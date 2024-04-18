Одна людина загинула внаслідок артобстрілу росіянами Красногорівки

Військовослужбовці РФ обстріляли Красногорівку Донецької області та вбили місцевого мешканця.

Про це розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Донбас.

"Сьогодні вдень збройні сили РФ вчергове здійснили артилерійський обстріл міста Красногорівка. Внаслідок ворожої атаки у себе вдома загинув 56-річний чоловік", - поінформувала вона.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

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