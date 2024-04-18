УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9961 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
1 357 12

Україні цьогоріч знадобиться $42 млрд бюджетної підтримки, - МВФ

Директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва

Україна потребує щонайменше $42 мільярди міжнародної допомоги для бюджетної підтримки нинішнього року в умовах продовження війни, розв’язаної Російською Федерацією.

Таку оцінку висловила в четвер у Вашингтоні директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Станом на тепер ми оцінюємо потреби (бюджетної підтримки для України. – Ред.) в розмірі $42 мільярди на цей рік", - повідомила глава Фонду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Економічне відновлення України опиниться під загрозою у разі затримки допомоги Заходу, - глава МВФ Георгієва

Вона висловила впевненість, що це вдасться зробити, оскільки міжнародна підтримка залишається твердою.

"Мені було дуже приємно почути вчора заяви під час круглого столу щодо України, що підтримка України залишається стабільною, вона є твердою", - наголосила Георгієва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $8,1 млрд від МВФ залучили до бюджету від початку війни, - Мінфін

Водночас вона наголосила, що для розв’язання економічних проблем для України й регіону потрібно передусім припинити російську війну.

"Війна насамперед це трагедія, коли щодня вбивають та ранять чоловіків, жінок і дітей. Тож нам потрібно, щоб ця війна закінчилася заради них", - наголосила директор-розпорядниця МВФ.

Крім того, Георгієва високо оцінила зусилля української влади щодо стабілізації економіки у постраждалій від війни країні.

Автор: 

МВФ (3068) допомога (8284) Крісталіна Георгієва (98)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
колективний Захід не може знайти Україні, котра стримує орду, на виживання 3,5 млрд щомісяці. В той самий час, витрачають 130 млрд на підтримку польських фермерів. Вже давно потрібно зрозуміти, що це не питання грошей!
показати весь коментар
18.04.2024 17:10
+8
Вофка "готов принять со всех сторон в любом количестве", як та порноактриса, з якою він порівнював Україну в Юрмалі.

https://www.youtube.com/watch?v=dAc30QDFyBk
показати весь коментар
18.04.2024 17:11
+3
Це про бумеранги Зєлі, типу нормальна Марта.
Зєля в Юрмалі стібався над тим самим, над Україною, яка на той час вже була жертвою нападу роZії і потребувала допомоги.
показати весь коментар
18.04.2024 17:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
колективний Захід не може знайти Україні, котра стримує орду, на виживання 3,5 млрд щомісяці. В той самий час, витрачають 130 млрд на підтримку польських фермерів. Вже давно потрібно зрозуміти, що це не питання грошей!
показати весь коментар
18.04.2024 17:10 Відповісти
фокус із сталими інвестиціями через ...."мір в глазах путіна"
ЗЄля добився свого !

показати весь коментар
18.04.2024 17:37 Відповісти
Вофка "готов принять со всех сторон в любом количестве", як та порноактриса, з якою він порівнював Україну в Юрмалі.

https://www.youtube.com/watch?v=dAc30QDFyBk
показати весь коментар
18.04.2024 17:11 Відповісти
До чого тут "Вофка"? Мова йде про допомогу країні, ви нормальна взагалі?
показати весь коментар
18.04.2024 17:48 Відповісти
Це про бумеранги Зєлі, типу нормальна Марта.
Зєля в Юрмалі стібався над тим самим, над Україною, яка на той час вже була жертвою нападу роZії і потребувала допомоги.
показати весь коментар
18.04.2024 17:58 Відповісти
А чи потребує допомоги країна, яка під час війни будує дороги, стадіони, знимає серіали та шоу?
показати весь коментар
18.04.2024 19:22 Відповісти
Шановний Кріпто Шортс, колективний захід не може просто так без звітності залізти в кишеню платників податків, як то є в Україні, бо якщо так станеться, то на наступних виборах переможуть ті хто взагалі нічого не дасть. Така вона демократія. Як вам вона не подобається, будуйте другу РФ або Білорусь, де існує договорнічОк між двома самцями хто кому скільки і коли
А от чому укр влада ні@уя не витрачає на вибірців колективного Західу, на відміну, до речі від РФ, то вже питання до вашої влади.
показати весь коментар
18.04.2024 17:20 Відповісти
йди підмивати немічних італійців і не *****! без тебе розберемося
показати весь коментар
18.04.2024 17:48 Відповісти
Це більш благородне заняття, ніж пожирання ЗЕленого лайна Херпіда та Ялдака!
показати весь коментар
18.04.2024 18:23 Відповісти
Якщо позбутися зеленського та його шобли, то грошей потребується рази в три менше.
показати весь коментар
18.04.2024 18:25 Відповісти
Оце гешефт....
показати весь коментар
18.04.2024 22:35 Відповісти
А почему не называете вещи своими именами? Это ведь не поддержка, а кредиты, которыми Запад не меньше русских убивает украинскую экономику
показати весь коментар
21.04.2024 18:46 Відповісти
 
 