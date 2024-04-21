Войска РФ будут усиливать обстрелы Украины, - Евлаш

Враг будет усиливать обстрелы территории Украины. Отдельных видов ракет у оккупантов есть в достаточном количестве, а остальные сразу с конвейера используются для атак.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Конечно, он (враг. - Ред.) будет интенсифицировать удары по нашей территории. Будет пытаться выбить энергетическую, критическую инфраструктуру, насколько это возможно. Однако мы должны понимать, что некоторых ракет у врага достаточно много осталось, а некоторые ракеты врагу приходится буквально с конвейера выпускать и уже применять по нашей территории", - заявил Евлаш.

Спикер добавил, что Украине нужно держаться и отражать вражеские атаки до поставок систем ПВО разных типов и самолетов F-16.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прифронтовые регионы, а также области у границы с Россией можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО, - Евлаш