У Маріуполі пролунали вибухи, уражено пункт керування окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Попередньо є влучання по пункту керування росіян

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Три вибухи над ММК ім. Ілліча. Чим цього разу збивало ППО - встановлюємо. Попередньо щонайменше один пропущений по пункту керування росіян. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.

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