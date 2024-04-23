Окупанти обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині

Напередодні ввечері ворог двічі бив по Нікополю Дніпропетровської області. Поцілив по місту FPV-дроном і вгатив із важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько опівночі артобстріл пережила й Червоногригорівська громада, що на Нікопольщині.

Минулося без загиблих та постраждалих. Решта ночі в районі була тихою.

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"В області повітряна тривога. Будьте в безпечних місцях", - наголошує Лисак.