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РФ випустила ракету в бік Сум: У місті пролунав вибух

ракета,ракети

Російські окупаційні війська випустили ракету в бік Сум.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про небезпеку для Сумщини та рух ракети у бік Сум.

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Автор: 

обстріл (28196) Суми (808)


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Хоча це все сумно і жахливо, але заголовок якийсь неадекватний - пустили ракету поті роздався вибух…. А що повинно було пролунати? Невже пісні кідарасів кіркорова та моісєєва? Типу штірліц вистрелив усліпу - сліпа упала. Навіть смішно, а де наше ППО??? Може після допомоги вже можна буде захистити обласні центри хоча у прикордонних регіонах???
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25.04.2024 15:02 Відповісти
Тут 30 км, збивати його нічим, вчора теж було.
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25.04.2024 16:22 Відповісти
В ТГ пишуть, що то була КАБ.
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25.04.2024 15:04 Відповісти
Цікаво, автор коли пише такі недолугі заголовки, вони йому ні око не муляють ні слух не ріжуть?
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25.04.2024 16:35 Відповісти
За сьогодні це вже тут третій такий заголовок. Нічого дивного, напівграмотні новиє ліца всюди.
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25.04.2024 16:41 Відповісти
 
 