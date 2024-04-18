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Новини Війна
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Якщо Україна програє війну, може початися третя світова, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Якщо Україна зазнає поразки у війні проти Росії, то це може призвести до початку третьої світової війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Якщо ми не захистимо себе, Україна впаде. Тож глобальна система безпеки буде зруйнована, і всьому світу потрібно буде знайти нову систему безпеки. Або буде багато конфліктів, багато таких воєн, і врешті-решт це може призвести до третьої світової війни", – заявив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергосистема України втратила 8 ГВт потужності через російські обстріли, - Шмигаль

Український прем’єр висловив "обережний оптимізм" щодо виділення Сполученими Штатами Києву понад $60 млрд підтримки. Голосування в Палаті представників за відповідний законопроєкт відбудеться в суботу, 20 квітня.

"Ці гроші потрібні нам учора, а не завтра і не сьогодні", – наголосив Шмигаль.

Автор: 

Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+14
єдиний вихід це збільшити фінансування *************
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18.04.2024 16:47
+9
Реально вже почалась. Україна зараз - це як Польща у 1939.
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18.04.2024 16:46
+9
ще один стратег виліз. ти, *******, дбай за потреби армії, за реформу і мобілізацію економіки! за третю світову подбають інші
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18.04.2024 16:48
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Україна не програє.
III Світова - не почнеться.
А ось Шмигаль за грати попадє - це точно.
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18.04.2024 16:46 Відповісти
Не тирте і не зраджуйте і тема свистєжа відразу зникне
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18.04.2024 18:03 Відповісти
Реально вже почалась. Україна зараз - це як Польща у 1939.
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18.04.2024 16:46 Відповісти
тоді за польску вписалися: Великобританія, Франція, Австралія, Нова Зеландія, Канада... та об'явили війну гітляру. За нас ніхто не вписався і не заступився. Таки, третя світова знову почнеться поділом польщі
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18.04.2024 16:52 Відповісти
Наскільки пам'ятаю із шкільного курсу історії, Британія та Франція реально за Польщу не воювали. Хоча, сперечатись не буду, бо детально це питання не вивчав.
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18.04.2024 17:12 Відповісти
вони об'явили війну гітляру. За це гітляр обстрілював Лондон ракетами та бомбив авіацією. Британія відповідала повітряними атаками. Франція капітулювала. Лише в Алжирі Франція вистояла.
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18.04.2024 17:19 Відповісти
Попервах не обстрілював. Попервах намагався домовитися. Основний тезіс був "у вас договор був з Польщею, а її вже нема. То нема чого воювати".

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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18.04.2024 17:55 Відповісти
Україна скоріше як Чехословакія.
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18.04.2024 17:52 Відповісти
Була до 24.02.2022, а потім - вже як Польща, бо поглинути Україну, як Німеччина поглинула Чехословаччини, у росіян не вийшло. А зараз Україна - як СРСР, бо ні за три дні, ні за два тижні у Путіна нічого не вийшло.🤓
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18.04.2024 18:16 Відповісти
Як ми знаємо з досліджень пана Віктора Резуна, СРСР сам збирався напасти на Елоїзича. Тому порівнювати Україну з СРСР не корректно. Україна ні на кого не збиралася нападати. Україна збиралася на шашлики і вішати порохоботів.
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18.04.2024 18:55 Відповісти
* Володимира Рєзуна, перепрошую.
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18.04.2024 18:57 Відповісти
єдиний вихід це збільшити фінансування *************
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18.04.2024 16:47 Відповісти
Якщо зараз почнеться третя світова війна, то західна цивілізація моментально піде шляхом Франції.
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18.04.2024 16:48 Відповісти
Шляхом Франції часів 2-ї світової? І ганьбу, і війну?
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18.04.2024 16:54 Відповісти
аби не допустити руйнувань та чілавєчєскіх жизнєй)
вони кажуть так: а шо за біда стати урускімі? ну, будемо гаваріть па-русскі. Всьо ж остальноє останєцца как єсть.
Тобто еуропейці вважають шо окупація - це лише податки в іншу казну, а млинок та садок у них не заберуть, бо власність - то святе для еуропейця. Вони не знають шо таке орки
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18.04.2024 17:03 Відповісти
Бо це воєнна історія Європи останніх 150-200 років. Воюють тільки військові. Цивільні продовжують жити, працювати та торгувати. Окупанти платять гроші за товари. Поліція остається тою що й була, тобто, твої ж сусіди.Ніхто нічого не відбирає. Свадьби, народження. Все йде своїм природнім шляхом. Тільки під іншим прапором. Але зараз вони помиляються, бо окупантом буде не сусідній німець чи швед з французом. А смердюче, косориле, волосате тайожне чудовисько для якого людські закони нічого не варті. Він не буде ними нехтувати. Він навіть не знає про існування цих законів та звичаїв. Тож європейських попуістів чекають часи жахів.
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18.04.2024 17:12 Відповісти
Так мають же пам'ятати - з часів WW2 менше 100 років минуло. А до цього - війна з Наполеоном, трохи більше 200 років тому.
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18.04.2024 17:15 Відповісти
Війни були. Але то були війни де хвацько воювали військові. А цивільне населення жило своїм життям чекаючи хто переможе. Навіть у 2-й світовій на території старої Європи. Просто деякі незручності. Звичайно ж із смертями. Але це як лайт версія. Зараз у разі програшу України та входу російських військ у Європу буде зовсім інше.
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18.04.2024 17:25 Відповісти
"Цивілізовані" німці у Другу Світову влаштували Бабин Яр, Хатинь, Орадур (на жаль, не можу пригадати назви спалених українських сел, як Хатинь, але були).
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18.04.2024 17:31 Відповісти
Я ж написав - Звичайно ж із смертями. Куди ж без цього. А Бабин Яр та Хатинь до цього не прикручуйте. Ми не громадяни Старої Європи. Тому з нами поводились як із скотиною. У разі входу до Європи тайожні арійці скотиною будуть вважати умовних французів, німців, норвежців тощо.
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18.04.2024 17:38 Відповісти
ще один стратег виліз. ти, *******, дбай за потреби армії, за реформу і мобілізацію економіки! за третю світову подбають інші
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18.04.2024 16:48 Відповісти
Зараз скаже,що мобілізація економіки неможлива,бо нема електроенергії.
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18.04.2024 18:30 Відповісти
Те саме кажуть і на Близькому Сході в Ізраїлі
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18.04.2024 16:48 Відповісти
Вже не може не початись, без різниці, чи впаде Україна, чи втримається.
Західна цивілізація показала свою кволість, а варвари - свою енергійність.
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18.04.2024 16:48 Відповісти
А може і ні.
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18.04.2024 16:49 Відповісти
Тада.
Тому не можна Шмигалю гроші з Телемарафету переспрямовувати на армію.
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18.04.2024 16:49 Відповісти
якщо Україна програє, то хай цей світ згорить в ядерному полум'ї
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18.04.2024 16:50 Відповісти
і Польща?
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18.04.2024 16:53 Відповісти
І Польща.
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18.04.2024 16:57 Відповісти
в першу чергу
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18.04.2024 16:59 Відповісти
а шо вони заслужили блокадою кордону та ембаргом на все українське???
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18.04.2024 17:00 Відповісти
Так. Все вірно. Третя світова почнеться не тому, що наданням нам зброї чи прямої допомоги глобальний Захід почне ескалацію. А тому що відданя України на поталу путіну покаже світовим покидькам слабкість безпекових інституцій та підштовхне їх до кривавих дій. Бо вони побачать безкарність для себе замість вже побудованої для них шибениці.
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18.04.2024 16:51 Відповісти
ще один важливий фактор: всі ресурси окупованої України розвернуться проти нати та еуропи. )(уйло миттю поставить під ружжо усіх теперішніх ухилянтів, маміїв та пацифістів, та без паузи та перекурів пошле в перших рядах орків на ту ж польщу - каклів їм не жалко. Тут і західна зброя стане в пригоді - бо урускаєзичниє ураінці в лавах зсу лєхко переорієнтуються.. для них Україна нічого не значить
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18.04.2024 16:57 Відповісти
І не тільки ухилянтів чи професійних пацифістів. А й кадрових українських військових які зараз на фронті. Це доля всіх завойованих країн. Вони автоматично вливаються в економіку і структури завойовника. І за гроші, і страх, і за що вже поробиш.
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18.04.2024 17:03 Відповісти
Передайте отому телепню, що вона вже розпочалася, тільки ще назву таку не надбала.
п.с. Чуваку нема яким хєром зайнятися (бо за ньго це роблять інші, ставленики кремля), то воно й намагається лізти у політику.
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18.04.2024 16:51 Відповісти
Ригаль-не воруй,і буде тобі щастя
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18.04.2024 16:52 Відповісти
..он еще и разроваривает?? .. прямо смалит напалмом.. ценный кадр
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18.04.2024 16:53 Відповісти
Блин, даже шмигаль стал военным экспертом!
Так почему тогда ты финансируешь марафон сотнями миллионов гривен, в то время когда у армии большой дефицит всего Даже самого дешевого.!
Наши воины постоянно обращаются к людям за финансовой помощью, так как не хватает элементарного.
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18.04.2024 16:54 Відповісти
А якщо можна, пане Шмигалю, запитайте вашого роботодавця і великого любителя футболу, чи не він разом з своїми «колегами» роками грабував бюджет України, покупав потрібні йому закони, ставив на високі посади мерзотників, вивозив національне надбання за кордон? Це дуже тепер легко збирати по грошику з народу «на оборону», а згадайте, пане Шмигалю, чи не Україна отримала від СРСР Чорноморське пароплавство? Металургійний комплекс? Шахти? Заводи? Чи не це надбання перейшло в кишеню «шановного»? Тепер не скиглите, будь ласка! Це ваших рук справи.
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18.04.2024 16:54 Відповісти
Вангою краще працювати ніж прем'єром.
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18.04.2024 16:56 Відповісти
***,на них це не діє, вони тупі, давай щось таке що раша їбане ядеркою ,бо ж їбане, якщо це не зупинити це тут і зараз її повною поразкою.

Це як новина що сьогодні читав, типу проститутку ледве кіт домашній не вбив. Кота може вбити шестирічна дитина,а тут доросла жінка постраждала, чому? Бо нічого не робила і боялася його. От так 50кг ваги і всерають 3кг ваги,це нонсенс. Можна все вирішити тут і зараз,а цього шкідливого кота викинути на смітник.
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18.04.2024 16:56 Відповісти
Видав черговий шмигалізм!
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18.04.2024 16:56 Відповісти
а одним реченням,
дайте на оборону 60 і на відбудову 700 ярдів
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18.04.2024 16:56 Відповісти
От розумна голова що прийшла до такого висновку а ви на шмигаля гоните, не дай нам Боже наступного такого просвітленого.
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18.04.2024 16:56 Відповісти
А хто це такий Шмигаль, що Ви всі обговорюєте його слова?
Якийсь із асистентів Президента Єрмака? А Потужний в цього Шмигаля в підпорядкуванні, чи навпаки? Щось уже погано розбираюсь в питанні хто є хто в українському політикумі.
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18.04.2024 16:59 Відповісти
Шмигаль намікає що щоб та 3 світова не почалась нам треба гроші гроші і гроші!
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18.04.2024 17:34 Відповісти
Скажіть цьому ідіоту що третя світова почалася 20.02.2014.
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18.04.2024 17:51 Відповісти
20 відсотків зебілопорхатих бездарів - це майже 3-4 мільйони ухилянтів..., але користі від них для України ніякої...
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18.04.2024 19:48 Відповісти
А ось щоб вона не розпочалась Шмигаля потрібно вигнати задрипаною мітлою. Тоді Україна може і не програє.
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18.04.2024 20:04 Відповісти
 
 