па-русскі. Всьо ж остальноє останєцца как єсть.
Тобто еуропейці вважають шо окупація - це лише податки в іншу казну, а млинок та садок у них не заберуть, бо власність - то святе для еуропейця. Вони не знають шо таке орки
Західна цивілізація показала свою кволість, а варвари - свою енергійність.
Тому не можна Шмигалю гроші з Телемарафету переспрямовувати на армію.
п.с. Чуваку нема яким хєром зайнятися (бо за ньго це роблять інші, ставленики кремля), то воно й намагається лізти у політику.
Так почему тогда ты финансируешь марафон сотнями миллионов гривен, в то время когда у армии большой дефицит всего Даже самого дешевого.!
Наши воины постоянно обращаются к людям за финансовой помощью, так как не хватает элементарного.
Це як новина що сьогодні читав, типу проститутку ледве кіт домашній не вбив. Кота може вбити шестирічна дитина,а тут доросла жінка постраждала, чому? Бо нічого не робила і боялася його. От так 50кг ваги і всерають 3кг ваги,це нонсенс. Можна все вирішити тут і зараз,а цього шкідливого кота викинути на смітник.
дайте на оборону 60 і на відбудову 700 ярдів
Якийсь із асистентів Президента Єрмака? А Потужний в цього Шмигаля в підпорядкуванні, чи навпаки? Щось уже погано розбираюсь в питанні хто є хто в українському політикумі.