Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 104 окупанти та знищили спостережний пункт ворога

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 104 окупанти і 9 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких:

1 гармата;

7 одиниць автомобільної техніки;

1 антена управління БпЛА.

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Крім того, знищено 1 спостережний пункт.