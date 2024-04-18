Якщо Україна програє війну, може початися третя світова, - Шмигаль

Якщо Україна зазнає поразки у війні проти Росії, то це може призвести до початку третьої світової війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Якщо ми не захистимо себе, Україна впаде. Тож глобальна система безпеки буде зруйнована, і всьому світу потрібно буде знайти нову систему безпеки. Або буде багато конфліктів, багато таких воєн, і врешті-решт це може призвести до третьої світової війни", – заявив Шмигаль.

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Український прем’єр висловив "обережний оптимізм" щодо виділення Сполученими Штатами Києву понад $60 млрд підтримки. Голосування в Палаті представників за відповідний законопроєкт відбудеться в суботу, 20 квітня.

"Ці гроші потрібні нам учора, а не завтра і не сьогодні", – наголосив Шмигаль.