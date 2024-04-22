Сили ППО знищили російський БПЛА на Дніпропетровщині
Сили протиповітряної оборони знищили російський розвідувальний БПЛА у Дніпровському районі.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Над областю збили БпЛА. Оборонці неба приземлили його у Дніпровському районі. Ймовірно, це був "Орлан-10", - зазначив він.
Повітряні сили попереджали про ворожий БПЛА на Дніпропетровщині.
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