Росіяни досі працюють над операцією "Майдан-3", - Буданов

Росія продовжує проводити інформаційну операцію "Майдан-3". Проте деталі, яким чином це відбувається, є державною таємницею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC.

За його словами, операція "Майдан-3" триває і просувається.

Водночас Буданов не відповів, яким чином, це відбувається.

"Це питання, яке вже стосується державної таємниці. Вибачте, більше, ніж те, що було сказано, я вже не можу розповісти. Але ще раз вам кажу: росіяни над цим працюють. ... Вони чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати. Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати (і в їхніх планах це чітко описано), воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні", - пояснив очільник ГУР МО.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посіяти серед українців розбрат та хоче влаштувати державний переворот. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський сказав, що цей план у Росії називають "Майдан-3".

Читайте: Telegram - величезна проблема для України. Блокування анонімних каналів вирішить її тимчасово, - Буданов