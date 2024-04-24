Рада закликала міжнародні організації активізувати зусилля щодо повернення українських полонених, яких утримує РФ

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №11034, яким звернулися до міжнародних інституцій, парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних неурядових організацій щодо активізації зусиль задля звільнення та повернення в Україну всіх полонених та незаконно утримуваних громадян, передусім українських журналістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент звернувся до міжнародних інституцій, парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних неурядових організацій активізувати міжнародні та національні зусилля задля звільнення та повернення в Україну всіх полонених та незаконно утримуваних громадян України, передусім українських журналістів", - зазначив він.

Депутат додав, що за постанову № 11034 проголосували 293 нардепи.

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Зокрема, в тексті звернення йдеться, що Верховна Рада України:

закликає міжнародне співтовариство посилити політико-дипломатичний тиск на рф з метою захисту прав журналістів, забезпечення їх безпеки, а також повернення полонених та незаконно утримуваних журналістів (включно з громадянськими журналістами);

закликає міжнародні інституції, парламенти та уряди іноземних держав активізувати міжнародні та національні зусилля для забезпечення звільнення та повернення в Україну всіх українських військовополонених та всіх незаконно утримуваних осіб – громадян України, зокрема, усіх полонених та незаконно утримуваних українських журналістів (включно з громадянськими журналістами);

закликає ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста Міжнародну неурядову організацію "Комітет захисту журналістів" та Міжнародну неурядову організацію "Репортери без кордонів" невідкладно зробити все можливе для звільнення та повернення в Україну без усіляких передумов усіх полонених та незаконно утримуваних українських журналістів (включно з громадянськими журналістами);

закликає Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також Комітети ООН проти катувань та по правам людини посилити зусилля з метою забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо утримуваних рф українських військовополонених та запобігання катуванню, приниженню честі та гідності, порушенню прав людини, встановлення місцеперебування всіх бранців – громадян України, зокрема, полонених та незаконно утримуваних українських журналістів (включно з громадянськими журналістами);

закликає міжнародне співтовариство зміцнити зусилля, у тому числі через Міжнародний кримінальний суд, з метою забезпечення притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території України, зокрема щодо журналістів.

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Нагадаємо, наразі проведено 49 обмінів і повернуто додому 2828 осіб, з них 2681 - військовий. Повернуто і 147 цивільних осіб. У полоні перебувають більше як 8 тисяч осіб. І з цього числа більш як 1600 осіб - цивільні.