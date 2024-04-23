Из Литвы высылают бывшего соратника Януковича, экс-председателя ДУСи Кравца
Соратника беглого украинского экс-президента Виктора Януковича Андрея Кравца, нашедшего с семьей убежище в Литве, высылают из страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.
По данным Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ), в 2010 году, когда Янукович одержал победу на выборах в Украине, Кравец стал главой ГУД: его называли "завхозом Януковича", он заведовал различными бытовыми вопросами.
"Кравец с женой Мариной Пелых участвовали в присвоении режимом Януковича не менее 35 млрд евро из бюджета Украины, они занимались финансами президента, роскошью его особняка", - сказано в документе ГДБ.
"После побега Януковича Кравец с женой также покинули Украину", - отмечает ГДБ.
В 2014 году Кравец с семьей получил вид на жительство в Литве, он провел в стране почти 10 лет, основал бизнес. Службы обратили на него внимание в начале 2023 года, через год после полномасштабного вторжения России в Украину.
"По оценке ДГБ, Кравец и Пелых поддерживали связи с окружением Януковича, работали на его пророссийский режим, поэтому должны были быть лояльными по отношению к России и ее агрессивной внешней политике, которая представляет угрозу нацбезопасности Литвы. Российские службы могут использовать Кравца и Пелых в своих целях как лояльных и надежных лиц", - говорится в документе ДГБ от 6 февраля 2023 года.
На основании этого документа Департамент миграции 4 марта 2023 года принял решение не продлевать действие вида на жительство Кравца и членов его семьи. Кравец обжаловал это решение в судах всех возможных инстанций. Точку в его деле поставил Главный административный суд Литвы на прошлой неделе.
Кравец уверял, что оценка ДГБ построена лишь на предположениях, на самом деле он поддерживает Украину.
Однако суды отклонили его аргументы как необоснованные. По мнению суда, тот факт, что Кравец и Пелых занимаются бизнесом и не были осуждены в Украине, не означает, что их связи с Януковичем и его окружением прервались, и что они не угрожают нацбезопасности страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Їнськими судами. Не дивлячить на то що США наклали на Портнова санкції.
І одразу пішов методичку відпрацьовувати.