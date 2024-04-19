У Маріуполі пролунали вибухи, уражено пункт керування окупантів
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Попередньо є влучання по пункту керування росіян
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Три вибухи над ММК ім. Ілліча. Чим цього разу збивало ППО - встановлюємо. Попередньо щонайменше один пропущений по пункту керування росіян. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.
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