$8,1 млрд від МВФ залучили до бюджету від початку війни, - Мінфін

Від початку повномасштабного російського вторгнення Міністерство фінансів України залучило близько 8,1 млрд доларів США бюджетної підтримки від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомили у Мінфіні, інформує Цензор.НЕТ.

Від початку повномасштабної війни Мінфін залучив близько 8,1 млрд доларів США бюджетної підтримки від МВФ. 5,4 млрд доларів США із загальної суми надійшли в межах програми EFF, першої в історії програми співпраці для країни, яка вимушено перебуває у стані війни", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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У Мінфіні розповіли, що Україна вже виконала 21 структурний маяк за програмою EFF, 14 з яких у напрямі фіскальної політики та фінансового сектору. Було ухвалено законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, управління державним боргом, схвалено Національну стратегію доходів, напрацьовано заходи з мобілізації доходів держбюджету, тощо.

Наступний перегляд програми має відбутись наприкінці червня 2024 року. До того Україна має виконати два структурні маяки у напрямі урядування та протидії корупції і у фіскальному напрямі.

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