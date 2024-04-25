РФ випустила ракету в бік Сум: У місті пролунав вибух

Російські окупаційні війська випустили ракету в бік Сум.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про небезпеку для Сумщини та рух ракети у бік Сум.

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