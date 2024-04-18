Байден назвав Китай "ксенофобським"
Президент США Джо Байден назвав Китай "ксенофобським", наголошуючи на економічних проблемах азіатської країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"У них більше пенсіонерів, ніж працюючих. Вони нічого не імпортують. Вони ксенофоби — більше ніхто до них не прийде. У них реальні проблеми", — сказав Байден про Китай, звертаючись до працівників металургії у Піттсбурзі.
Байден також закликав підвищити тарифи на китайську сталь і алюміній, що є частиною серії кроків для підтримки американського сталеливарного сектору. Байдена запитали, чи зашкодять тарифи на сталь відносинам із Сі Цзіньпіном. Він відповів "ні".
Президент США також пообіцяв продовжувати зусилля, щоб позбавити Китай доступу до передових технологій, таких як комп’ютерні мікросхеми.
"Їх не можна відправляти до Китаю, тому що це підірве нашу національну безпеку", — сказав Байден. "Коли я розмовляв із Сі Цзіньпіном, він сказав: "Чому?" І я сказав: "Тому що ви використовуєте їх абсолютно не за призначенням, тому ви не отримаєте ці передові комп’ютерні чіпи".
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«Ксенофобія є страх і ненависть до чужинців, будь-чого дивного та іноземного.»
Ксенофобія є страх і презирство до того, що є іноземним або невідомим, особливо до незнайомих або іноземців.
Байден міг якось по іншому класифікувати Китай.
Щодо КСЕНОФОБІЇ, то можливо через ментальну ксенофобію китайці зберегли свою ідентичність, не розчинилися в інших племенах. Японці теж ментальні ксенофоби, але їх захищав острівний характер території.
А євреї не ксенофоби? Щоб було з євреями без ксенофобства? А поляки? Напевно є різна кскнофобія: захисна і войовнича?
Та й індуси недалеко пішли.