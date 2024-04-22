Південь України атакують "Шахеди", - Повітряні Сили

В акваторії Чорного моря зафіксували кілька груп російських ударних БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Повітряних Сил ЗСУ.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області", - йдеться в повідомленні.

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