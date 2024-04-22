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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом години росіяни завдали ударів по кількох населених пунктах Харківщини

харківщина

Росіяни продовжують обстрілювати громади Харківщини. Протягом години ворог завдав ударів по Харкову та ще трьох населених пунктах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, у м. Вовчанськ керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату.

У с. Слобожанське Харківського району влучання було у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

У м. Дергачі також удар був по відкритій території. На цю хвилину - без постраждалих.

Також читайте: Окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури в Харкові

У м. Харків окупанти цілили по обʼєкту критичної інфраструктури.

За попередніми даними, без постраждалих щодо всіх обстрілів.

Автор: 

обстріл (28183) Харків (5556) Харківщина (6054) Вовчанськ (411)


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