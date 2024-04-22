Росіяни досі працюють над операцією "Майдан-3", - Буданов
Росія продовжує проводити інформаційну операцію "Майдан-3". Проте деталі, яким чином це відбувається, є державною таємницею.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC.
За його словами, операція "Майдан-3" триває і просувається.
Водночас Буданов не відповів, яким чином, це відбувається.
"Це питання, яке вже стосується державної таємниці. Вибачте, більше, ніж те, що було сказано, я вже не можу розповісти. Але ще раз вам кажу: росіяни над цим працюють. ... Вони чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати. Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати (і в їхніх планах це чітко описано), воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні", - пояснив очільник ГУР МО.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посіяти серед українців розбрат та хоче влаштувати державний переворот. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський сказав, що цей план у Росії називають "Майдан-3".
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Ще цікаво, хто по версії буданова був автором Майдану1 та Майдану2.
Щось всі ці коментарі буданова та страхом перед Майданом тхнуть болотом.
всім змиритися з долею!
бо якби він порівняв роботу Зе з його ОПою,
мусарів сбу та других силовиків , + ВР з своїми недолугими законами, крім ЗСУ, з роботою рф щодо майдану 3
то побачивби що перші для майдану 3 роблять в рази більше ніж фсб рф
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Якби ви вчились так, як треба,. То й мудрость би була своя. А то залізете на небо: «І ми не ми, і я не я,. І все те бачив, і все знаю,. Нема ні пекла, ані Раю ...
Сага о скучной книжке (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=28632
Вивчайте матчасть Права… Звичайно, що це, не серіал шиферів-стріляних, про говнобородька… Але треба..
Ст. 106 Конституції не діє за відсутності виборів, там чітка прив'язка виконання повноважень до новообраного президента. Конституційний суд це підтвердить, якщо буде відповідне звернення.
Ваші виправдання антиконституційної узурпації державної влади в Україні просто ганебні.
перегляд серіалу.
Гросмейстер Бендера: США дають 61 млрд доларів, а вам шкода якихось 30 млн гривень для дружбана Зеленського?
Kurt Wootz: 5 років тому мудрий прОстий нАрід вирішив, що хуже ньє будьєт і обрав собі війну хаос та смерть. А щоб довго не мучитись завів у всі владні кабінети єрмаків татарових шурм баканових гусєвих з смьєтаніними та кубраковими.
Як вам ржеться,
ідіоти?
Хуже хоч не стало?
Ще живі?
Monika: Якщо навіть живі не всі і не вдома, ніц не зрозуміли, бо причинно-наслідкові зв`язки осягнути не спроможні.
Yes! Dopeles:
В той час ніяк не думав, що це маленьке, гундосе, нарцистичне створіння стане президентом, і змінить розцвітаючу, не дивлячись на війну, Україну на руїну.
Всі ми недоцінили цю небезпеку.
Вибачте, пане Порошенко.
До речі, цей профіль вже забанений на твітері.
Шашлики...асфальт..ЗЕ зрада
Назвавши спецоперацію противника Майданом-3. Виходить що попередні Майдан 1-2 теж тоді їх рук справа.
В Рашку?
не вміє бАданга рахувати....
"Українська Конституція є РАШИСТСЬКІМ ІПСО! ІПСО! ІПСО!"