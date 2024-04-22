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Росіяни досі працюють над операцією "Майдан-3", - Буданов

буданов

Росія продовжує проводити інформаційну операцію "Майдан-3". Проте деталі, яким чином це відбувається, є державною таємницею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC.

За його словами, операція "Майдан-3" триває і просувається.

Водночас Буданов не відповів, яким чином, це відбувається.

"Це питання, яке вже стосується державної таємниці. Вибачте, більше, ніж те, що було сказано, я вже не можу розповісти. Але ще раз вам кажу: росіяни над цим працюють. ...  Вони чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати. Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати (і в їхніх планах це чітко описано), воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні", - пояснив очільник ГУР МО.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посіяти серед українців розбрат та хоче влаштувати державний переворот. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський сказав, що цей план у Росії називають "Майдан-3".

Читайте: Telegram - величезна проблема для України. Блокування анонімних каналів вирішить її тимчасово, - Буданов

Автор: 

Буданов (487) росія (64895)


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Топ коментарі
+31
Буданову необхідно, згідно з посадою, Конституцію читати!!

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Якби ви вчились так, як треба,. То й мудрость би була своя. А то залізете на небо: «І ми не ми, і я не я,. І все те бачив, і все знаю,. Нема ні пекла, ані Раю ...
Сага о скучной книжке (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=28632
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22.04.2024 12:10
+27
Дно!
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22.04.2024 12:09
+25
Якщо росіяни - це Віслюк і младориги-єрмаки, то так, працюють, потужно працюють.
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22.04.2024 12:09
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Дно!
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22.04.2024 12:09 Відповісти
Коли при влалі антімайдан, то новий майдан, це тільки питання часу.
Ще цікаво, хто по версії буданова був автором Майдану1 та Майдану2.
Щось всі ці коментарі буданова та страхом перед Майданом тхнуть болотом.
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22.04.2024 12:18 Відповісти
Не качайте човен....
всім змиритися з долею!
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22.04.2024 12:22 Відповісти
Не качайте човен по дорозі на Кринки
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22.04.2024 13:48 Відповісти
куйовий з нього математик...
бо якби він порівняв роботу Зе з його ОПою,
мусарів сбу та других силовиків , + ВР з своїми недолугими законами, крім ЗСУ, з роботою рф щодо майдану 3
то побачивби що перші для майдану 3 роблять в рази більше ніж фсб рф
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22.04.2024 14:19 Відповісти
Та може Буданов саме Зе-банду і має на увазі
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22.04.2024 19:00 Відповісти
якби він мав на увазі ОПу то бувби там де Залужний а може там де Червінський
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22.04.2024 20:00 Відповісти
Якщо росіяни - це Віслюк і младориги-єрмаки, то так, працюють, потужно працюють.
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22.04.2024 12:09 Відповісти
Буданову необхідно, згідно з посадою, Конституцію читати!!

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Якби ви вчились так, як треба,. То й мудрость би була своя. А то залізете на небо: «І ми не ми, і я не я,. І все те бачив, і все знаю,. Нема ні пекла, ані Раю ...
Сага о скучной книжке (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?p=28632
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22.04.2024 12:10 Відповісти
Мой кандидат в президенты и никто другой, а именно этот участник форума censor.net - я вижу вот такую замену зеленскому
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22.04.2024 12:13 Відповісти
Якщо в Україні немає новообраного президента, то чиї повноваження ви пропонуєте зеузурпатору виконувати? Можливо ще по довіреності чи у спадок передаватиме свої "виконуючі повноваження" чеоговим злочинцям за вашою недолугою теорією?
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23.04.2024 14:23 Відповісти
https://ccu.gov.ua/storinka/5

Вивчайте матчасть Права… Звичайно, що це, не серіал шиферів-стріляних, про говнобородька… Але треба..
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23.04.2024 18:09 Відповісти
Це вам потрібно її вивчити перш ніж щось писати.
Ст. 106 Конституції не діє за відсутності виборів, там чітка прив'язка виконання повноважень до новообраного президента. Конституційний суд це підтвердить, якщо буде відповідне звернення.
Ваші виправдання антиконституційної узурпації державної влади в Україні просто ганебні.
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24.04.2024 14:18 Відповісти
Це що мається на увазі? Невдоволення від взврпацґї влади Єрмаком?
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22.04.2024 12:10 Відповісти
якщо росіяни працюють над операцієдю "майдан-3", то вони для цього .без сцмніву ,вже давно використовують "зе владу" в Україні.
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22.04.2024 12:11 Відповісти
Воруйте меньше и заботьтесь о солдатах и не будет тогда никаких майданов.
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22.04.2024 12:11 Відповісти
ОПу й зебіляку на гілляку! Невже ви вважаєте, що це гундос-трагічний, щось може зробити доброго Україні?

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22.04.2024 12:27 Відповісти
а продажа земли во время войны и отсутствие президентских выборов - это разве не революция со стороны власти?
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22.04.2024 12:11 Відповісти
Какой земли? Тебе какая то земля принадлежит, которую продали?
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22.04.2024 13:09 Відповісти
Буданов не бреше....Всі спостерігають величезну кількість ригів та їх минулих помічників у владних кабінетах....Кацапня щось задумала проти України знову...
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22.04.2024 12:12 Відповісти
А що їм задумувати ? Кинули різне зміття ,а ми ведемось..між собою гриземось ,а кацапня ,збоку насміхається,над тим.
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22.04.2024 12:21 Відповісти
пор моєму найбільше над чим "працює" ж ОПа навиличнішого зенелоха, *************, 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 рр. !!! Жодна нація так дорого не платила за асфальт і
перегляд серіалу.
Гросмейстер Бендера: США дають 61 млрд доларів, а вам шкода якихось 30 млн гривень для дружбана Зеленського?
Kurt Wootz: 5 років тому мудрий прОстий нАрід вирішив, що хуже ньє будьєт і обрав собі війну хаос та смерть. А щоб довго не мучитись завів у всі владні кабінети єрмаків татарових шурм баканових гусєвих з смьєтаніними та кубраковими.
Як вам ржеться,
ідіоти?
Хуже хоч не стало?
Ще живі?
Monika: Якщо навіть живі не всі і не вдома, ніц не зрозуміли, бо причинно-наслідкові зв`язки осягнути не спроможні.
Yes! Dopeles:
В той час ніяк не думав, що це маленьке, гундосе, нарцистичне створіння стане президентом, і змінить розцвітаючу, не дивлячись на війну, Україну на руїну.
Всі ми недоцінили цю небезпеку.
Вибачте, пане Порошенко.

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22.04.2024 12:13 Відповісти
найкраще з інформаційною операцією "Майдан-3" справляється лідор дермак, його тимчасово в.о. президента Зєля та їхня зелена банда...
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22.04.2024 12:13 Відповісти
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22.04.2024 12:18 Відповісти
Знов пекельні борошна від кацапні, нічого нового.
До речі, цей профіль вже забанений на твітері.
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22.04.2024 12:26 Відповісти
Переписку Богуцкой в мессенджере сфотографировали журналисты из ложи прессы. «Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку ФБ на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать: мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч»
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22.04.2024 13:45 Відповісти
А чому б не працювати лахті? Невже хтось думає,що боти зникли ? Боти тепер грамотні,українську вчать ,грають на психіці українців.. Боти тепер по закордоном,і грають на тому,що і хто у владі..
Шашлики...асфальт..ЗЕ зрада
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22.04.2024 12:18 Відповісти
не важко впливати на "нєокрєпшиє умы", на жаль((
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22.04.2024 12:28 Відповісти
Da da , sprasi u Lukashenko , on pokazhit s kakoi starani.....🤣🤣🤣
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22.04.2024 12:18 Відповісти
хто не задоволений бубочкою та його опою - той російський агент!!!
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22.04.2024 12:19 Відповісти
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22.04.2024 12:20 Відповісти
Это другое
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22.04.2024 13:10 Відповісти
Судячи з усього очолює цю спецоперацію кацапів зе-лідор та дЄрьмак... Бо як тільки рейтинг найвеличнішої зелупи починає падати, одразу вигулькує то "пєрєварот Ахмєтова" в листопаді 2021 то "Майдан-3"... Робиться це навмисно, щоб для мудрова піпла вигадати пояснення, що всі незадоволені владою зелених мародерів це "агєнти крємля"... Хоча справжні агєнти кремля зливали наші спецоперації москалям у 2020, призначали агентів фсб на керівні посади, фабрикували карні справи проти українських патріотів та ніщать демократію та свободу слова в Україні і всі сидять вони в ОПє..
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22.04.2024 12:20 Відповісти
Скидання рашистськіх посіпак з Банкової - НЕ МОЖЕ БУТИ рашистським ІПСО!
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22.04.2024 12:21 Відповісти
Сцять!! Повернення зброї на протязі 3 місяців після закінчення війни .... Під час війни ніяких майданів!
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22.04.2024 12:25 Відповісти
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22.04.2024 12:25 Відповісти
От чого ви регочете? Буданов і дату напророчив. 21 травня 2024 року.
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22.04.2024 12:52 Відповісти
Аж ти ж ****. Значить майдан то для тебе операція расії.
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22.04.2024 12:30 Відповісти
Я знаю одне, Кирило Буданов зараз в "шоколаді" в нього є все - він молодий, здоровий знаходиться на самій верхівці "харчового ланцюгу" в Україні він володіє владою, повагою, величезними грошами.... Для ньго ця війна - це зоряний час, спосіб самореалізації і йому абсолютно не треба щоб вона колись взагалі закінчилась, аже разом з війною закінчиться і та безмежна влада і казкове сите життя, яке в нього є зараз.....
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22.04.2024 12:37 Відповісти
це Зе банда працює над операцієй Майдан -3
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22.04.2024 12:30 Відповісти
Діюча влада остаточно споплюжила революцію гідності на майдані.

Назвавши спецоперацію противника Майданом-3. Виходить що попередні Майдан 1-2 теж тоді їх рук справа.
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22.04.2024 12:32 Відповісти
Только пророссийский ушлепок может втирать тезу про возможность пророссийского майдана под управлением кремля.
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22.04.2024 12:34 Відповісти
А куди по версії Бданова тоді має тікати Зеленський?
В Рашку?
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22.04.2024 12:34 Відповісти
Протух Буданов...
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22.04.2024 12:36 Відповісти
гогішвільнувся від оральних втіх...
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22.04.2024 13:02 Відповісти
Все просто: заява 21 травня на стіл про відставку у зв'язку з неможливістю виконувати функції в. о. приЗедента на кшалт, там втомився, передозувався, перепрацювався на відосиках і т. д. і т. п. І ніхто ні про якийсь Майдан 3 і не згадає.
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22.04.2024 12:41 Відповісти
Ну а шо все вірно він каже - росіяни Єрмак і Зе роблять все для майдану 3
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22.04.2024 12:45 Відповісти
До Буданги не ходи...
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22.04.2024 14:35 Відповісти
Тобто всі попередні майдани це росія,і погані люди які вийшли протестувати проти свавілля і безпределу, а влада не причому.???Буданов мовчи,і не тринди хер...і!!!Краще займись логістикою рашки!
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22.04.2024 12:48 Відповісти
За посиланням у цій статті зайшов на сайт ВВС і ось з чого починається стаття - "Кирило Буданов - найпублічніший керівник воєнної розвідки не тільки в історії України, а й в масштабах всього світу. Він регулярно дає інтервю журналістам та зявляється на публічних заходах..." То може йому краще у речники йти?! А ось трошки далі - "Це він стверджував, що активні бойові дії закінчаться до кінця 2022 року, а "ЗСУ скоро будуть у Криму" Раджу прочитати https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cmm35ry9v70o оригінал статті , а краще передивитись відео на YouTube каналу ВВС. Принаймні розважить!
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22.04.2024 13:07 Відповісти
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22.04.2024 12:58 Відповісти
Якщо ви читали статтю в оригіналі, або передивились відео на каналі ВВС у YouTube то знаєте, що у цьому інтерв'ю, у т.ч. стосовно так званого "Майдану-3", не має жодної конкретики, все загально що дозволяє думати АБИ ЩО стосовно загроз Україні як на фронті так і у внутрішній та зовнішній політиці. А по зазначеному питанню відповіді Буданова взагалі нагадують "роздуми" кремлівських пропагандистів котрі бачать "загрози" і у критиці високопосадовців і у супротиві узурпації ними влади. Тож як би ці роздмухування на тему "Майдану-3" не були підготовкою до пошуку "ворогів народу" серед будь кого з опозиціонерів та незгодних з політикою керівництва країни копіюючи дії Кремля!!!
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22.04.2024 13:01 Відповісти
дибіл
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22.04.2024 13:10 Відповісти
Та їди ти нах...буданов ..
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22.04.2024 13:10 Відповісти
політкоректно- це називається на гогілашвілю.
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22.04.2024 18:55 Відповісти
Здається шо народу України треба підтримка ...шоб цей 🤡 пішов з посади після 20 травня ,а шоб пішов ,достатньо чиновникам після цього строку ,посилати владу ...
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22.04.2024 13:13 Відповісти
Що працюють, то чиста правда. От тільки вся їхня праця спрямована на запобігання народного Майдану-3, бо кращого подарунка, як зебанда, більше не буде.
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22.04.2024 13:18 Відповісти
Майдан - 4
не вміє бАданга рахувати....
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22.04.2024 13:18 Відповісти
Буданов:
"Українська Конституція є РАШИСТСЬКІМ ІПСО! ІПСО! ІПСО!"
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22.04.2024 13:19 Відповісти
Такі да, те що витворяють наші посадовці тільки кацапи могли придумати, а діяння їхні рано чи пізно приведуть до Майдану.
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22.04.2024 13:24 Відповісти
Тобто він і уся зелена обісрана влада вважають себе недоторканими і святими. Тобто якщо народ хоче поставити на місце тих, хто краде, зраджує, зневажає народ та Конституцію - то це одразу ж рука мацкви. Виродки
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22.04.2024 13:35 Відповісти
Я идиот, но я вам этого не скажу. Таемныця (Буданов).
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22.04.2024 14:00 Відповісти
Друзья, еще совсем немного, и не только пацаки будут это планировать. Вы достали уже всех кого можно было достать со своим правлением.
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22.04.2024 14:40 Відповісти
Сцить все-таки ішак.
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22.04.2024 20:45 Відповісти
Будьонний засекретив ворожу спецоперацію проти України, щоб громадяни України про неї не дізналися і не могли захиститися? Оце так налажав, на славу
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23.04.2024 14:35 Відповісти
 
 