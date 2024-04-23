Из Литвы высылают бывшего соратника Януковича, экс-председателя ДУСи Кравца

Соратника беглого украинского экс-президента Виктора Януковича Андрея Кравца, нашедшего с семьей убежище в Литве, высылают из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

По данным Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ), в 2010 году, когда Янукович одержал победу на выборах в Украине, Кравец стал главой ГУД: его называли "завхозом Януковича", он заведовал различными бытовыми вопросами.

"Кравец с женой Мариной Пелых участвовали в присвоении режимом Януковича не менее 35 млрд евро из бюджета Украины, они занимались финансами президента, роскошью его особняка", - сказано в документе ГДБ.

"После побега Януковича Кравец с женой также покинули Украину", - отмечает ГДБ.

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В 2014 году Кравец с семьей получил вид на жительство в Литве, он провел в стране почти 10 лет, основал бизнес. Службы обратили на него внимание в начале 2023 года, через год после полномасштабного вторжения России в Украину.

"По оценке ДГБ, Кравец и Пелых поддерживали связи с окружением Януковича, работали на его пророссийский режим, поэтому должны были быть лояльными по отношению к России и ее агрессивной внешней политике, которая представляет угрозу нацбезопасности Литвы. Российские службы могут использовать Кравца и Пелых в своих целях как лояльных и надежных лиц", - говорится в документе ДГБ от 6 февраля 2023 года.

На основании этого документа Департамент миграции 4 марта 2023 года принял решение не продлевать действие вида на жительство Кравца и членов его семьи. Кравец обжаловал это решение в судах всех возможных инстанций. Точку в его деле поставил Главный административный суд Литвы на прошлой неделе.

Кравец уверял, что оценка ДГБ построена лишь на предположениях, на самом деле он поддерживает Украину.

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Однако суды отклонили его аргументы как необоснованные. По мнению суда, тот факт, что Кравец и Пелых занимаются бизнесом и не были осуждены в Украине, не означает, что их связи с Януковичем и его окружением прервались, и что они не угрожают нацбезопасности страны.