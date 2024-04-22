Через негоду на Полтавщині аварійні знеструмлення, без світла 26 населених пунктів
Через сильні пориви вітру на Полтавщині виникли аварійні відключення електропостачання.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, нині тимчасово без світла близько 3,5 тисячі абонентів. Відключені 26 населених пунктів у Миргородській, Лохвицькій, Зіньківській, Диканській та Кобеляцькій громадах.
"До відновлювальних робіт залучені 18 аварійних бригад: 57 робітників і 20 одиниць техніки. Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в домівки людей", - додав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль