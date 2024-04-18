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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 104 окупанти та знищили спостережний пункт ворога

знищення

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 104 окупанти і 9 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких:

  • 1 гармата;
  • 7 одиниць автомобільної техніки;
  • 1 антена управління БпЛА.

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Крім того, знищено 1 спостережний пункт.

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18.04.2024 18:48 Відповісти
 
 