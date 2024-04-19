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Новини
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Ворог завдав масованого ракетного удару по Дніпру

іскандер

У Дніпрі пролунала серія вибухів. Місто перебуває під ракетним обстрілом.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дніпро під ракетним обстрілом. Наші захисники неба працюють", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих Telegram-каналів, одразу в декількох районах міста після вибухів видно задимлення. Є влучання у житловий будинок у середмісті. Внаслідок удару зруйновані верхні поверхи. Під завалами є люди.

Поряд з місцем прильоту палають автомобілі.

Очевидці повідомляють з місця трагедії, що мешканці будинку кличуть на допомогу та не можуть самостійно деблокувати помешкання.

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Автор: 

Дніпро (3248) обстріл (28183)


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Топ коментарі
+6
Треба одночaсно обстрілювати бєлгород, воронєж і т.д. Просто одночасно.
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19.04.2024 06:36
+4
Смерть кацапам!
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19.04.2024 07:20
+2
Звичайний терор(((не можуть фронт прорвати,то давай тил нищити(Хоча,що таке тил вже є розмитим поняттям(Де наші літаки,нарешті?(((Де куплені чехами снаряди?(((
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19.04.2024 07:02
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19.04.2024 06:24 Відповісти
Треба одночaсно обстрілювати бєлгород, воронєж і т.д. Просто одночасно.
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19.04.2024 06:36 Відповісти
Треба, а нічим.
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19.04.2024 06:57 Відповісти
Ноу, Україна прідєрживаєтса наівісших станд'артоф вєдєнія вайни.(С)
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19.04.2024 06:58 Відповісти
Мы к тебе уже пошли
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19.04.2024 07:19 Відповісти
Свинособака страх потеряла...
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19.04.2024 08:18 Відповісти
Ооо, а вот и нацистские пид@ры повылазили с отсутствующими причино-следственными связями.
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19.04.2024 07:57 Відповісти
Нас то за что, русский нацист?
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19.04.2024 08:09 Відповісти
Я вам бажаю шоб з вами було те шо ви іншим робили і шо іншим бажаєте поганого - не більше і не менше .
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19.04.2024 08:25 Відповісти
Звичайний терор(((не можуть фронт прорвати,то давай тил нищити(Хоча,що таке тил вже є розмитим поняттям(Де наші літаки,нарешті?(((Де куплені чехами снаряди?(((
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19.04.2024 07:02 Відповісти
Смерть кацапам!
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19.04.2024 07:20 Відповісти
 
 