Президент США Джо Байден назвав Китай "ксенофобським", наголошуючи на економічних проблемах азіатської країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"У них більше пенсіонерів, ніж працюючих. Вони нічого не імпортують. Вони ксенофоби — більше ніхто до них не прийде. У них реальні проблеми", — сказав Байден про Китай, звертаючись до працівників металургії у Піттсбурзі.

Байден також закликав підвищити тарифи на китайську сталь і алюміній, що є частиною серії кроків для підтримки американського сталеливарного сектору. Байдена запитали, чи зашкодять тарифи на сталь відносинам із Сі Цзіньпіном. Він відповів "ні".

Президент США також пообіцяв продовжувати зусилля, щоб позбавити Китай доступу до передових технологій, таких як комп’ютерні мікросхеми.

"Їх не можна відправляти до Китаю, тому що це підірве нашу національну безпеку", — сказав Байден. "Коли я розмовляв із Сі Цзіньпіном, він сказав: "Чому?" І я сказав: "Тому що ви використовуєте їх абсолютно не за призначенням, тому ви не отримаєте ці передові комп’ютерні чіпи".

Читайте також: Президент США Байден провів телефону розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном: обговорили "підтримку російської оборонно-промислової бази" з боку КНР