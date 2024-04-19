Ворог завдав масованого ракетного удару по Дніпру
У Дніпрі пролунала серія вибухів. Місто перебуває під ракетним обстрілом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Дніпро під ракетним обстрілом. Наші захисники неба працюють", - йдеться в повідомленні.
За даними місцевих Telegram-каналів, одразу в декількох районах міста після вибухів видно задимлення. Є влучання у житловий будинок у середмісті. Внаслідок удару зруйновані верхні поверхи. Під завалами є люди.
Поряд з місцем прильоту палають автомобілі.
Очевидці повідомляють з місця трагедії, що мешканці будинку кличуть на допомогу та не можуть самостійно деблокувати помешкання.
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