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Новини За кордономВійна в Україні
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вислання (94) посольство рф (315) дипломати (530)

Країни Заходу вислали через війну Путіна 445 російських дипломатів, - МЗС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,санкції

Від початку повномасштабної війни Росії проти України дружні до України держави вислали загалом 445 дипломатів та співробітників російських дипломатичних установ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі цифри наводить МЗС України.

Про вислання дипломатів оголосили загалом 28 країн, не рахуючи Євросоюзу як блоку та ООН. Найбільше росіян вислали з дипломатичних місій у Польщі та Німеччині (понад 40), Франції, Словаччині, Словенії та Італії (30 і більше).

Зазначається, що в інфографіці не згадана Фінляндія, яка оголосила про вигнання двох співробітників посольства РФ вже після публікації.

Країни Заходу вислали через війну Путіна 445 російських дипломатів, - МЗС 01

США, Британія і Чехія суттєво скоротили присутність росіян ще до 24 лютого.

"Цей крок - акт солідарності з Україною, продовження зусиль з посилення глобальної ізоляції РФ. Висилка дипломатів стала відповіддю партнерів на підривну шпигунську діяльність російських дипломатів. Захід завдав удару по спроможностях РФ вести агресивну політику, підривати мир і безпеку в Європі та перешкоджати допомозі України. Російські дипломати роками поширювали пропагандистські наративи, намагаючись викривити дійсність та приховати справжнє обличчя Кремля", - зазначають в МЗС.

Міністерство закордонних справ України закликало партнерів і далі посилювати тиск на РФ, щоб зупинити війну проти України.

Читайте також: Чорногорія висилає чотирьох співробітників посольства РФ
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Топ коментарі
+5
Пишить прямо Зеленського і Арестовича, дипкорпус лише виконує накази.
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08.04.2022 17:47
+4
Хай повертаються в рідну гавань😂😂😂
Привет немытая россия 😂😂😂
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08.04.2022 17:39
+4
Вот х*йлу и 445 добровольцев
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08.04.2022 17:45
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Чем больше сдадим -- тем лучше! (с)
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08.04.2022 17:34 Відповісти
нам від цього не холодно, не жарко... от якби в заручники взяли, було б діло...
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08.04.2022 17:36 Відповісти
Oni svoix brasajut!!! Takshto zaloznikax nepoluchitca...
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08.04.2022 18:35 Відповісти
х..ло посрати на них, а тим гондонам за щастя залишитись хоч заручниками, а так довелось похати на підарсію
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08.04.2022 19:06 Відповісти
Це заслуга Зеленського і всього українського дипкорпусу
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08.04.2022 17:36 Відповісти
Пишить прямо Зеленського і Арестовича, дипкорпус лише виконує накази.
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08.04.2022 17:47 Відповісти
учись у Люси Абристовича вылизывать - может прапорщика получишь...
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08.04.2022 18:16 Відповісти
США ?
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08.04.2022 17:38 Відповісти
читаємо новини уважно.
"США, Британія і Чехія суттєво скоротили присутність росіян ще до 24 лютого"
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08.04.2022 18:27 Відповісти
Хай повертаються в рідну гавань😂😂😂
Привет немытая россия 😂😂😂
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08.04.2022 17:39 Відповісти
Словаччина 38, Чехiя 1 , Угорщiна 0
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08.04.2022 17:44 Відповісти
Вот х*йлу и 445 добровольцев
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08.04.2022 17:45 Відповісти
Передають що бувшого керівника 5 ї служби ФСБ С.Беседа з під домашнього арешту перевели в СІЗО "Лефортово"(куратор днр)
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08.04.2022 17:49 Відповісти
Беседа це не куратор ДНР, це людина що відповідала за вербовку українського населення і за церемонію "зустрічі з квітами".
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08.04.2022 17:54 Відповісти
Надіюсь - пішки вислали на родіну?
Тепер кацапам потрібно розучити для спілкуваня в Європі - "же не манж па сіс жур".
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08.04.2022 18:30 Відповісти
Скільки ж тих вилупків, що так любят родіну здалеку?
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08.04.2022 20:42 Відповісти
 
 