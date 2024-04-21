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Новини Війна
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Війська РФ будуть посилювати обстріли України, - Євлаш

ракета,крилата

Ворог буде посилювати обстріли території України. Окремих видів ракет в окупантів є у достатній кількості, а решта одразу з конвеєра використовується для атак.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Звісно, він (ворог. - Ред.) буде інтенсифікувати удари по нашій території. Намагатиметься вибити енергетичну, критичну інфраструктуру, наскільки це можливо. Однак ми маємо розуміти, що деяких ракет у ворога досить багато залишилося, а деякі ракети ворогу доводиться буквально з конвеєра випускати і вже застосовувати по нашій території", - заявив Євлаш.

Речник додав, що Україні треба триматися і відбивати ворожі атаки до постачання систем ППО різних типів та літаків F-16.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією можна захистити від атак ворога, якщо буде більше ППО, - Євлаш

Автор: 

обстріл (28183) Повітряні сили (2583) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+6
Без ударів в середину рашки ніхрена не зміниться.
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21.04.2024 13:39
+5
А ми свої набої слабо? Лише відосики хрипосика..
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21.04.2024 12:59
+5
Кацапня - раби. Вони судять по собі, а тому вважають, що нас можна цим злякати. Вони навіть не уявляють нашу мотивацію. Вони не розуміють, що кожен удар, кожна смерть лише посилює нашу ненависть.
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21.04.2024 13:06
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Не будут. Им должно скоро стать стыдно.🙁
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21.04.2024 12:56 Відповісти
Зайнявся б краще військовими справами. А не бубонінням минулих за колишніх речників прогнозів. Дістало вже ! Постійний ПЕСИМІЗМ. І нічого нового. Або краще мовчав би. Мовчання - золото !
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21.04.2024 12:58 Відповісти
А ми свої набої слабо? Лише відосики хрипосика..
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21.04.2024 12:59 Відповісти
Як повідомляється, в Сухарній бухті Севастополя стався приліт по рятувальному судну рашистів "Комуна".
Зайнялась пожежа.
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21.04.2024 13:05 Відповісти
Відкомуніздили))
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21.04.2024 13:30 Відповісти
Кацапня - раби. Вони судять по собі, а тому вважають, що нас можна цим злякати. Вони навіть не уявляють нашу мотивацію. Вони не розуміють, що кожен удар, кожна смерть лише посилює нашу ненависть.
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21.04.2024 13:06 Відповісти
Замість професіонала---базіка розмовного жанру. Речник--не аналітик . От що значить бути балаболом--це багатьом подобається,а ще більше НЕПОДОБАЄТЬСЯ.
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21.04.2024 13:07 Відповісти
Ну, если ракеты прямо с конвейера взлетают..... значит на 2-3 атаки.
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21.04.2024 13:08 Відповісти
Секрет Полішинеля. Порівняти як обстрілювали рік назад і зараз. Шахедів в 5 разів більше кожен день прилітає, балістику не жаліють, теж кожен день по декілька прильотів. І майже не збиваються.

Але ж у пропаганді орки біжуть-біжуть, окупанти в паніці, кримський мост дрожить, перемога близько.
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21.04.2024 13:13 Відповісти
Криський міст не дрожав би, якби його ще в зародку прибомбили. А так або чекали поки він добудується, або чекали дозволу, або просто не хотіли... Тепер маємо, що маємо.
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21.04.2024 13:57 Відповісти
висновок один!!!
весь світ не може зробити чи передати таку кількість зброї яку виготовляє одно ***** з іраном
нам в це вже вірити, чи ще почекати?????
бо більше віриться в те що не хочуть дати, навіть списану але робочу техніку
дехто утелізує але не віддає нам.
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21.04.2024 13:14 Відповісти
Є така приказка: - Віддай свою дружину і живи з .лядью.
Всі в першу чергу думають про свою безпеку. Коли лідер країни жертви агресії любить шукати в очах агресора мир, нормальні люди думають: "Най шукає, коли такий мудрий..."
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21.04.2024 13:26 Відповісти
А хто нам розповість скільки у кацапів лишилось ракет? Абдрестовіч за кордоном ( питання чому , чи йому вже 60 років). Буданов вже , якій місяць не може відгадати, мабуть відгадалка подобалась.
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21.04.2024 13:21 Відповісти
Поломалась
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21.04.2024 13:22 Відповісти
А що після постачання ППО та літаків зміниться?(Вони все одно обстрілюватимуть,просто результативність таких обстрілів мала б знизитися.
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21.04.2024 13:26 Відповісти
Без ударів в середину рашки ніхрена не зміниться.
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21.04.2024 13:39 Відповісти
Хоча б по заводам..
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21.04.2024 13:56 Відповісти
Ну при патрулюванні винищувачами крилаті ракети і шахеди - то досить легка ціль для них.
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21.04.2024 13:50 Відповісти
Так и истребители - тоже несложная цель для ПВО и вражеских истребителей.

Сейчас у Украины есть ничем не худшие советские самолёты. Много они сбивают?
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21.04.2024 15:03 Відповісти
Вороже ППО має певну глибину, особливо на малих висотах, а ворожі винищувачі до лінії фронта ближче як на 100 км не підлітають.
На рахунок радянських винищувачів - це МІГ-29 і їх недостатньо, а більше взяти немає де, на відміну від Ф-16.
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22.04.2024 02:16 Відповісти
Здається - всі нагнітання, купа хріні в інформпросторі - то просто нас відволікають від основного..від нелігитимності препіздента...й кліпають вибори в Дії, щоб Ваву хоч якось лігитимізувати..
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21.04.2024 13:59 Відповісти
Так может длиться до бесконечности.
Нужны свои ракеты для поражения НПЗ. Тогда у них уменьшаться возможности
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21.04.2024 14:00 Відповісти
але ж нас завіряли і не раз що ракнти кінчаються
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21.04.2024 14:18 Відповісти
На кого розраховані такі заяви ?
Україні треба триматися і відбивати ворожі атаки до постачання систем ППО різних типів та літаків F-16. Джерело: https://censor.net/ua/n3485525
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21.04.2024 14:57 Відповісти
Я не зрозумів, адже буданга ща рік тому казав, зуб давав, що ракет у кацапів вже немає. Де він, до речі?
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21.04.2024 16:35 Відповісти
 
 