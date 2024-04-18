Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 104 окупанти та знищили спостережний пункт ворога
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 104 окупанти і 9 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких:
- 1 гармата;
- 7 одиниць автомобільної техніки;
- 1 антена управління БпЛА.
Крім того, знищено 1 спостережний пункт.
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Amber
показати весь коментар18.04.2024 18:48 Відповісти Мені подобається 0
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