Войска РФ будут усиливать обстрелы Украины, - Евлаш
Враг будет усиливать обстрелы территории Украины. Отдельных видов ракет у оккупантов есть в достаточном количестве, а остальные сразу с конвейера используются для атак.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Конечно, он (враг. - Ред.) будет интенсифицировать удары по нашей территории. Будет пытаться выбить энергетическую, критическую инфраструктуру, насколько это возможно. Однако мы должны понимать, что некоторых ракет у врага достаточно много осталось, а некоторые ракеты врагу приходится буквально с конвейера выпускать и уже применять по нашей территории", - заявил Евлаш.
Спикер добавил, что Украине нужно держаться и отражать вражеские атаки до поставок систем ПВО разных типов и самолетов F-16.
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Зайнялась пожежа.
Але ж у пропаганді орки біжуть-біжуть, окупанти в паніці, кримський мост дрожить, перемога близько.
весь світ не може зробити чи передати таку кількість зброї яку виготовляє одно ***** з іраном
нам в це вже вірити, чи ще почекати?????
бо більше віриться в те що не хочуть дати, навіть списану але робочу техніку
дехто утелізує але не віддає нам.
Всі в першу чергу думають про свою безпеку. Коли лідер країни жертви агресії любить шукати в очах агресора мир, нормальні люди думають: "Най шукає, коли такий мудрий..."
Сейчас у Украины есть ничем не худшие советские самолёты. Много они сбивают?
На рахунок радянських винищувачів - це МІГ-29 і їх недостатньо, а більше взяти немає де, на відміну від Ф-16.
Нужны свои ракеты для поражения НПЗ. Тогда у них уменьшаться возможности
Україні треба триматися і відбивати ворожі атаки до постачання систем ППО різних типів та літаків F-16. Джерело: https://censor.net/ua/n3485525