Неможливо побудувати для України таку систему ППО, як в Ізраїлі, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про неможливість побудувати для України таку саму систему ППО, як в Ізраїлі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами президента Франції, це неможливо тому, що ресурси Європи обмежені.

"Ізраїль будував свою систему ППО останні десятиліття, фінансував її упродовж тривалого часу. Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України", — пояснив Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

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