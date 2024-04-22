ППО вночі знищила 5 ударних та 1 розвідувальний БпЛА. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 22 квітня противник атакував 7 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 - БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині", - йдеться в повідомленні.

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