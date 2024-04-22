Приблизно 100 населених пунктів Харківщини залишаються без світла від початку повномасштабного вторгнення

У Харківській області без світла залишається до 100 населених пунктів, які були знеструмлені із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в. о. генерального директора АТ "Харківобленерго" В'ячеслав Кравцов.

"Унаслідок бойових дій та обстрілів від початку війни було знеструмлено 500 населених пунктів. У багатьох із них електричні мережі були зруйновані на 80-90%. Щойно дозволила безпекова ситуація, наші фахівці розпочали відновлювальні роботи. Наразі без світла залишається до сотні населених пунктів", - сказав він.

За його словами, знеструмлені населені пункти здебільшого розташовані в зоні активних бойових дій або регулярних ракетних і артилерійських обстрілів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: удари по Харкову та обстріли 15 населених пунктів регіону. Є жертви. ФОТОрепортаж

Він також зазначив, що внаслідок обстрілів і бойових дій зазнали пошкоджень тисячі енергетичних об'єктів, а сотні одиниць автотранспортної спецтехніки знищено або пошкоджено.

Водночас Кравцов акцентував увагу на тому, що виконання відновлювальних робіт у деокупованих населених пунктах і в місцях, де відбувалися активні бойові дії, ускладнюється не тільки технічними можливостями, а й значними обсягами мінування. За його словами, тільки після огляду трас ліній електропередачі саперами ремонтні бригади обленерго можуть розпочати роботи.

Читайте: Галущенко закликав бізнес збільшити імпорт електроенергії, щоб уникнути відключень