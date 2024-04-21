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Новости Война
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Войска РФ будут усиливать обстрелы Украины, - Евлаш

ракета,крилата

Враг будет усиливать обстрелы территории Украины. Отдельных видов ракет у оккупантов есть в достаточном количестве, а остальные сразу с конвейера используются для атак.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Конечно, он (враг. - Ред.) будет интенсифицировать удары по нашей территории. Будет пытаться выбить энергетическую, критическую инфраструктуру, насколько это возможно. Однако мы должны понимать, что некоторых ракет у врага достаточно много осталось, а некоторые ракеты врагу приходится буквально с конвейера выпускать и уже применять по нашей территории", - заявил Евлаш.

Спикер добавил, что Украине нужно держаться и отражать вражеские атаки до поставок систем ПВО разных типов и самолетов F-16.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прифронтовые регионы, а также области у границы с Россией можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО, - Евлаш

Автор: 

обстрел (26862) Воздушные силы (2243) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+6
Без ударів в середину рашки ніхрена не зміниться.
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21.04.2024 13:39
+5
А ми свої набої слабо? Лише відосики хрипосика..
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21.04.2024 12:59
+5
Кацапня - раби. Вони судять по собі, а тому вважають, що нас можна цим злякати. Вони навіть не уявляють нашу мотивацію. Вони не розуміють, що кожен удар, кожна смерть лише посилює нашу ненависть.
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21.04.2024 13:06
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Правила форума Совет форумчан
Не будут. Им должно скоро стать стыдно.🙁
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21.04.2024 12:56 Ответить
Зайнявся б краще військовими справами. А не бубонінням минулих за колишніх речників прогнозів. Дістало вже ! Постійний ПЕСИМІЗМ. І нічого нового. Або краще мовчав би. Мовчання - золото !
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21.04.2024 12:58 Ответить
А ми свої набої слабо? Лише відосики хрипосика..
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21.04.2024 12:59 Ответить
Як повідомляється, в Сухарній бухті Севастополя стався приліт по рятувальному судну рашистів "Комуна".
Зайнялась пожежа.
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21.04.2024 13:05 Ответить
Відкомуніздили))
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21.04.2024 13:30 Ответить
Кацапня - раби. Вони судять по собі, а тому вважають, що нас можна цим злякати. Вони навіть не уявляють нашу мотивацію. Вони не розуміють, що кожен удар, кожна смерть лише посилює нашу ненависть.
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21.04.2024 13:06 Ответить
Замість професіонала---базіка розмовного жанру. Речник--не аналітик . От що значить бути балаболом--це багатьом подобається,а ще більше НЕПОДОБАЄТЬСЯ.
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21.04.2024 13:07 Ответить
Ну, если ракеты прямо с конвейера взлетают..... значит на 2-3 атаки.
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21.04.2024 13:08 Ответить
Секрет Полішинеля. Порівняти як обстрілювали рік назад і зараз. Шахедів в 5 разів більше кожен день прилітає, балістику не жаліють, теж кожен день по декілька прильотів. І майже не збиваються.

Але ж у пропаганді орки біжуть-біжуть, окупанти в паніці, кримський мост дрожить, перемога близько.
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21.04.2024 13:13 Ответить
Криський міст не дрожав би, якби його ще в зародку прибомбили. А так або чекали поки він добудується, або чекали дозволу, або просто не хотіли... Тепер маємо, що маємо.
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21.04.2024 13:57 Ответить
висновок один!!!
весь світ не може зробити чи передати таку кількість зброї яку виготовляє одно ***** з іраном
нам в це вже вірити, чи ще почекати?????
бо більше віриться в те що не хочуть дати, навіть списану але робочу техніку
дехто утелізує але не віддає нам.
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21.04.2024 13:14 Ответить
Є така приказка: - Віддай свою дружину і живи з .лядью.
Всі в першу чергу думають про свою безпеку. Коли лідер країни жертви агресії любить шукати в очах агресора мир, нормальні люди думають: "Най шукає, коли такий мудрий..."
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21.04.2024 13:26 Ответить
А хто нам розповість скільки у кацапів лишилось ракет? Абдрестовіч за кордоном ( питання чому , чи йому вже 60 років). Буданов вже , якій місяць не може відгадати, мабуть відгадалка подобалась.
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21.04.2024 13:21 Ответить
Поломалась
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21.04.2024 13:22 Ответить
А що після постачання ППО та літаків зміниться?(Вони все одно обстрілюватимуть,просто результативність таких обстрілів мала б знизитися.
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21.04.2024 13:26 Ответить
Без ударів в середину рашки ніхрена не зміниться.
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21.04.2024 13:39 Ответить
Хоча б по заводам..
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21.04.2024 13:56 Ответить
Ну при патрулюванні винищувачами крилаті ракети і шахеди - то досить легка ціль для них.
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21.04.2024 13:50 Ответить
Так и истребители - тоже несложная цель для ПВО и вражеских истребителей.

Сейчас у Украины есть ничем не худшие советские самолёты. Много они сбивают?
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21.04.2024 15:03 Ответить
Вороже ППО має певну глибину, особливо на малих висотах, а ворожі винищувачі до лінії фронта ближче як на 100 км не підлітають.
На рахунок радянських винищувачів - це МІГ-29 і їх недостатньо, а більше взяти немає де, на відміну від Ф-16.
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22.04.2024 02:16 Ответить
Здається - всі нагнітання, купа хріні в інформпросторі - то просто нас відволікають від основного..від нелігитимності препіздента...й кліпають вибори в Дії, щоб Ваву хоч якось лігитимізувати..
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21.04.2024 13:59 Ответить
Так может длиться до бесконечности.
Нужны свои ракеты для поражения НПЗ. Тогда у них уменьшаться возможности
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21.04.2024 14:00 Ответить
але ж нас завіряли і не раз що ракнти кінчаються
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21.04.2024 14:18 Ответить
На кого розраховані такі заяви ?
Україні треба триматися і відбивати ворожі атаки до постачання систем ППО різних типів та літаків F-16. Джерело: https://censor.net/ua/n3485525
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21.04.2024 14:57 Ответить
Я не зрозумів, адже буданга ща рік тому казав, зуб давав, що ракет у кацапів вже немає. Де він, до речі?
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21.04.2024 16:35 Ответить
 
 