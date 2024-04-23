З Литви висилають колишнього соратника Януковича, ексголову ДУС Кравця

Соратника українського експрезидента-втікача Віктора Януковича Андрія Кравця, який із сім’єю знайшов притулок у Литві, висилають з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

За даними Департаменту держбезпеки Литви (ДДБ), 2010 року, коли Янукович здобув перемогу на виборах в Україні, Кравець став головою ДУС, його називали "завгоспом Януковича". Він дбав про різні побутові питання.

"Кравець з дружиною Мариною Пелих брали участь у присвоєнні режимом Януковича щонайменше 35 млрд євро з бюджету України, займалися фінансами президента, розкішшю його особняка", – сказано у документі ДДБ.

"Після втечі Януковича Кравець із дружиною також залишили Україну", – зазначає ДДБ.

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У 2014 році Кравець із сім'єю отримав посвідку на проживання у Литві, він провів в країні майже 10 років, заснував бізнес. Служби звернули на нього увагу на початку 2023 року через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"За оцінкою ДДБ, Кравець та Пелих підтримували зв'язки з оточенням Януковича, працювали на його проросійський режим, тому мали бути лояльними щодо Росії та її агресивної зовнішньої політики, яка становить загрозу нацбезпеці Литви. Російські служби можуть використовувати Кравця та Пелих у своїх цілях як лояльних та надійних осіб", – сказано у документі ДДБ від 6 лютого 2023 року.

На підставі цього документа Департамент міграції 4 березня 2023 року ухвалив рішення не продовжувати дію посвідки на проживання Кравця та членів його сім'ї. Кравець оскаржив це рішення у судах усіх можливих інстанцій, крапку у його справі поставив Головний адміністративний суд Литви минулого тижня.

Кравець запевняв, що оцінку ДДБ побудовано лише на припущеннях, насправді він підтримує Україну.

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Проте суди відхилили його аргументи як необґрунтовані. На думку суду, той факт, що Кравець та Пелих займаються бізнесом і не були засуджені в Україні, не означає, що їхні зв'язки з Януковичем і його оточенням перервалися, і що вони не загрожують нацбезпеці країни.