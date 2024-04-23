Українські захисники уразили ворожий командний пункт з РСЗВ HIMARS. ВIДЕО
Наші воїни уразили командний пункт окупантів з реактивної системи залпового вогню HIMARS.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ураження опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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