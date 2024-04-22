ППО вночі знищила 5 ударних та 1 розвідувальний БпЛА. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 22 квітня противник атакував 7 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 - БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині", - йдеться в повідомленні.
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19:02 | 21.04.2024
Стосовно нальотів https://sprotyv.info/news/teror-naselennya-na-pivdni-ukra%d1%97ni-vorog-skinuv-z-droniv-bilshe-250-oskolkovih-bo%d1%94pripasiv/ дронів -камікадзе Shahed-136 за 2/3 тижні квітня і не тільки…
За три тижні квітня РОВ застосували 265 дронів-камікадзе, з яких було збито 239. При цьому нальоти протягом третього тижня квітня різко скоротилися і склали 41 дрон-камікадзе, з яких було збито 41. Тобто - 100%.
Скорочення застосування дронів-камікадзе за цей тиждень становило 2,5 рази. Із чим воно пов'язане? Очевидно, з тим, що основна частина Shahed-136 була застосована в ході ударів Ірану по Ізраїлю, і росія в другій половині квітня почала недоотримувати ці засоби поразки. Це вкотре вказує на той факт, що в росії немає виробництва готової продукції, яка б забезпечувала повністю потребу РОВ по ударах по Україні та зберігається гостра залежність від Ірану.
Застосування fpv-дронів загалом так само залишається в межах добового запуску 150-200 од. З початку квітня середній показник застосування цих засобів кілька разів виходив за межі 200 на добу, а одного дня перевищив 300 од., але в цілому це поодинокі випадки, які поки не дозволяють говорити про стабільну тенденцію зростання.
Проте, навіть за такого насичення ЛБС ворожими fpv-дронами проблематика розміщення коштів РЕБ всіх типів зберігає свою гостру актуальність.
Застосування барражуючих *********** "Ланцет" зберігається в межах постійного середнього показника 10 на день. Явних ознак нарощування застосування «ланцетів» завдяки розширенню виробництва - не фіксується.
На завершення варто звернути увагу на різке зростання застосування РОВ розвідувальних БПЛА "Zala", "Орлан-10", "Supercam" та ін. Особливо дані БПЛА фіксуються поблизу тилової частини України напередодні ударів балістичними ракетами та іншою компонентою. Тенденція негативна, але навіть демонструє відсутність можливості РОВ отримувати всеосяжну розвідінформацію для коригування ударів іншими засобами.Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко"