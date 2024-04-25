РФ випустила ракету в бік Сум: У місті пролунав вибух
Російські окупаційні війська випустили ракету в бік Сум.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про небезпеку для Сумщини та рух ракети у бік Сум.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sharl
показати весь коментар25.04.2024 15:02 Відповісти Мені подобається 0
igor romanenko #506975
показати весь коментар25.04.2024 16:22 Відповісти Мені подобається 1
Ярослав Кийко
показати весь коментар25.04.2024 15:04 Відповісти Мені подобається 1
Алексей Карпенко #519209
показати весь коментар25.04.2024 16:35 Відповісти Мені подобається 0
igor romanenko #506975
показати весь коментар25.04.2024 16:41 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль