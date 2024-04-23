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Новини
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З Литви висилають колишнього соратника Януковича, ексголову ДУС Кравця

Андрій Кравець ексголова ДУСі

Соратника українського експрезидента-втікача Віктора Януковича Андрія Кравця, який із сім’єю знайшов притулок у Литві, висилають з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

За даними Департаменту держбезпеки Литви (ДДБ), 2010 року, коли Янукович здобув перемогу на виборах в Україні, Кравець став головою ДУС, його називали "завгоспом Януковича". Він дбав про різні побутові питання.

"Кравець з дружиною Мариною Пелих брали участь у присвоєнні режимом Януковича щонайменше 35 млрд євро з бюджету України, займалися фінансами президента, розкішшю його особняка", – сказано у документі ДДБ.

"Після втечі Януковича Кравець із дружиною також залишили Україну", – зазначає ДДБ.

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У 2014 році Кравець із сім'єю отримав посвідку на проживання у Литві, він провів в країні майже 10 років, заснував бізнес. Служби звернули на нього увагу на початку 2023 року через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"За оцінкою ДДБ, Кравець та Пелих підтримували зв'язки з оточенням Януковича, працювали на його проросійський режим, тому мали бути лояльними щодо Росії та її агресивної зовнішньої політики, яка становить загрозу нацбезпеці Литви. Російські служби можуть використовувати Кравця та Пелих у своїх цілях як лояльних та надійних осіб", – сказано у документі ДДБ від 6 лютого 2023 року.

На підставі цього документа Департамент міграції 4 березня 2023 року ухвалив рішення не продовжувати дію посвідки на проживання Кравця та членів його сім'ї. Кравець оскаржив це рішення у судах усіх можливих інстанцій, крапку у його справі поставив Головний адміністративний суд Литви минулого тижня.

Кравець запевняв, що оцінку ДДБ побудовано лише на припущеннях, насправді він підтримує Україну.

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Проте суди відхилили його аргументи як необґрунтовані. На думку суду, той факт, що Кравець та Пелих займаються бізнесом і не були засуджені в Україні, не означає, що їхні зв'язки з Януковичем і його оточенням перервалися, і що вони не загрожують нацбезпеці країни.

Автор: 

вислання (97) ДУСЯ (156) Литва (2377) Янукович (10778)


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Топ коментарі
+31
У наших литовських братів все просто, а у нас ці гниди вчепились В Неньку намертво.
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23.04.2024 15:55
+25
боже, не були засуджені в Україні..., спасибі, добрі люди, хоч комусь в цьому світі не байдуже, що Україну грабували, грабують й будуть грабувати ті, кого мудрий нарід ******** приводити до влади, а потім жаліється...
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23.04.2024 15:56
+14
Перший пішов. Як тільки війна почне перевалювати на сторону нашої перемоги таких справ буде безліч.
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23.04.2024 15:53
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Перший пішов. Як тільки війна почне перевалювати на сторону нашої перемоги таких справ буде безліч.
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23.04.2024 15:53 Відповісти
У наших литовських братів все просто, а у нас ці гниди вчепились В Неньку намертво.
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23.04.2024 15:55 Відповісти
Просто не просто, а 10 років він там ошивався...
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23.04.2024 16:48 Відповісти
У нас Зеленьский і зараз дає право іншому соратнику Януковича, Портнову керувати укра0
Їнськими судами. Не дивлячить на то що США наклали на Портнова санкції.
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23.04.2024 16:51 Відповісти
боже, не були засуджені в Україні..., спасибі, добрі люди, хоч комусь в цьому світі не байдуже, що Україну грабували, грабують й будуть грабувати ті, кого мудрий нарід ******** приводити до влади, а потім жаліється...
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23.04.2024 15:56 Відповісти
"Ідіть у сраку", сказав ваЗелінський та пообіцяв, що передасть ДУСю у надійні плавники своєї скумбрії, щоб майбутні сироти ніколи не страждали у італійській віллі.
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23.04.2024 17:20 Відповісти
Я маю надію шо висилають до України. Чі я помиляюсь?
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23.04.2024 15:57 Відповісти
Щоб його пригріли зелені підораси...краще б він несплатив податки в сша і поїхав туди
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23.04.2024 16:11 Відповісти
як ти прожило три доби по вилупленню та ще не знаєш: у всьому винна ліПіцькая фабрика, що продукує соєвий чиколят, котрий нещадно поглинали 30-ть років: манкурти та місцеві гниди схрещені на еліті випорожнених в Україну, ввічливих та освідчених кацапів. Еге ж?
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23.04.2024 17:24 Відповісти
Ще одно зелене гімно вилупилося.
І одразу пішов методичку відпрацьовувати.
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23.04.2024 20:50 Відповісти
Зеленський забере його в Україну
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23.04.2024 16:32 Відповісти
І призначе міністром .
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23.04.2024 16:40 Відповісти
Лайно не тоне...
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23.04.2024 16:51 Відповісти
ВИДАТИ ЦИХ ПАДЛЮК УКРАЇНІ БУЛО Б КРАЩЕ
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23.04.2024 17:05 Відповісти
Ага, як же, а потім годуй його, напувай, лікуй, охороняй, розважай…. Та пішов він на …!!! Нехай їде до свого пана на рубльовку, грошей мабуть багато накомуниздів….
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23.04.2024 17:10 Відповісти
Оце так "попадос"!!! Чувак думав, що "впіймав Бога за бороду", але раптом казка скінчилася
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23.04.2024 17:55 Відповісти
Цікаво, а хто у zеленськаго "завгосп", дерьмак?
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23.04.2024 17:57 Відповісти
спасибі кацапятинка,відпрацював на сьогодні,йди в касу за рубліками
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23.04.2024 20:27 Відповісти
ЕКСТРАДИЦІЯ І ДОВІЧНЕ З КОНФІСКАЦІЄЮ УСІХ АКТИВІВ ПО СВІТУ, ЙОГО І ЦІЛОЇ РОДИНИ! Чи ми знову будемо вухами хлопати?
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23.04.2024 21:01 Відповісти
Всі все знають, 35 лярдів, а хто в розшуку Інтерполу? Наші прокуратури, ДБР отримують зарплату за те що дрочать чи як?
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23.04.2024 22:53 Відповісти
 
 