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Новини Війна
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Південь України атакують "Шахеди", - Повітряні Сили

шахед

В акваторії Чорного моря зафіксували кілька груп російських ударних БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Повітряних Сил ЗСУ.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Війська РФ будуть посилювати обстріли України, - Євлаш

Автор: 

безпілотник (4083) Миколаївська область (2255) Одеська область (3180) Повітряні сили (2583)


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Прошлый раз от Затоки развернулись на Одессу. По прямой - около 50 км. Минут 15 лету.
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22.04.2024 01:29 Відповісти
 
 