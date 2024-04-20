Невозможно построить для Украины такую систему ПВО, как в Израиле, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о невозможности построить для Украины такую же систему ПВО, как в Израиле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам президента Франции, это невозможно потому, что ресурсы Европы ограничены.

"Израиль строил свою систему ПВО последние десятилетия, финансировал ее в течение длительного времени. Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины", — объяснил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

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