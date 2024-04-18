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Новини
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Байден назвав Китай "ксенофобським"

байден,сі,цзіньпін

Президент США Джо Байден назвав Китай "ксенофобським", наголошуючи на економічних проблемах азіатської країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"У них більше пенсіонерів, ніж працюючих. Вони нічого не імпортують. Вони ксенофоби — більше ніхто до них не прийде. У них реальні проблеми", — сказав Байден про Китай, звертаючись до працівників металургії у Піттсбурзі.

Байден також закликав підвищити тарифи на китайську сталь і алюміній, що є частиною серії кроків для підтримки американського сталеливарного сектору. Байдена запитали, чи зашкодять тарифи на сталь відносинам із Сі Цзіньпіном. Він відповів "ні".

Президент США також пообіцяв продовжувати зусилля, щоб позбавити Китай доступу до передових технологій, таких як комп’ютерні мікросхеми.

"Їх не можна відправляти до Китаю, тому що це підірве нашу національну безпеку", — сказав Байден. "Коли я розмовляв із Сі Цзіньпіном, він сказав: "Чому?" І я сказав: "Тому що ви використовуєте їх абсолютно не за призначенням, тому ви не отримаєте ці передові комп’ютерні чіпи".

Читайте також: Президент США Байден провів телефону розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном: обговорили "підтримку російської оборонно-промислової бази" з боку КНР

Автор: 

Байден (2883) Китай (4501) США (22455)


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Топ коментарі
+7
їби жовтожопих, діду!
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18.04.2024 17:46
+5
Вже бачу заголовки у всяких березовців "Молнія! Байден наніс рішучий удар по Китаю!"
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18.04.2024 17:48
+4
Гати в туза
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18.04.2024 17:48
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їби жовтожопих, діду!
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18.04.2024 17:46 Відповісти
Гати в туза
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18.04.2024 17:48 Відповісти
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18.04.2024 18:18 Відповісти
Вже бачу заголовки у всяких березовців "Молнія! Байден наніс рішучий удар по Китаю!"
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18.04.2024 17:48 Відповісти
Баиден сказав - замість чипів з ноги по хитріи морді
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18.04.2024 17:49 Відповісти
Але ж своїм дешевим барахлом світ завалюють.
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18.04.2024 18:03 Відповісти
Всім цивілізованим кранам потрібно давно припинити інвестиції в Китай, а також розпочати боротьбу з засиллям товарів "Made in China", адже діюча політика призведе до того, що у цих країнах просто не залишиться власного виробництва з усіма відповідними наслідками (не кажучи вже про тотальну залежність від постачання з Китаю).
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18.04.2024 18:05 Відповісти
Скільки ж в мене того китайського непотрібу валяється в гаражі!Від мішка взуття,яке і сезону не витримало до бензопили яку я купив в мандруючого комівояжера за п"ятсот гривень.Скільки раз я собі говорив - не купляй китайське,купляй німецьке в крайньому разі польське або турецьке...Але у нас тепер все китайське - скажуть вам в будь якому супермаркеті...Отака то муйня,малята,получилась у нас в гонитві за дешевим лайном,як в того персонажу у Квітки-Основ"яненка,який купив хрін бо дешевий,їв і плакав,приказуючи - плачте очі бо бачили шо купляли...
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18.04.2024 18:08 Відповісти
адекватно !!!
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18.04.2024 18:23 Відповісти
У китайських фабрик є три варіанти виробництва: "якісно","дешево" і "найдешевше лайно". Відрізняються в основному матеріалами і комплектуючими. Ви мабуть купували №3, його в основному і закуповують перекупники Східної Європи. Бачила ролик, де один спец порівнює автомобілі, які китайці виробляють для себе з німецькими. Якість вже не на користь німецьких.
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18.04.2024 18:31 Відповісти
Уявив як заходжу в супермаркет,бачу низку телевізорів одного і того ж формату,однієї марки і одного виробника.На одних написано "якісне лайно",на других "дешеве лайно",на третіх просто "лайно"...
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19.04.2024 11:04 Відповісти
Мабуть крайня розмова із Сі Байдену не сподобалася...
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18.04.2024 18:19 Відповісти
а куди узкопльоночні дінуться?
розсиропити дешеве виробництво по всій Азії (тільки боронь Боже не лише в одній Індії)
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18.04.2024 18:28 Відповісти
США і ще кілька країн світу зробили велику помилку коли років 25 тому почали переводити свої підприємства
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18.04.2024 18:46 Відповісти
Байден назвав Китай "ксенофобським".?

«Ксенофобія є страх і ненависть до чужинців, будь-чого дивного та іноземного

Ксенофобія є страх і презирство до того, що є іноземним або невідомим, особливо до незнайомих або іноземців.

Байден міг якось по іншому класифікувати Китай.

Щодо КСЕНОФОБІЇ, то можливо через ментальну ксенофобію китайці зберегли свою ідентичність, не розчинилися в інших племенах. Японці теж ментальні ксенофоби, але їх захищав острівний характер території.

А євреї не ксенофоби? Щоб було з євреями без ксенофобства? А поляки? Напевно є різна кскнофобія: захисна і войовнича?
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18.04.2024 18:47 Відповісти
Теж мені новина. Китай і Японія відверто ксенофобські країни. Іміграція туди майже неможлива. Великим дивом насправді було те що Японія прийняла українських біженців.
Та й індуси недалеко пішли.
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18.04.2024 18:51 Відповісти
Крайний раз при закупке электроники послал китайцев нах и купил американский роутер, собранный во Вьетнаме.
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18.04.2024 19:01 Відповісти
Європейці і американці самі "відгодували" двох монстрів - китай і москалів, а тепер бідкаються що з ними робити ? Спочатку було так добре гребти грошики з ними співпрацюючи, та тепер все зароблене і навіть більше піде на те, щоб їм протистояти ! Далі буде....
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18.04.2024 19:13 Відповісти
 
 