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Українські захисники уразили ворожий командний пункт з РСЗВ HIMARS. ВIДЕО

Наші воїни уразили командний пункт окупантів з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ураження опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Сили оборони знищили російський міномет "Тюльпан" на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7135) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+11
Миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт загальною вартістю понад 770 тисяч євро
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23.04.2024 21:10
+10
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23.04.2024 21:11
+4
Дрібниця, але приємно
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23.04.2024 20:42
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Дрібниця, але приємно
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23.04.2024 20:42 Відповісти
А чим той пункт командував? Взводом? Відділенням? Потрібно було б написати.
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23.04.2024 20:47 Відповісти
По інформації росЗМІ, США на Одещину перекинуть міжгалактичну бригаду Люка Скайвокера
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23.04.2024 21:08 Відповісти
А воно вам, треба?
Чи ви для ….?? ЖДУНИ поінформують ******, не відволікайтесь
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23.04.2024 21:12 Відповісти
Миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт загальною вартістю понад 770 тисяч євро
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23.04.2024 21:10 Відповісти
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23.04.2024 21:11 Відповісти
Ким , откуда деньги ?
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23.04.2024 21:15 Відповісти
Наверное ахметов
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23.04.2024 21:32 Відповісти
А оплатить ці автовишки населення, їх вартість буде закладена у квитанціях за сплату електроенергії? Чи чергова "благодійність" виродка ахмєтова, який накрав мільярди, а жертвує тисячі євро?
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24.04.2024 08:35 Відповісти
треба наглядати , щоб боневтік не *******, щоб на фото здаватися вище.
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24.04.2024 10:13 Відповісти
Музика до відео
Rick Astley - Never Gonna Give You Up
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ&list=PLe-XpN2rhXWgNMqp7QdP10AogrkCfvjDz&index=1
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23.04.2024 21:47 Відповісти
 
 