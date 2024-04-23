Окупанти обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині
Напередодні ввечері ворог двічі бив по Нікополю Дніпропетровської області. Поцілив по місту FPV-дроном і вгатив із важкої артилерії.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, близько опівночі артобстріл пережила й Червоногригорівська громада, що на Нікопольщині.
Минулося без загиблих та постраждалих. Решта ночі в районі була тихою.
"В області повітряна тривога. Будьте в безпечних місцях", - наголошує Лисак.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль