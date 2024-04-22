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Новини Війна
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Наразі абсолютно немає загрози повторного наступу військ РФ на Київ, - Буданов

буданов

Станом на зараз загрози повторного наступу російських окупантів на столицю немає.

Про це в інтерв'ю BBC заявив керівник ГУР Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, припущення про повторний наступ ворога на Київ є безпідставними. Ситуація з підготовкою росіян до імовірного другого наступу на столицю не змінилася.

"Станом на зараз (загрози, - ред.) - абсолютно немає", - наголосив Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це припущення. Не бачимо такої тенденції, - Буданов про побоювання Макрона щодо нового наступу військ РФ на Київ

Журналістка нагадала очільнику ГУР слова директора ЦРУ Вільяма Бернса, який розповідав, що приїжджав напередодні вторгнення Росії в Київ і передавав інформацію про плани росіян, зокрема щодо висадки десанту в Гостомелі. 

Бернс розповів, що Зеленський вважав цю інформацію бездоказовою і не вірив в це, що Путін аж настільки божевільний.

"Я дуже поважаю пана Бернса. Особисто його знаю і пишаюсь цим знайомством. І я думаю, що це не було б коректно публічно коментувати його вислови. Так само, я думаю, що він не погодився б зробити те саме, якби ви його запитали про мене. Він свою позицію висловив. Ви можете її сприймати чи не сприймати. Це ваша особиста справа", - наголосив Буданов.

Очільник ГУР додав, що українська розвідка мала цю інформацію, але коментувати слова Бернса відмовився.

Читайте також: Очікуємо наступ армії РФ наприкінці весни, на початку літа. Стратегічним напрямком для ворога є Покровськ, - Буданов

Автор: 

Буданов (487) Київ (19405) прогноз (1380) наступ (223)


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Топ коментарі
+14
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22.04.2024 09:39
+12
Вони так багато п@здять, що немає віри
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22.04.2024 09:37
+7
Аби шо - а станом на завтра?
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22.04.2024 09:34
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Аби шо - а станом на завтра?
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22.04.2024 09:34 Відповісти
будВанга..
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22.04.2024 09:51 Відповісти
Ялтинская кава простимулировала гению работу мозга.
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22.04.2024 09:35 Відповісти
значить потрібно запасатись коктейлями молотова
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22.04.2024 09:37 Відповісти
Вони так багато п@здять, що немає віри
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22.04.2024 09:37 Відповісти
У Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ заговорили про https://www.dialog.ua/ukr/blogs/293540_1713530185 відправку бездомних собак на передову в Україну

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22.04.2024 09:39 Відповісти
Вже після повномасштабного вторгнення мені якось попався на очі руснявий серіал де по сюжету на тренованих бездомних собак чіпляли вибухівку і випускали їх на німецькі танки. Подивилася хвилин двадцять, була в повному шоці. Так що подібне цілком можливо. Ще мені чомусь згадався фільм "Сволочи"...
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22.04.2024 10:10 Відповісти
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22.04.2024 09:39 Відповісти
У 2022 році ,ви також нічого не бачили та нечули ,,,, невже вилікувались,дивно .
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22.04.2024 09:40 Відповісти
Ну Буданов кстати, был один из немногих, кто говорил что нападение будет...

Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов Джерело:
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22.04.2024 09:43 Відповісти
Ніхєра, хай тилові пацюки готуються до оборони!
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22.04.2024 09:40 Відповісти
"...слова директора ЦРУ Вільяма Бернса, який розповідав, що приїжджав напередодні вторгнення Росії в Київ і передавав інформацію про плани росіян, зокрема щодо висадки десанту в Гостомелі..." - на такі запитання прокурора до зешобли прийдеться відповідати!
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22.04.2024 09:44 Відповісти
клоун довбаний, що роблять в структурі червоненки і друзі лукашенка шевченки, як москалі отримали наші плани "контрнаступу" минулого року, клоунада на Зміїному, в Криму і на Кінбурнській косі - на чиїй совістіі, що там по справі вагнерівців, гогілашвілі, московський патріархат - не забули. А воно вилізло і несе якусь постановочну дичиную. Скажіть хтось гниді що москалі поставили економіку на військові рейки, за них Китай, Іран і різні Кореї, не так все просто і додатково на ворога працює єрмак із своєї медіа ширмою. Для кого ці всі ідіотські постановочні статті, аналітик херовий
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22.04.2024 09:45 Відповісти
Які ще "різні" кореї? Корея є тільки одна - південна, і вона за нас. Той шматок, який відкусили комуняцькі радянські гниди на півночі, і в якому зараз відбувається казна-що, це не корея, це окремий мразійський федеральний округ.
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22.04.2024 09:54 Відповісти
могли б і не прискіпуватись, оскільки ж видно, що це емоційний коментар, а редагування не можливе.
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22.04.2024 10:47 Відповісти
краще б він мовчав....
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22.04.2024 10:03 Відповісти
Він свою позицію висловив. Ви можете її сприймати чи не сприймати. Це ваша особиста справа

Це що за відповідь???
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22.04.2024 10:03 Відповісти
.... політолог так може відповідати!
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22.04.2024 10:08 Відповісти
Йому під прикриттям гогілашвілі не страшно, а решта України--то вже хай там як вже буде.
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22.04.2024 10:06 Відповісти
"Кава в Криму"- збрехав...
І зараз віри вже немає...
Значить щось може бути...
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22.04.2024 10:15 Відповісти
а ракети є ?
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22.04.2024 10:41 Відповісти
Та йди вже,б***дь,працюй! Герой грьобаний!
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22.04.2024 10:55 Відповісти
Ой Буданов Буданов.... Про вагнерівців вже чули, про нічого не буде також чули, про каву в Криму, про ракети що закінчуються і ТД...
Все що не кажеш відбувається навпаки.... Розвідник-балабол.
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22.04.2024 10:57 Відповісти
балабол и болтун
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22.04.2024 11:45 Відповісти
Народна прикмета, якщо кажуть що наступу не буде, або долар не подорожчає, збирай речі і скуповлюй валюту.
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22.04.2024 11:51 Відповісти
Послухай Буданова і готуйся до діаметрально протилежної ситуації)
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22.04.2024 14:16 Відповісти
 
 