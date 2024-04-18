Україні цьогоріч знадобиться $42 млрд бюджетної підтримки, - МВФ

Україна потребує щонайменше $42 мільярди міжнародної допомоги для бюджетної підтримки нинішнього року в умовах продовження війни, розв’язаної Російською Федерацією.

Таку оцінку висловила в четвер у Вашингтоні директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Станом на тепер ми оцінюємо потреби (бюджетної підтримки для України. – Ред.) в розмірі $42 мільярди на цей рік", - повідомила глава Фонду.

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Вона висловила впевненість, що це вдасться зробити, оскільки міжнародна підтримка залишається твердою.

"Мені було дуже приємно почути вчора заяви під час круглого столу щодо України, що підтримка України залишається стабільною, вона є твердою", - наголосила Георгієва.

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Водночас вона наголосила, що для розв’язання економічних проблем для України й регіону потрібно передусім припинити російську війну.

"Війна насамперед це трагедія, коли щодня вбивають та ранять чоловіків, жінок і дітей. Тож нам потрібно, щоб ця війна закінчилася заради них", - наголосила директор-розпорядниця МВФ.

Крім того, Георгієва високо оцінила зусилля української влади щодо стабілізації економіки у постраждалій від війни країні.