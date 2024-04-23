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Из Литвы высылают бывшего соратника Януковича, экс-председателя ДУСи Кравца

Андрій Кравець ексголова ДУСі

Соратника беглого украинского экс-президента Виктора Януковича Андрея Кравца, нашедшего с семьей убежище в Литве, высылают из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

По данным Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ), в 2010 году, когда Янукович одержал победу на выборах в Украине, Кравец стал главой ГУД: его называли "завхозом Януковича", он заведовал различными бытовыми вопросами.

"Кравец с женой Мариной Пелых участвовали в присвоении режимом Януковича не менее 35 млрд евро из бюджета Украины, они занимались финансами президента, роскошью его особняка", - сказано в документе ГДБ.

"После побега Януковича Кравец с женой также покинули Украину", - отмечает ГДБ.

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В 2014 году Кравец с семьей получил вид на жительство в Литве, он провел в стране почти 10 лет, основал бизнес. Службы обратили на него внимание в начале 2023 года, через год после полномасштабного вторжения России в Украину.

"По оценке ДГБ, Кравец и Пелых поддерживали связи с окружением Януковича, работали на его пророссийский режим, поэтому должны были быть лояльными по отношению к России и ее агрессивной внешней политике, которая представляет угрозу нацбезопасности Литвы. Российские службы могут использовать Кравца и Пелых в своих целях как лояльных и надежных лиц", - говорится в документе ДГБ от 6 февраля 2023 года.

На основании этого документа Департамент миграции 4 марта 2023 года принял решение не продлевать действие вида на жительство Кравца и членов его семьи. Кравец обжаловал это решение в судах всех возможных инстанций. Точку в его деле поставил Главный административный суд Литвы на прошлой неделе.

Кравец уверял, что оценка ДГБ построена лишь на предположениях, на самом деле он поддерживает Украину.

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Однако суды отклонили его аргументы как необоснованные. По мнению суда, тот факт, что Кравец и Пелых занимаются бизнесом и не были осуждены в Украине, не означает, что их связи с Януковичем и его окружением прервались, и что они не угрожают нацбезопасности страны.

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высылка (103) ДУСя (182) Литва (2444) Янукович (30784)


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Топ комментарии
+31
У наших литовських братів все просто, а у нас ці гниди вчепились В Неньку намертво.
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23.04.2024 15:55
+25
боже, не були засуджені в Україні..., спасибі, добрі люди, хоч комусь в цьому світі не байдуже, що Україну грабували, грабують й будуть грабувати ті, кого мудрий нарід ******** приводити до влади, а потім жаліється...
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23.04.2024 15:56
+14
Перший пішов. Як тільки війна почне перевалювати на сторону нашої перемоги таких справ буде безліч.
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23.04.2024 15:53
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Перший пішов. Як тільки війна почне перевалювати на сторону нашої перемоги таких справ буде безліч.
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23.04.2024 15:53 Ответить
У наших литовських братів все просто, а у нас ці гниди вчепились В Неньку намертво.
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23.04.2024 15:55 Ответить
Просто не просто, а 10 років він там ошивався...
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23.04.2024 16:48 Ответить
У нас Зеленьский і зараз дає право іншому соратнику Януковича, Портнову керувати укра0
Їнськими судами. Не дивлячить на то що США наклали на Портнова санкції.
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23.04.2024 16:51 Ответить
боже, не були засуджені в Україні..., спасибі, добрі люди, хоч комусь в цьому світі не байдуже, що Україну грабували, грабують й будуть грабувати ті, кого мудрий нарід ******** приводити до влади, а потім жаліється...
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23.04.2024 15:56 Ответить
"Ідіть у сраку", сказав ваЗелінський та пообіцяв, що передасть ДУСю у надійні плавники своєї скумбрії, щоб майбутні сироти ніколи не страждали у італійській віллі.
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23.04.2024 17:20 Ответить
Я маю надію шо висилають до України. Чі я помиляюсь?
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23.04.2024 15:57 Ответить
Щоб його пригріли зелені підораси...краще б він несплатив податки в сша і поїхав туди
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23.04.2024 16:11 Ответить
як ти прожило три доби по вилупленню та ще не знаєш: у всьому винна ліПіцькая фабрика, що продукує соєвий чиколят, котрий нещадно поглинали 30-ть років: манкурти та місцеві гниди схрещені на еліті випорожнених в Україну, ввічливих та освідчених кацапів. Еге ж?
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23.04.2024 17:24 Ответить
Ще одно зелене гімно вилупилося.
І одразу пішов методичку відпрацьовувати.
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23.04.2024 20:50 Ответить
Зеленський забере його в Україну
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23.04.2024 16:32 Ответить
І призначе міністром .
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23.04.2024 16:40 Ответить
Лайно не тоне...
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23.04.2024 16:51 Ответить
ВИДАТИ ЦИХ ПАДЛЮК УКРАЇНІ БУЛО Б КРАЩЕ
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23.04.2024 17:05 Ответить
Ага, як же, а потім годуй його, напувай, лікуй, охороняй, розважай…. Та пішов він на …!!! Нехай їде до свого пана на рубльовку, грошей мабуть багато накомуниздів….
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23.04.2024 17:10 Ответить
Оце так "попадос"!!! Чувак думав, що "впіймав Бога за бороду", але раптом казка скінчилася
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23.04.2024 17:55 Ответить
Цікаво, а хто у zеленськаго "завгосп", дерьмак?
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23.04.2024 17:57 Ответить
спасибі кацапятинка,відпрацював на сьогодні,йди в касу за рубліками
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23.04.2024 20:27 Ответить
ЕКСТРАДИЦІЯ І ДОВІЧНЕ З КОНФІСКАЦІЄЮ УСІХ АКТИВІВ ПО СВІТУ, ЙОГО І ЦІЛОЇ РОДИНИ! Чи ми знову будемо вухами хлопати?
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23.04.2024 21:01 Ответить
Всі все знають, 35 лярдів, а хто в розшуку Інтерполу? Наші прокуратури, ДБР отримують зарплату за те що дрочать чи як?
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23.04.2024 22:53 Ответить
 
 