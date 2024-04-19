У Дніпрі горить багатоповерхівка, на Дніпропетровщині загинула жінка (оновлено)

У Дніпрі внаслідок ракетного удару є влучання у п’ятиповерхівку, там виникла пожежа. 9 осіб дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, відомо про 6 постраждалих.

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"На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка", - додав Лисак.

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 9, повідомив мер міста Борис Філатов.

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