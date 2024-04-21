Війська РФ будуть посилювати обстріли України, - Євлаш
Ворог буде посилювати обстріли території України. Окремих видів ракет в окупантів є у достатній кількості, а решта одразу з конвеєра використовується для атак.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Звісно, він (ворог. - Ред.) буде інтенсифікувати удари по нашій території. Намагатиметься вибити енергетичну, критичну інфраструктуру, наскільки це можливо. Однак ми маємо розуміти, що деяких ракет у ворога досить багато залишилося, а деякі ракети ворогу доводиться буквально з конвеєра випускати і вже застосовувати по нашій території", - заявив Євлаш.
Речник додав, що Україні треба триматися і відбивати ворожі атаки до постачання систем ППО різних типів та літаків F-16.
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Зайнялась пожежа.
Але ж у пропаганді орки біжуть-біжуть, окупанти в паніці, кримський мост дрожить, перемога близько.
весь світ не може зробити чи передати таку кількість зброї яку виготовляє одно ***** з іраном
нам в це вже вірити, чи ще почекати?????
бо більше віриться в те що не хочуть дати, навіть списану але робочу техніку
дехто утелізує але не віддає нам.
Всі в першу чергу думають про свою безпеку. Коли лідер країни жертви агресії любить шукати в очах агресора мир, нормальні люди думають: "Най шукає, коли такий мудрий..."
Сейчас у Украины есть ничем не худшие советские самолёты. Много они сбивают?
На рахунок радянських винищувачів - це МІГ-29 і їх недостатньо, а більше взяти немає де, на відміну від Ф-16.
Нужны свои ракеты для поражения НПЗ. Тогда у них уменьшаться возможности
Україні треба триматися і відбивати ворожі атаки до постачання систем ППО різних типів та літаків F-16. Джерело: https://censor.net/ua/n3485525