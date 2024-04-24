Совет призвал международные организации активизировать усилия по возвращению украинских пленников, удерживаемых РФ
Верховная Рада приняла проект постановления №11034, которым обратились к международным институтам, парламентам и правительствам иностранных государств, международным неправительственным организациям по активизации усилий для освобождения и возвращения в Украину всех пленных и незаконно удерживаемых граждан, прежде всего украинских журналистов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале член фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Парламент обратился к международным институтам, парламентам и правительствам иностранных государств, международным неправительственным организациям активизировать международные и национальные усилия для освобождения и возвращения в Украину всех пленных и незаконно удерживаемых граждан Украины, прежде всего украинских журналистов", - отметил он.
Депутат добавил, что за постановление № 11034 проголосовали 293 нардепа.
В частности, в тексте обращения говорится, что Верховная Рада Украины:
- призывает международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на рф с целью защиты прав журналистов, обеспечения их безопасности, а также возвращения пленных и незаконно удерживаемых журналистов (включая гражданских журналистов);
- призывает международные институты, парламенты и правительства иностранных государств активизировать международные и национальные усилия для обеспечения освобождения и возвращения в Украину всех украинских военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц - граждан Украины, в частности, всех пленных и незаконно удерживаемых украинских журналистов (включая гражданских журналистов);
- призывает ООН, Международный комитет Красного Креста, Международную неправительственную организацию "Комитет защиты журналистов" и Международную неправительственную организацию "Репортеры без границ" безотлагательно сделать все возможное для освобождения и возвращения в Украину без всяких предпосылок всех пленных и незаконно удерживаемых украинских журналистов (включая гражданских журналистов);
- призывает Международный комитет Красного Креста, а также Комитеты ООН против пыток и по правам человека увеличить усилия с целью обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении удерживаемых рф украинских военнопленных и предотвращения пыток, унижения чести и достоинства, нарушения прав человека, установления местонахождения всех пленников - граждан Украины, в частности, пленных и незаконно удерживаемых украинских журналистов (включая гражданских журналистов);
- призывает международное сообщество укрепить усилия, в том числе через Международный уголовный суд, с целью обеспечения привлечения к ответственности всех лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины, в частности в отношении журналистов.
Напомним, в настоящее время проведено 49 обменов и возвращено домой 2828 человек, из них 2681 - военный. Возвращено и 147 гражданских лиц. В плену находятся более 8 тысяч человек. И из этого числа более 1600 человек - гражданские.
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Атож.
Українці першого сорту.
Вже писав про те, що жертви серед журналістів - найжертвенніші, найрезонансніші.