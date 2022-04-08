РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15055 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
3 079 16
высылка (101) посольство РФ (439) дипломаты (610)

Страны Запада выслали из-за войны Путина 445 российских дипломатов, - МИД. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,санкції

С начала полномасштабной войны России против Украины дружественные с Украиной государства выслали в общей сложности 445 дипломатов и сотрудников российских дипломатических учреждений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, такие цифры приводит МИД Украины.

О высылке дипломатов объявили всего 28 стран, не считая Евросоюза как блока и ООН. Больше всего россиян выслали из дипломатических миссий в Польше и Германии (более 40), Франции, Словакии, Словении и Италии (30 и более).

Отмечается, что в инфографике не упомянута Финляндия, объявившая о высылке двух сотрудников посольства РФ уже после публикации.

Страны Запада выслали из-за войны Путина 445 российских дипломатов, - МИД 01

США, Британия и Чехия значительно сократили присутствие россиян еще до 24 февраля.

"Этот шаг - акт солидарности с Украиной, продолжение усилий по усилению глобальной изоляции РФ. Высылка дипломатов стала ответом партнеров на подрывную шпионскую деятельность российских дипломатов. Это нанесло удар по возможности РФ вести агрессивную политику, подрывать мир и безопасность в Европе и Украине. Российские дипломаты годами распространяли пропагандистские нарративы, пытаясь исказить действительность и скрыть подлинное лицо Кремля", - отмечают в МИД.

Министерство иностранных дел Украины призвало партнеров и дальше усиливать давление на РФ, чтобы остановить войну против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черногория высылает четырех сотрудников посольства РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Пишить прямо Зеленського і Арестовича, дипкорпус лише виконує накази.
показать весь комментарий
08.04.2022 17:47
+4
Хай повертаються в рідну гавань😂😂😂
Привет немытая россия 😂😂😂
показать весь комментарий
08.04.2022 17:39
+4
Вот х*йлу и 445 добровольцев
показать весь комментарий
08.04.2022 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чем больше сдадим -- тем лучше! (с)
показать весь комментарий
08.04.2022 17:34 Ответить
нам від цього не холодно, не жарко... от якби в заручники взяли, було б діло...
показать весь комментарий
08.04.2022 17:36 Ответить
Oni svoix brasajut!!! Takshto zaloznikax nepoluchitca...
показать весь комментарий
08.04.2022 18:35 Ответить
х..ло посрати на них, а тим гондонам за щастя залишитись хоч заручниками, а так довелось похати на підарсію
показать весь комментарий
08.04.2022 19:06 Ответить
Це заслуга Зеленського і всього українського дипкорпусу
показать весь комментарий
08.04.2022 17:36 Ответить
Пишить прямо Зеленського і Арестовича, дипкорпус лише виконує накази.
показать весь комментарий
08.04.2022 17:47 Ответить
учись у Люси Абристовича вылизывать - может прапорщика получишь...
показать весь комментарий
08.04.2022 18:16 Ответить
США ?
показать весь комментарий
08.04.2022 17:38 Ответить
читаємо новини уважно.
"США, Британія і Чехія суттєво скоротили присутність росіян ще до 24 лютого"
показать весь комментарий
08.04.2022 18:27 Ответить
Хай повертаються в рідну гавань😂😂😂
Привет немытая россия 😂😂😂
показать весь комментарий
08.04.2022 17:39 Ответить
Словаччина 38, Чехiя 1 , Угорщiна 0
показать весь комментарий
08.04.2022 17:44 Ответить
Вот х*йлу и 445 добровольцев
показать весь комментарий
08.04.2022 17:45 Ответить
Передають що бувшого керівника 5 ї служби ФСБ С.Беседа з під домашнього арешту перевели в СІЗО "Лефортово"(куратор днр)
показать весь комментарий
08.04.2022 17:49 Ответить
Беседа це не куратор ДНР, це людина що відповідала за вербовку українського населення і за церемонію "зустрічі з квітами".
показать весь комментарий
08.04.2022 17:54 Ответить
Надіюсь - пішки вислали на родіну?
Тепер кацапам потрібно розучити для спілкуваня в Європі - "же не манж па сіс жур".
показать весь комментарий
08.04.2022 18:30 Ответить
Скільки ж тих вилупків, що так любят родіну здалеку?
показать весь комментарий
08.04.2022 20:42 Ответить
 
 