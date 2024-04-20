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Невозможно построить для Украины такую систему ПВО, как в Израиле, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о невозможности построить для Украины такую же систему ПВО, как в Израиле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам президента Франции, это невозможно потому, что ресурсы Европы ограничены.
"Израиль строил свою систему ПВО последние десятилетия, финансировал ее в течение длительного времени. Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины", — объяснил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
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+22 АРТЕМ Булискерия #524928
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+12 АРТЕМ Булискерия #524928
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+10 Стас Петров #423214
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Якщо в'епати по Рашці 200 томагавків (шторм шадов), а потім це ще повторити раз 5-6...
То й ніяка ППО не знадобиться.
сказали солов ї
неможливо побудувати ПВО сказав Макрон
і те, і те - про часи президентування Зеленського
!
І чим "луплять"? Некерованими градами та касамами? Мінами? Ну і де тут аеробалістичні, крилаті або гіперзвукові ракети??? В 90-х скадами? Ви б ще про війну Судного дня згадали.
Ще раз: те, чим обстрілюють Україну, в жодне порівняння не йде з тим залізяччям, яке літає у вас. І за руйнівним ефектом, і за радіусом дії, і за складністю перехоплення. Так що заспокойтеся, шановний.
І важливо розуміти, що крім цих атак, Ізраїль постійно перебуває під загрозою масованого ракетного обстрілу з Ірану. 14 квітня по Ізраїлю було випущено 120 балістичних і 30 крилатих ракет. Уявіть собі на хвилину, що по території рівній Київській області одночасно було випущено 150 балістичних і крилатих ракет.
120 ,балістичних ракет? Так у полоини з них відмовили двигуни при запуску або вони не долетіли до цілей: А Київ лише у травні 2023 атакували 254 ракетами різних типів, не рахуючи шахедів. Так, це статистика за місяць, але подібні атаки у нас відбуваються РЕГУЛЯРНО. Різної інтенсивності, але відбуваються. А Ізраїль один раз обстріляли і з цього влаштували цілу історію. І, до речі, у Києві британських, французьких та американських винищувачів під час атак у небі не було. І петріотів такої кількості як у Ізраїлі теж немає. Так що порівняння явно некоректне...
Но єто другоє. Я казали меріканці.