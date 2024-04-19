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У Дніпрі горить багатоповерхівка, на Дніпропетровщині загинула жінка (оновлено)

пожежа

У Дніпрі внаслідок ракетного удару є влучання у п’ятиповерхівку, там виникла пожежа. 9 осіб дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, відомо про 6 постраждалих.

Також ворог вночі атакував область

"На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка", - додав Лисак.

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 9, повідомив мер міста Борис Філатов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав масованого ракетного удару по Дніпру

Автор: 

Дніпро (3248) обстріл (28183) балістичні ракети (390)


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Топ коментарі
+17
🔥 Один з кацапських літаків Ту-22м3 який сьогодні проводив запуски ракет був підбитий і впав біля Моздоку
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19.04.2024 07:20
+8
Є красівоє відео де він кружляє вальс , падаючи
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19.04.2024 07:23
+5
https://t.me/voynareal/87917
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19.04.2024 07:24
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Здохни тварина!
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19.04.2024 07:28 Відповісти
Шо кацап-нацист, пришел за новостями, которых на рашке не дают?
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19.04.2024 08:13 Відповісти
🔥 Один з кацапських літаків Ту-22м3 який сьогодні проводив запуски ракет був підбитий і впав біля Моздоку
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19.04.2024 07:20 Відповісти
Є красівоє відео де він кружляє вальс , падаючи
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19.04.2024 07:23 Відповісти
https://t.me/voynareal/87917
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19.04.2024 07:24 Відповісти
F 16 завалив підора
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19.04.2024 07:36 Відповісти
вечного палета кохломордый биомусор
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19.04.2024 07:45 Відповісти
Сподобалось?
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19.04.2024 08:03 Відповісти
Рада вас бачити на ЦН... 😊
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19.04.2024 09:07 Відповісти
Какое отношение твой обоссаный алкаш-папаша имеет к ф16?))
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19.04.2024 08:22 Відповісти
що тут робить, козломорде, лаптеноге в кізяках, лайно-сиди мовчки доки ще дихаєш…?!
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19.04.2024 07:37 Відповісти
чим підбитий, асфальтом ?
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19.04.2024 08:00 Відповісти
Хоч би ц було правдою!
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19.04.2024 08:29 Відповісти
Це операція ГУР, - джерело РБК-Україна.
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19.04.2024 08:58 Відповісти
wappii покажи своє *****, а потім поговоримо про укросвиней, чи кацапський вонючий мотлох
Ти такий смєлій тому що даже не в кацапляндії, а за бугор звалив
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19.04.2024 07:27 Відповісти
здохнеш мразь…
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19.04.2024 07:38 Відповісти
Бог все бачить! Будеш відповідати за свої слова повіки, мразота лаптєнога!
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19.04.2024 07:38 Відповісти
В них немає Бога- у них Кіріл є
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19.04.2024 07:40 Відповісти
та то сильно толстый троль,козломордый,культяпки на войне ампутирют и будет хером по клаве разве что стучать)
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19.04.2024 07:46 Відповісти
На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Всі - середні.
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19.04.2024 08:12 Відповісти
У Кривому Розі також є постраждалі - 3 людей.
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19.04.2024 08:13 Відповісти
 
 