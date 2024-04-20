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Неможливо побудувати для України таку систему ППО, як в Ізраїлі, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про неможливість побудувати для України таку саму систему ППО, як в Ізраїлі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами президента Франції, це неможливо тому, що ресурси Європи обмежені.
"Ізраїль будував свою систему ППО останні десятиліття, фінансував її упродовж тривалого часу. Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України", — пояснив Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.
Топ коментарі
+22 АРТЕМ Булискерия #524928
показати весь коментар20.04.2024 02:07
+12 АРТЕМ Булискерия #524928
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+10 Стас Петров #423214
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Якщо в'епати по Рашці 200 томагавків (шторм шадов), а потім це ще повторити раз 5-6...
То й ніяка ППО не знадобиться.
сказали солов ї
неможливо побудувати ПВО сказав Макрон
і те, і те - про часи президентування Зеленського
!
І чим "луплять"? Некерованими градами та касамами? Мінами? Ну і де тут аеробалістичні, крилаті або гіперзвукові ракети??? В 90-х скадами? Ви б ще про війну Судного дня згадали.
Ще раз: те, чим обстрілюють Україну, в жодне порівняння не йде з тим залізяччям, яке літає у вас. І за руйнівним ефектом, і за радіусом дії, і за складністю перехоплення. Так що заспокойтеся, шановний.
І важливо розуміти, що крім цих атак, Ізраїль постійно перебуває під загрозою масованого ракетного обстрілу з Ірану. 14 квітня по Ізраїлю було випущено 120 балістичних і 30 крилатих ракет. Уявіть собі на хвилину, що по території рівній Київській області одночасно було випущено 150 балістичних і крилатих ракет.
120 ,балістичних ракет? Так у полоини з них відмовили двигуни при запуску або вони не долетіли до цілей: А Київ лише у травні 2023 атакували 254 ракетами різних типів, не рахуючи шахедів. Так, це статистика за місяць, але подібні атаки у нас відбуваються РЕГУЛЯРНО. Різної інтенсивності, але відбуваються. А Ізраїль один раз обстріляли і з цього влаштували цілу історію. І, до речі, у Києві британських, французьких та американських винищувачів під час атак у небі не було. І петріотів такої кількості як у Ізраїлі теж немає. Так що порівняння явно некоректне...
Но єто другоє. Я казали меріканці.