Війська РФ будуть посилювати обстріли України, - Євлаш

Ворог буде посилювати обстріли території України. Окремих видів ракет в окупантів є у достатній кількості, а решта одразу з конвеєра використовується для атак.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Звісно, він (ворог. - Ред.) буде інтенсифікувати удари по нашій території. Намагатиметься вибити енергетичну, критичну інфраструктуру, наскільки це можливо. Однак ми маємо розуміти, що деяких ракет у ворога досить багато залишилося, а деякі ракети ворогу доводиться буквально з конвеєра випускати і вже застосовувати по нашій території", - заявив Євлаш.

Речник додав, що Україні треба триматися і відбивати ворожі атаки до постачання систем ППО різних типів та літаків F-16.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією можна захистити від атак ворога, якщо буде більше ППО, - Євлаш