Через негоду на Полтавщині аварійні знеструмлення, без світла 26 населених пунктів

Через сильні пориви вітру на Полтавщині виникли аварійні відключення електропостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нині тимчасово без світла близько 3,5 тисячі абонентів. Відключені 26 населених пунктів у Миргородській, Лохвицькій, Зіньківській, Диканській та Кобеляцькій громадах.

"До відновлювальних робіт залучені 18 аварійних бригад: 57 робітників і 20 одиниць техніки. Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в домівки людей", - додав він.

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