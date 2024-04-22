Наразі абсолютно немає загрози повторного наступу військ РФ на Київ, - Буданов

Станом на зараз загрози повторного наступу російських окупантів на столицю немає.

Про це в інтерв'ю BBC заявив керівник ГУР Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, припущення про повторний наступ ворога на Київ є безпідставними. Ситуація з підготовкою росіян до імовірного другого наступу на столицю не змінилася.

"Станом на зараз (загрози, - ред.) - абсолютно немає", - наголосив Буданов.

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Журналістка нагадала очільнику ГУР слова директора ЦРУ Вільяма Бернса, який розповідав, що приїжджав напередодні вторгнення Росії в Київ і передавав інформацію про плани росіян, зокрема щодо висадки десанту в Гостомелі.

Бернс розповів, що Зеленський вважав цю інформацію бездоказовою і не вірив в це, що Путін аж настільки божевільний.

"Я дуже поважаю пана Бернса. Особисто його знаю і пишаюсь цим знайомством. І я думаю, що це не було б коректно публічно коментувати його вислови. Так само, я думаю, що він не погодився б зробити те саме, якби ви його запитали про мене. Він свою позицію висловив. Ви можете її сприймати чи не сприймати. Це ваша особиста справа", - наголосив Буданов.

Очільник ГУР додав, що українська розвідка мала цю інформацію, але коментувати слова Бернса відмовився.

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