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Невозможно построить для Украины такую систему ПВО, как в Израиле, - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о невозможности построить для Украины такую же систему ПВО, как в Израиле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам президента Франции, это невозможно потому, что ресурсы Европы ограничены.

"Израиль строил свою систему ПВО последние десятилетия, финансировал ее в течение длительного времени. Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины", — объяснил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Читайте также: Зеленский обратился к НАТО: Украине нужны системы Patriot, снаряды, дальнобойное оружие и авиация

Автор: 

ПВО (2704) Франция (3487) Макрон (1294)


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Топ комментарии
+22
Ну загалом все вірно - будував роками і фінансував

А не - знімав клістрони і розпилював гроші на марафоні

Це дві різні системи побудови ППО - не треба плутати
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20.04.2024 02:07
+12
Бо голосували за прорашиського клована , що бачив мир в очах пуйла
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20.04.2024 02:12
+10
Ми не знаєм, чи збивали насправді і скільки, чи збивали тільки у сводках. Наразі захищено тільки Киі
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20.04.2024 03:10
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Страница 2 из 2
Авжеж, нам же авіація двох країн не допомагає збивати ракети-шахеди.
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20.04.2024 08:17 Ответить
було б бажання
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20.04.2024 08:21 Ответить
Є народна прикмета:
Якщо в'епати по Рашці 200 томагавків (шторм шадов), а потім це ще повторити раз 5-6...
То й ніяка ППО не знадобиться.
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20.04.2024 08:29 Ответить
НЕМОЖЛИВО СПІВАТИ І РИГАТИ ОДНОЧАСНО
сказали солов ї
неможливо побудувати ПВО сказав Макрон

і те, і те - про часи президентування Зеленського
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20.04.2024 08:37 Ответить
В огороді бузина, а в Києві дядько?
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20.04.2024 10:43 Ответить
Izraelia teritorija ne takaja uze bolsaja sravnenijem s Ukrainoj,da u nix vsio jest iz PVO.Pod Kijevom takze PVO rabotajet xoroso
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20.04.2024 08:38 Ответить
Израиль размером с Киевскую область.
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20.04.2024 10:12 Ответить
А міг би й дороги робити протягом тих десятиліть...
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20.04.2024 08:41 Ответить
Ізраїль маленький, менший за чернігівську область, сектор Гази як Авдіївка з коксохімом. Там дійсно інші умови.
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20.04.2024 08:57 Ответить
Площадь Израиля 25 000 кв.км,,, площадь Киевской області 28 000 кВ.км...
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20.04.2024 09:05 Ответить
І пустеля більшість місця займає.
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20.04.2024 14:17 Ответить
Израиль не обстреливала московия. Такого количества всякой херни, что она посылает к нам для железного купола тоже было бы забагато .
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20.04.2024 09:07 Ответить
Израиль обстреливают намного больше, просто до вас ну никак не дойдет что размер Израиля меньше киевской области !!!

!
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20.04.2024 09:52 Ответить
Серьезно? ЗА 2 года россия выпустила по Украине около 8000 ракет и около 4000 шахедов. Сколько ракет прилетело по Израилю за последние 2 года?
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20.04.2024 10:09 Ответить
Армия обороны Израиля заявила, что с 7 октября по территории Израиля было запущено около 9500 ракет, а также десятки беспилотников, встречный вопрос а сколько по киевской области ? Я живу Иерусалиме из моего окна видна Иордания живя на Куреневке в Киеве я кацапию не видел.
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20.04.2024 13:18 Ответить
Это каких таких ракет? Там было, хоть что то сопоставимое с искандерами, калибрами, кинжалами, всеми ракетами серии Х? А если считать те трубы которые запускают террористы, так тогда надо считать и все РСЗО, что прилетело в Украину, а это наверно сотни тысяч(не думаю что по ним можно найти точную статистику).
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20.04.2024 13:37 Ответить
А для вас цифра 9500 є якоюсь магічною, чи шо? Ну так, багато. Але що це за ракети? Самопальні, зроблені в автомайстерні, неточні, з невеликим радіусом дії. Використовують їх так масово, щоб перевантажити ППО. Руйнівний ефект від їхнього застосування у порівнянні з тими ж іскадерами або х-22 є просто мізерним. А тепер порахуйте кількість вибухівки у ракетах, якими обстрілювали Київ та Київську область з 2022 року. Під час атак русня застосовувала різні типи ракет - аеробалістичні, гіперзвукові, крилаті. І як це можна порівнювати з тим, що відбувається в Ізраїлі?
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20.04.2024 13:40 Ответить
Какой нах. хамас ?!!! По нам лупит иран и хезбола и хуситы ракетами и шахедами которые летят на 2000км отселен весь север Израля, в 90х били скадами
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20.04.2024 14:13 Ответить
Тобто хамас нах не обстрілює? Нах обстрілюють тільки хезболла, іран та хусіти? І що це змінює???

І чим "луплять"? Некерованими градами та касамами? Мінами? Ну і де тут аеробалістичні, крилаті або гіперзвукові ракети??? В 90-х скадами? Ви б ще про війну Судного дня згадали.

Ще раз: те, чим обстрілюють Україну, в жодне порівняння не йде з тим залізяччям, яке літає у вас. І за руйнівним ефектом, і за радіусом дії, і за складністю перехоплення. Так що заспокойтеся, шановний.
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20.04.2024 14:42 Ответить
Ізраїль систематично піддається ракетним обстрілам протягом 20 років. ХАМАС за цей час випустив понад 20 000 ракет, "Хезболла" систематично обстрілює північ Ізраїлю вже багато років, тільки з 8 жовтня терористи випустили понад 3100 ракет. Раніше Ізраїль піддавався обстрілу ракетами SCAD з Іраку, хусити стріляють балістичними ракетами.
І важливо розуміти, що крім цих атак, Ізраїль постійно перебуває під загрозою масованого ракетного обстрілу з Ірану. 14 квітня по Ізраїлю було випущено 120 балістичних і 30 крилатих ракет. Уявіть собі на хвилину, що по території рівній Київській області одночасно було випущено 150 балістичних і крилатих ракет.
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20.04.2024 15:03 Ответить
Обстріли з боку хуситів та іранців розпочалися лише нещодавно.. До цього масованих атак балістикою як в Україні по ним ніхто не проводив. Атаки скадами? Ъх було випущено у 1991 році аж 39 штук. І тривало це 6 тижнів. Жертви серед цивільного населення при цьому були мізерними. 14 квітня було завдано першого за весь час масштабного удару з боку ірану. До цього, як я вже й писав вище, Ізраїль обстрлювали касамами, градами та мінами. І у жодне порівняння з тим, чим обстрілюють вже два роки Україну, це не йде.

120 ,балістичних ракет? Так у полоини з них відмовили двигуни при запуску або вони не долетіли до цілей: А Київ лише у травні 2023 атакували 254 ракетами різних типів, не рахуючи шахедів. Так, це статистика за місяць, але подібні атаки у нас відбуваються РЕГУЛЯРНО. Різної інтенсивності, але відбуваються. А Ізраїль один раз обстріляли і з цього влаштували цілу історію. І, до речі, у Києві британських, французьких та американських винищувачів під час атак у небі не було. І петріотів такої кількості як у Ізраїлі теж немає. Так що порівняння явно некоректне...
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20.04.2024 19:24 Ответить
Він говорить про оті водопровідні труби-ракети, які використовує хамас. Їх дуже багато, вони дуже дешеві, тому їх запускають просто пачками. Але їхній руйнівний еект ніщо у порівнянні з тими ж х-22, або іскандерами
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20.04.2024 13:29 Ответить
Ф-16, Гриппины и другие Вкусности разберутся с угрозами еще лучше!
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20.04.2024 09:39 Ответить
З вОлодькою та його власниками/панами побудувати можна лише нову корупційну схему чи зробити наріт ще раз.
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20.04.2024 09:47 Ответить
ну так зробіть кращу!
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20.04.2024 09:50 Ответить
Можна побудувати. В Середземному морі біля Румунії поставити фрегати та корвети НАТО та збивати все що летить а сторону України . Як це робили в червоному та Середземному морі під час атаки Ірану на ізраїль.
Но єто другоє. Я казали меріканці.
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20.04.2024 10:37 Ответить
А ви, пане, Макрон спробуйте.
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20.04.2024 10:48 Ответить
Причина що в Ізраїлі є системи ППО Залізний купол та Праща Давіда не в тому, що вони виділяли на це гроші десятиліттями, це лише наслідок. Причина в тому, що в Ізраїлі з 1948 року при владі завжди були єврейські націоналвсти. Там не було жодного про-іранського президента чи прем"єра, жодного про-палестинського президента чи прем"єра, там таке неможливо просто уявити. А у нас "мудрий нарід" за 33 роки випадково два рази обрав нормальних президентів і то в результаті Майданів (Юшенка та Порошенка) а потім обливши їх лайном тут же обирав промоскальську гидоту - яника та гнусавопикого скомороха... Ще в 1991 обравши замість дисидента та патріота Чорновола Україна повернула від Європи та цивілізації до московської орди і будь-кого, хто намагався це виправити одразу мудрий нарід міняв на промоскальську обманку. Саме через це у нас немає ані Залізного купола, ані потужної оборонної промисловості (бо нам же ж треба було Велике крадівництво) тому ми й досі не в ЄС та не в НАТО. Зато в нас тепер є широкомасштабна війна і немає чим захищатися, хіба шо відосиками та асфальтом.
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20.04.2024 11:03 Ответить
Можно сделать лучше, чем в Израиле!!!
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20.04.2024 11:05 Ответить
и в нескоько сотен раз дешевле!
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20.04.2024 11:06 Ответить
неможливо чи і починати не треба?
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20.04.2024 11:35 Ответить
А у нас в цей час привладні сцуки крали
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20.04.2024 12:49 Ответить
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