Сили ППО знищили російський БПЛА на Дніпропетровщині

Сили протиповітряної оборони знищили російський розвідувальний БПЛА у Дніпровському районі.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Над областю збили БпЛА. Оборонці неба приземлили його у Дніпровському районі. Ймовірно, це був "Орлан-10", - зазначив він.

Повітряні сили попереджали про ворожий БПЛА на Дніпропетровщині.

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