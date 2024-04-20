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Неможливо побудувати для України таку систему ППО, як в Ізраїлі, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про неможливість побудувати для України таку саму систему ППО, як в Ізраїлі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами президента Франції, це неможливо тому, що ресурси Європи обмежені. 

"Ізраїль будував свою систему ППО останні десятиліття, фінансував її упродовж тривалого часу. Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України", — пояснив Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звернувся до НАТО: Україні потрібні системи Patriot, снаряди, далекобійна зброя та авіація

Автор: 

ППО (3172) Франція (3053) Макрон Емманюель (1455)


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Топ коментарі
+22
Ну загалом все вірно - будував роками і фінансував

А не - знімав клістрони і розпилював гроші на марафоні

Це дві різні системи побудови ППО - не треба плутати
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20.04.2024 02:07
+12
Бо голосували за прорашиського клована , що бачив мир в очах пуйла
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20.04.2024 02:12
+10
Ми не знаєм, чи збивали насправді і скільки, чи збивали тільки у сводках. Наразі захищено тільки Киі
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20.04.2024 03:10
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Авжеж, нам же авіація двох країн не допомагає збивати ракети-шахеди.
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20.04.2024 08:17 Відповісти
було б бажання
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20.04.2024 08:21 Відповісти
Є народна прикмета:
Якщо в'епати по Рашці 200 томагавків (шторм шадов), а потім це ще повторити раз 5-6...
То й ніяка ППО не знадобиться.
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20.04.2024 08:29 Відповісти
НЕМОЖЛИВО СПІВАТИ І РИГАТИ ОДНОЧАСНО
сказали солов ї
неможливо побудувати ПВО сказав Макрон

і те, і те - про часи президентування Зеленського
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20.04.2024 08:37 Відповісти
В огороді бузина, а в Києві дядько?
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20.04.2024 10:43 Відповісти
Izraelia teritorija ne takaja uze bolsaja sravnenijem s Ukrainoj,da u nix vsio jest iz PVO.Pod Kijevom takze PVO rabotajet xoroso
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20.04.2024 08:38 Відповісти
Израиль размером с Киевскую область.
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20.04.2024 10:12 Відповісти
А міг би й дороги робити протягом тих десятиліть...
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20.04.2024 08:41 Відповісти
Ізраїль маленький, менший за чернігівську область, сектор Гази як Авдіївка з коксохімом. Там дійсно інші умови.
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20.04.2024 08:57 Відповісти
Площадь Израиля 25 000 кв.км,,, площадь Киевской області 28 000 кВ.км...
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20.04.2024 09:05 Відповісти
І пустеля більшість місця займає.
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20.04.2024 14:17 Відповісти
Израиль не обстреливала московия. Такого количества всякой херни, что она посылает к нам для железного купола тоже было бы забагато .
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20.04.2024 09:07 Відповісти
Израиль обстреливают намного больше, просто до вас ну никак не дойдет что размер Израиля меньше киевской области !!!

!
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20.04.2024 09:52 Відповісти
Серьезно? ЗА 2 года россия выпустила по Украине около 8000 ракет и около 4000 шахедов. Сколько ракет прилетело по Израилю за последние 2 года?
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20.04.2024 10:09 Відповісти
Армия обороны Израиля заявила, что с 7 октября по территории Израиля было запущено около 9500 ракет, а также десятки беспилотников, встречный вопрос а сколько по киевской области ? Я живу Иерусалиме из моего окна видна Иордания живя на Куреневке в Киеве я кацапию не видел.
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20.04.2024 13:18 Відповісти
Это каких таких ракет? Там было, хоть что то сопоставимое с искандерами, калибрами, кинжалами, всеми ракетами серии Х? А если считать те трубы которые запускают террористы, так тогда надо считать и все РСЗО, что прилетело в Украину, а это наверно сотни тысяч(не думаю что по ним можно найти точную статистику).
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20.04.2024 13:37 Відповісти
А для вас цифра 9500 є якоюсь магічною, чи шо? Ну так, багато. Але що це за ракети? Самопальні, зроблені в автомайстерні, неточні, з невеликим радіусом дії. Використовують їх так масово, щоб перевантажити ППО. Руйнівний ефект від їхнього застосування у порівнянні з тими ж іскадерами або х-22 є просто мізерним. А тепер порахуйте кількість вибухівки у ракетах, якими обстрілювали Київ та Київську область з 2022 року. Під час атак русня застосовувала різні типи ракет - аеробалістичні, гіперзвукові, крилаті. І як це можна порівнювати з тим, що відбувається в Ізраїлі?
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20.04.2024 13:40 Відповісти
Какой нах. хамас ?!!! По нам лупит иран и хезбола и хуситы ракетами и шахедами которые летят на 2000км отселен весь север Израля, в 90х били скадами
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20.04.2024 14:13 Відповісти
Тобто хамас нах не обстрілює? Нах обстрілюють тільки хезболла, іран та хусіти? І що це змінює???

І чим "луплять"? Некерованими градами та касамами? Мінами? Ну і де тут аеробалістичні, крилаті або гіперзвукові ракети??? В 90-х скадами? Ви б ще про війну Судного дня згадали.

Ще раз: те, чим обстрілюють Україну, в жодне порівняння не йде з тим залізяччям, яке літає у вас. І за руйнівним ефектом, і за радіусом дії, і за складністю перехоплення. Так що заспокойтеся, шановний.
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20.04.2024 14:42 Відповісти
Ізраїль систематично піддається ракетним обстрілам протягом 20 років. ХАМАС за цей час випустив понад 20 000 ракет, "Хезболла" систематично обстрілює північ Ізраїлю вже багато років, тільки з 8 жовтня терористи випустили понад 3100 ракет. Раніше Ізраїль піддавався обстрілу ракетами SCAD з Іраку, хусити стріляють балістичними ракетами.
І важливо розуміти, що крім цих атак, Ізраїль постійно перебуває під загрозою масованого ракетного обстрілу з Ірану. 14 квітня по Ізраїлю було випущено 120 балістичних і 30 крилатих ракет. Уявіть собі на хвилину, що по території рівній Київській області одночасно було випущено 150 балістичних і крилатих ракет.
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20.04.2024 15:03 Відповісти
Обстріли з боку хуситів та іранців розпочалися лише нещодавно.. До цього масованих атак балістикою як в Україні по ним ніхто не проводив. Атаки скадами? Ъх було випущено у 1991 році аж 39 штук. І тривало це 6 тижнів. Жертви серед цивільного населення при цьому були мізерними. 14 квітня було завдано першого за весь час масштабного удару з боку ірану. До цього, як я вже й писав вище, Ізраїль обстрлювали касамами, градами та мінами. І у жодне порівняння з тим, чим обстрілюють вже два роки Україну, це не йде.

120 ,балістичних ракет? Так у полоини з них відмовили двигуни при запуску або вони не долетіли до цілей: А Київ лише у травні 2023 атакували 254 ракетами різних типів, не рахуючи шахедів. Так, це статистика за місяць, але подібні атаки у нас відбуваються РЕГУЛЯРНО. Різної інтенсивності, але відбуваються. А Ізраїль один раз обстріляли і з цього влаштували цілу історію. І, до речі, у Києві британських, французьких та американських винищувачів під час атак у небі не було. І петріотів такої кількості як у Ізраїлі теж немає. Так що порівняння явно некоректне...
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20.04.2024 19:24 Відповісти
Він говорить про оті водопровідні труби-ракети, які використовує хамас. Їх дуже багато, вони дуже дешеві, тому їх запускають просто пачками. Але їхній руйнівний еект ніщо у порівнянні з тими ж х-22, або іскандерами
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20.04.2024 13:29 Відповісти
Ф-16, Гриппины и другие Вкусности разберутся с угрозами еще лучше!
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20.04.2024 09:39 Відповісти
З вОлодькою та його власниками/панами побудувати можна лише нову корупційну схему чи зробити наріт ще раз.
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20.04.2024 09:47 Відповісти
ну так зробіть кращу!
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20.04.2024 09:50 Відповісти
Можна побудувати. В Середземному морі біля Румунії поставити фрегати та корвети НАТО та збивати все що летить а сторону України . Як це робили в червоному та Середземному морі під час атаки Ірану на ізраїль.
Но єто другоє. Я казали меріканці.
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20.04.2024 10:37 Відповісти
А ви, пане, Макрон спробуйте.
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20.04.2024 10:48 Відповісти
Причина що в Ізраїлі є системи ППО Залізний купол та Праща Давіда не в тому, що вони виділяли на це гроші десятиліттями, це лише наслідок. Причина в тому, що в Ізраїлі з 1948 року при владі завжди були єврейські націоналвсти. Там не було жодного про-іранського президента чи прем"єра, жодного про-палестинського президента чи прем"єра, там таке неможливо просто уявити. А у нас "мудрий нарід" за 33 роки випадково два рази обрав нормальних президентів і то в результаті Майданів (Юшенка та Порошенка) а потім обливши їх лайном тут же обирав промоскальську гидоту - яника та гнусавопикого скомороха... Ще в 1991 обравши замість дисидента та патріота Чорновола Україна повернула від Європи та цивілізації до московської орди і будь-кого, хто намагався це виправити одразу мудрий нарід міняв на промоскальську обманку. Саме через це у нас немає ані Залізного купола, ані потужної оборонної промисловості (бо нам же ж треба було Велике крадівництво) тому ми й досі не в ЄС та не в НАТО. Зато в нас тепер є широкомасштабна війна і немає чим захищатися, хіба шо відосиками та асфальтом.
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20.04.2024 11:03 Відповісти
Можно сделать лучше, чем в Израиле!!!
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20.04.2024 11:05 Відповісти
и в нескоько сотен раз дешевле!
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20.04.2024 11:06 Відповісти
неможливо чи і починати не треба?
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20.04.2024 11:35 Відповісти
А у нас в цей час привладні сцуки крали
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20.04.2024 12:49 Відповісти
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