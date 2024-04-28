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Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні, - Орбан

Орбан розповів чому блокує допомогу Україні

Віктор Орбан заявив, що блокує виділення допомоги Україні тому, що ці гроші нібито призначені для Угорщини.

Передає слова прем'єр-міністра Угорщини Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

"Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні", - підкреслив Орбан, додавши, що дехто називає це правом вето.

Крім того угорський прем'єр наголосив, що Україні потрібно давати якомога менше грошей, адже, за його словами, через допомогу Україні страждає "європейський середній клас".

Читайте: В Угорщині відбулися масові протести з вимогою відставки уряду Орбана через корупційний скандал. ФОТОрепортаж

Також Орбан вважає, що завершилась одна глава в російсько-українській війні, бо, за його словами, зараз НАТО вступає в неї.

"Ми дійшли до того, що Європа серйозно розглядає можливість введення військ в Україну, що відкрило нову главу у війні", - додав він.

Однак, сподівається прем’єр-міністр Угорщини, "провоєнний менталітет" у Європі "почне давати тріщини", а "дипломатія поверне контроль".

Раніше Орбан заявляв, що західні країни перебувають "за крок від відправки своїх військових в Україну".

Автор: 

допомога (8288) Євросоюз (13313) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+81
"які винні Угорщині" - дядя, Угорщина збиткова, вся в кредитах і жива на дотаціях. Все що вам винні це копняк під жирну дупу
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28.04.2024 00:30
+50
Угорщина сидить на дотації в Європі і це чмо каже що йому щось винні?
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28.04.2024 00:35
+46
Коли його вже присплять?
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28.04.2024 00:28
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Коли його вже присплять?
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28.04.2024 00:28 Відповісти
рускій орбан, за рускім карабльом шуруй.
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28.04.2024 00:58 Відповісти
Пол-мира винні гроші корбану... друга пол-мира в черзі позичити гроші у корбана...
нова геополітична реальність
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28.04.2024 14:05 Відповісти
Його політична кар'єра в Угорщині закінчиться одночасно з кінцем путіна. Не раніше.
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28.04.2024 02:30 Відповісти
на росії - кожен путін
на угорщині - кожен орбан
огородить стеной добавить воды и бетона
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28.04.2024 14:06 Відповісти
Ета всьо путін, простиє люді нє віновати
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28.04.2024 14:27 Відповісти
********** куйла не узгодила методичку. Як це НАТО скоро втрутиться? А з ким же тоді два роки воювали узькіє? Хто їм дає кожного дня на клика? Аяяяй! Кремлівська шльондра палить контору.
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28.04.2024 09:37 Відповісти
"які винні Угорщині" - дядя, Угорщина збиткова, вся в кредитах і жива на дотаціях. Все що вам винні це копняк під жирну дупу
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28.04.2024 00:30 Відповісти
Зацікавив.
Скільки їй завинили, а, головне, яким чином? За що?
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28.04.2024 00:30 Відповісти
кожен хто открыл рота на орбана - уже йому должен
так учил "великий" гопник старик кабаев
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28.04.2024 14:07 Відповісти
Мразота.
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28.04.2024 00:30 Відповісти
Угорщина сидить на дотації в Європі і це чмо каже що йому щось винні?
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28.04.2024 00:35 Відповісти
Мотузки не уникнеш,***** кацапська.
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28.04.2024 00:36 Відповісти
Так і кортить до прізвища орбан попереду додати ще одну літеру "г". Бо ж це є нікчемна така собі верблюдинка, що наніц заблукала у мадярських захолоустях у пошуках шляху до своєї дойної мами - парашинської ********.
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28.04.2024 00:38 Відповісти
Не літеру "г", а літеру "Й"
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28.04.2024 00:54 Відповісти
І "р" викинути.
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28.04.2024 07:28 Відповісти
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28.04.2024 00:39 Відповісти
Хтось заткніть вже цього нитіка підх*йловського
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28.04.2024 00:43 Відповісти
Десятки тисяч людей вийшли в Будапешті 26 квітня на демонстрацію проти уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомляє агенція Associated Press. Протестувальники зібралися біля будівлі міністерства внутрішніх справ Угорщини, і закликали його главу Шандора Пінтера піти у відставку.

У березні скандал викликав запис розмови, у якій Варга підтверджує покривання урядом Орбана корупції. Аудіозапис передав до генеральної прокуратури Мадяр - колишній чоловік міністерки юстиції Юдіт Варги , який також був членом правлячої партії "Фідес" до лютого 2024 року. Після цього Мадяр анонсував створення власної партії, яка кине виклик "Фідес" на прийдешніх місцевих виборах і виборах до Європарламенту.
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28.04.2024 00:44 Відповісти
Орбан повторює свою традиційну позицію про війну Росії проти України, мовляв, Європейський Союз "з головою" занурився в "конфлікт братів-словʼян", а Угорщина є єдиним представником миру в Європі.
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28.04.2024 01:31 Відповісти
"угри проти укрів" : русскіє угри проти укрів, і мадярські угри теж проти укрів
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28.04.2024 03:50 Відповісти
в сраці в себе не шукав, пузан?
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28.04.2024 00:47 Відповісти
Годувальники Європи!
Прямо дежавю…
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28.04.2024 00:47 Відповісти
Щоб ти кавою вдавився, виродок
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28.04.2024 00:48 Відповісти
Орбан - це путлєрівський цуцик , якому наказали за бабло
тявкати на Україну , бо більше його нічого не цікавить 😡
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28.04.2024 00:57 Відповісти
Я что-то пропустил. А кто им что должен? Они в долг кому-то давали?
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28.04.2024 00:57 Відповісти
а з хріпотцою в треніках і кросівках?
не дотягуєш..
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28.04.2024 01:34 Відповісти
Колись в часи софка Угорщина була в ряді найбіль розвинутих країн східної Європи . Рівень життя там був значно крайщий за Польшу , Румунію , Чехословатчину й Болгарію .

Але сам орбан й різні інші популісти до його довели країну до цугундера повного й це країна уся в боргах , причому , то борги , по відсоткам яких країна не здатна платити

Це вона усім винна , а не хтось їх .
Але якщо орбан так вважає, то можно збільшити в 2-3 рази податок на НАТО
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28.04.2024 01:41 Відповісти
"Pяд новаторських економічних реформ сприяв лібералізації економіки та зростанню рівня життя населення. З 1960-х до кінця 1980-х, Угорщину часто називали «найщасливішим бараком» в межах Східного блоку."
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28.04.2024 01:50 Відповісти
Мабуть тому, що совєти годували їх краще, щоб угри пельки позатикали. Щось, крім мотоциклів, я їхніх товарів не бачив.
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28.04.2024 07:25 Відповісти
Ще в мене була музика "ВЕГА-119" - програвач платівок з Польщі + магнітофон з механікою (досить непаганою, але не Шарп, звісно) угорською, та ще автобуси Ікарус.
Одна музична група з угорщини була надпопулярною, та, це мабуть, все.
Але до чого тут орбан чи, наприклад сіярто?
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28.04.2024 07:40 Відповісти
"Omega"
«Девушка с жемчужными волосами»

"Скорпи" "White dove" ("Білий голуб")
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28.04.2024 09:49 Відповісти
Szekeres Adrien - "Olyan, mint Te"
"Такий як ти"

Але ці всі не були надпопулярними, ви, мабуть здогадалися, що я маю на увазі Neoton familia.
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28.04.2024 12:55 Відповісти
Ні , я не дуже пом"ятаю Neoton , бо в Будапешті був тільки один раз у житті на протязі тиждня й по работі
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28.04.2024 13:07 Відповісти
Я просто дуже великий фантат рок-&-рола , hard-rock , heavy metal . Ну а Флойд , Квін й Скорпи дуже сподобається навіть молодим дівчаткам .
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28.04.2024 13:33 Відповісти
Консервований зелений горошок " Globus" - смакота ( на той невибагливий час)! А ще я вивчив (чомусь) назву головної комуністичної газети Угорщини в дитинстві "Небсадабшаг"
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28.04.2024 10:10 Відповісти
Свого часу угорські автобуси Ікарус заполонили простори срср від Ужгорода до Владивостока..
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28.04.2024 12:39 Відповісти
А по суті вони завжди були кондомами. Це такий чиряк на тілі Європи.
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28.04.2024 07:27 Відповісти
Спом"ятати хоча б "Бравого солдата Швейка" . У австро-угорщині вони почували себе як кадирівці у ***** . Хоча вони й надають шану тим , хто підняв повстання 1848 році , але по суті вони до справ ціх героїв ставлятся дуже неповажна . Бо не згадуют а а ні московита -- "миколку палкіна" , а ні московита Нікіту Хрущьова які криввю залили вулиці Будапешту в 1957 році . У чехів значно крайща пам"ять .
Угорці як ті капо , які в Гето допомагалі нацистам знищувати свої братів й сестер й дуже вихвалялися , що їх мабуть до газових камер поведуть в останню чергу .
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28.04.2024 13:05 Відповісти
Тривалий час в Угорщині діяла програма "золотих віз", за якою в обмін на інвестиції в угорську економіку від 300 тисяч євро плюс 60 тисяч євро сервісного збору можна було отримати вид на проживання на п'ять років з можливістю вільно пересуватися країнами Шенгенської зони.

3а цією програмою "золоту візу", зокрема, отримав син голови Служби зовнішньої розвідки Росії Андрій Наришкін. Квартира Наришкіна у Будапешті була оформлена на фірму бізнесмена Анталя Рогана, який є багаторічним другом шефа канцелярії Віктора Орбана.

Співпраця в енергетиці та діяльність російських спецслужб в Угорщині має глибоке історичне коріння. Після того, як угорська економіка багато років будувалася на основі доступу до дешевих енергоносіїв, політикам, навіть якщо захотіти, буде непросто злізти з "газової голки".
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28.04.2024 02:06 Відповісти
Сборище халявщиков.
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28.04.2024 02:18 Відповісти
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28.04.2024 11:16 Відповісти
И вот такое в ЕС что то там "блокирует" ...
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28.04.2024 11:34 Відповісти
Пора уже "взяться за голову" и откорректировать систему принятия решений,
но это проблемы "выживаемости" самой ЕС как организационной структуры.
Кстати, Англия не захотела превращяться в "кормящую грудь" ...
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28.04.2024 11:45 Відповісти
Політична карєра Орбана фінансувалася Сьомою Могілєвічєм. Сьома свого часу був №1 у списку розшуку ФБР. Втік до ********** і досі там знаходиться та смикає свого холуя за ниточки. Компромата на Орбана неміряно, але "чомусь" його досі не посадили.
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28.04.2024 03:40 Відповісти
"B 2002 году Зеев Авербух-Гордон регистрирует в Венгрии (село Чабды) компанию Eural Trans Gas, с уставным капиталом 12 тыс. долларов. Сделано это было по указанию Дмитрия Фирташа. Учредителями стали трое безработных румын, которые потом «выкупили» акции Авербуха-Гордона. В 2004 году Eural Trans Gas возглавил экс-министр образования Венгрии Андраш Кнопп. Oн был одним из акционеров Highrock Holdings. До того, как прийти в газовый бизнес Андраш Кнопп был директором табачной компании Reemtsma, которую контролировал Семен Могилевич. После создания Eural Trans Gas сразу же получила от «Газпрома» контракт на транспортировкеу среднеазиатского газа. С 2003 года у нее эксклюзивное право поставлять туркменский газ на Украину. За свои услуги ETG получал 38% газа, то есть около 13 миллиардов кубометров в год. Продавая топливо на внутреннем рынке, компания захватила 57% украинского газового рынка."
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28.04.2024 04:27 Відповісти
"RosUkrEnergo (RUE). Это первая оффшорная компания за время независимости Украины с таким масштабом. Она создается в 2004 году с уставным капиталом в 35 тыс. долларов. Зарегистрирована в Швейцарии как совместное предприятие 2-х финансовых организаций - группы «Газпромбанк» и компании Centragas Holding, совладельцами которой являлись Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%). Договорённость о создании этой компании была заключена при участии тогдашнего премьер-министра Украины Виктора Януковича, правительства России, руководства НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома».
Итак, цель RosUkrEnergo заменить ETG как посредника «Газпрома» в транспортировке туркменского газа через Россию. Это связано с тем, что Фирташу срочно пришлось скрывать свою связь с Могилевичем.

Первой о коррупции и контрабандных схемах в поставках газа заговорила Юлия Тимошенко. Она пыталась пинать компанию изо всех сил, но безрезультатно.
Почему же Тимошенко была так против? Все просто: Юлия Владимировна хотела вернуть на арену «Итеру» и Игоря Макарова, с которыми сама имела удовольствие работать в 1990-х. Но не получилось."
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28.04.2024 04:32 Відповісти
"В 2012 году в Швейцарии Фирташ зарегистрировал Ostchem Gas Trading. Дмитрий Васильевич заявлял, что эта компания была создана в рамках Group DF, и будет заниматься поставкой газа для обеспечения собственных нужд химических предприятий группы. Однако реальную цель создания Ostchem понимали все. Только Фирташ контролирует газовый рынок Украины, и это злачное место он не отдаст никому."
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28.04.2024 04:44 Відповісти
"Безусловно, купить заводы и облгазы без поддержки действующей власти просто невозможно. У Фирташа были свои люди у «кормушки»: Юрий Бойко руководил Минэнергоуглем, Сергей Левочкин возглавил президентскую администрацию, Валерий Хорошковский сел в кресло СБУ, а менеджеры компаний Фирташа встали у руля ключевых дочерних компаний «Нафтогаза України» (Юрий Борисов возглавил «Укргазодобычу», а Сергей Винокуров - «Укртрансгаз»).

Год спустя Фирташ понимает, что для развития империи ему не хватает банка, который бы «обслуживал» все предприятия. С этой целью он выкупает контрольный пакет акций «Надра Банка».
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28.04.2024 04:48 Відповісти
Фірташ- завжди був кремлівським козачком в Україні, багато знає. Росіяни його живим до США не випустять.
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28.04.2024 05:02 Відповісти
Kоли путін став президентом Росії в 2000 році, він вирішив, якщо хтось і збирався розбагатіти від експорту газу, то це був би він і його друзі, а не менеджери "Газпрому" і їх тіньові поплічники.

Між pосією та Україною все одно була б компанія-посередник, тому грошові потоки залишалися б прихованими, але ця компанія наполовину належала б "Газпрому", щоб забезпечити путіну свою частку. Її назва була RosUkrEnergo (RUE), і вoнa взялa на себе постачання газу між двома країнами в липні 2004 року.

Завдяки союзу з "Газпромом" і, як наслідок, з путіним, Фірташ отримав надзвичайні статки і владу. Він був людиною кремля в Україні.

Згідно з пізнішим аналізом Reuters, він зміг заробити $3 млрд, просто перепродавши газ, який йому продав "Газпром", завдяки отриманню його за штучно низькою ціною. Маючи на мільярди доларів більше кредитів від Газпромбанку, що зробило його найбільшим єдиним позичальником російського банку, він швидко розширився до добрив, титану, банківської справи та ЗМІ.
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28.04.2024 05:06 Відповісти
А хто йому дозволив із сторони України бути *прокладкою*? Яка роль Ющенка? Ми пам'ятаємо, як йуля змією крутилась, щоб упхати фірташа.
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28.04.2024 07:32 Відповісти
Тимошенко безпосередньо працювала с Могілєвічем і саме завдяки йому отримала титул "газової принцеси". Навіть Бзежинський називав її "лєлі вартістю 11 мільярдів". Коли Могілєвіча оголосили в розшук ФБР то після "помаранчевої рееволюції" їй вдалося призначити Турчинова головою СБУ. На цій посаді він відзначився знищенням справи Сьоми Могілєвіча на яку СБУ витратила 10 000 оплачених людиногодин в 8 країнах. Він просто спалив всі томи щоб знищити докази проти Тимошенко. Перед відомою поїздкої Тимошенко в Москву ***** арештвав Сьому і декілька місяців на Лубянці з ним активно працювали зметою здобуття компромату на Тимошенко. В результаті Тимошенко самовільно погодилась на збільшення ціни на газ. Інакше б її просто арештували і з Москви вона б не повернулась...
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28.04.2024 05:13 Відповісти
Там от души порыв спiвпрацювати з пыней. Она же , шо лошадь, гоготала , когда пыня уничижительно пошутил-оскорбил президента Украины Ющенко.
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28.04.2024 06:32 Відповісти
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28.04.2024 08:33 Відповісти
Брехня на брехні і брехнею поганяє.
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28.04.2024 08:24 Відповісти
Почему-почему. Она же на мужа всьо оформила... вопрос для деток ясельного возраста ...ПФИ...
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28.04.2024 09:42 Відповісти
Тому , що усім відомо , хто "дахував" РУЕ , а хто воював й відбирав газ у фірташа .
З могілєвичем пов"язанний був саме фірташ , кучмо й ібукович . Кучмо передав цей з"язок з фірташем й його фіктивної "фірмою" . Після Помаранчьової фірташа дахував Ющенко , а після 2009 року -- ібукович , кому Ющенко передав владу (й агітував за ібуковича в 2-му турі)
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28.04.2024 09:58 Відповісти
Почему-то все юльки, злостные уклонисты, разбежались по заграницам. Ничем не отличаются от 4-жды зеуклониста.
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28.04.2024 10:01 Відповісти
Я вже давно не призивоного віку . Але приймав колись участь в бойових діях - а ти зможешь зарядити магазин за 25 секунд й розрядити за 10 ?!
Колись довелось тобі стріляти з міномету ? Коли тобі дати той міномет й ти з руками залишишся ?!
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28.04.2024 10:17 Відповісти
Юльки - старые .ердуны... накрали собi на безбедный Израиль. Тю , рамсы попутал... янелох же вам там пенсию выплачивает. Нет бы и украинцам-славянам по Европам это же устроить.
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28.04.2024 10:41 Відповісти
Та ти явно ******** ... я твою московитську мову (язиГГГ - який й корова має) не бажаю чути ...

Що ж ти *****, 33 роки прожив в Назележній Україні , а так дежавну мову вивчити не спровадився .

Ти мабудь з риголювотини явно .
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28.04.2024 12:37 Відповісти
Ондого, якi упередженi лiца з J1-J2 теренiв. Але ж бо у лiц капiтельманських вподобань на головi шапка палае. ЗЫ... А ось баб Юлька варилася в ригоблювотиннi, ось ...
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28.04.2024 14:30 Відповісти
бреше бреше бреше бреше
чому я ніколи не проголосую за косу

вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
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28.04.2024 09:51 Відповісти
Какие различия между баб Юлькой и главдурбыцалом? - А никаких. Они не задонатили для армии ни копейки.
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28.04.2024 09:58 Відповісти
В пику зебилоюлькам:
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28.04.2024 10:02 Відповісти
Це брехня з обох боків . Обидва збирали донати . Більш того олігарх Порошенко свої особисті гроші донатив . Інша справа , що Тимошенко з 1999 року жодної копійни не заробила на державній посаді (депутат) . Кучмо її зробив з міліардерші -- дрібну міліонершу .
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28.04.2024 10:11 Відповісти
Тільки повний шизойд базує свою "доказову базу" на "хіхікала" . Це такий прімітив .

А Ющ після отруєння був абсолютно безвільний й здав країну в 2010 році єнакієвский банді зрадників .
Усі переліченні уьобки пійшли з "Батьківщини" зі скандалом й це відомо .
Уся фуєта про зміну Конституції це дитячий садочек .
В 2008 році хто підбисав листа згідно про ступ в НАТО -- хіба ж не прем"єрка ?!
А те що казалось в приватній розмові - це була правда . Подавна більшість українців були проти вступу в НАТО . Але ось 2014 році вже була більшість й "Батьківщина" запропонувала провести референдум по вступ в НАТО разом з виборами в Раду . НФ був не проти (зі слів Яценюка) . Проти (референдума) був особисто Порошенко ...
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28.04.2024 10:08 Відповісти
Суд визнав Постанову уряду № 315 від 27.04.16 незаконною. До цієї Постанови була ціна 7,19 грн., після неї 6,88 грн. Суд за позовом Тимошенко визнав цю Постанову уряду незаконною, значить лишилася ціна, яка діяла до її прийняття, тобто 7,19 грн., а 3 рокі за цією Постановою нараховували по 6,88 грн. Тепер, мають право донарахувати до старої ціни, завдяки піару Тимошенко.
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28.04.2024 10:49 Відповісти
З економічними нулями я не спілкуюся . В світі небагато таких країн, яка б продавала гази чи навту власного добутку по спотовим цінам якогось західного ринку . А ні Кувейт, а ні Саудівська Аравія , а ні ОАЕ , а ні Катар своїм громадянам не продає газ чи бензін по цінам західної Європи . Навіть топ-еконіці світу в Норвегії ціна для своїх громадян трохи меньша ніж у Швеції чи Данії .

Бо в усіх нормальних країнах існує соціальний захист населення -- й це відрізняє ці країни від африканських людожерів чи аргентинского мульнідефолтивної хунти Хосе Відели . Ось цей кривавий диктатор й відмінив в Аргентині пенсії , соціалку й зробив так , що 6 родин владії 95% земель в Аргентині ...
Ви просто невіглас й крім гасел (про нібито вільний ринок для олігархів) нічого не знаєте . Як нульові ваши познання в економіці далі Адама Сміта з 18 століття не простираються . А я хоча б знаю не тільки головні й ******* тенденції в економиці , але як у світі розвивалася економічне мислення . Я впевненно знаю , що майже усі країни , які в приватній власності мают корисні копалинни (бо так історично склалося - бо 99% земель належало 1%) зара люто мріють й до цього постіно прагнуть, що викупити у приватних власників ресурси , які по правді повинні належати усім громадянам .
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28.04.2024 12:54 Відповісти
Я не в змозi зрозумiти логiку розумника, котрий вболiвае за капiтельманшу, котра продавала населенню енергоносii по цiнi зовнiшнього ринку... М-а... Ще й переплюнула себе, та баб Юлька, бо в обхiд Ющенка, пiдписала з муйлом договiр, про поставки газу до Украiни за бiльшими цiнами нiж для Захiдноi Европи.
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28.04.2024 14:42 Відповісти
В отношении эконом развития(18 столетия ) вы загнул , мама не горюй, ну и философия... Да как вы не пыжся, но схоластической филосифии в экономике у вас не получится, бо эти все процессы на каазлабаде пошли в 19-ом столетии , когда цапорылия сплагиатила плоды индустриализации Запада, когда экономика и стала (научно) зарождаться. На цапорылии - это времена КАРАУЛОВА, СТРУВЕ, БЕРДЯЕВА. В Израиле эти процессы пошли в 20-ом столетии, бо в 19-ом Израиля еще не было... В Украине эти процессы начались намного раньше, еще при Григорие Сковороде, первом философе РУСИ у Киева.
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28.04.2024 15:18 Відповісти
Магілевіч не тіки в угорщині.Фірташ з ним повязан(за інших алігархів не відомо).Кум путіна медведчук досі контралює адвокатів в Україні.І що головне що одна з сфер вливання грошей-медіа коорпораціі.Ось звідці і об'єднання тв каналів в марафон.
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28.04.2024 04:42 Відповісти
Нема нічого дивного ...тому шо угорці єдина етнічна група в ЄС , яка зберігла у своєму ДНК 80 % генетики , виходців з західно - північної Моголії , та асімільована після виходу з Уралу у центральній Європі , це ті які вбивали ,грабували ,та гвалтували європейців, вони готові це робити і сьогодні ,дай тільки їм таке право ...
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28.04.2024 04:24 Відповісти
Не кажіть дурниці . Сусідами тих доісторичних угорців (з 9 століття) був такий собі народ - булгари .
Чому ж Ви , Луїза, вважаєте болгар якимось іншими за угорців .

А правда лише в у тому полягає , що в 8 столітті не було ніяких "національностєй" долю країни визначала дрібна купка вояк-аристократів . Там само як прийшо самий молодший син Мономаха (київського) -- Юрий Довгарука до мацьковських болот й там щось заснував , але оселився лише містечку з мокшанською назвою Суздаль . Й ніяких холопів (крім дрібної обслуги) з собою не віз по десятку , чи сотні тисяч . Захопили землю угро-фінів , але 99% усіх навколо залишалися угро-фінами .
Так само , як купка угорської знаті захопила землі (майже вільні через т.з. Юстіанову чуму) , але усе навколо вже займали . Мова вона інколи формувалася в середньовіччі виключно аристократами. Й через те мова як у них залишилася угорської , назва Угорщина . Але гаплагрупа N1a1 , що притаманна угро-фінам будь де , але їх знаходять в кістках 10-11 століття , що розкопують в Угорщині , але в ******** угорцях вона присутня тільки в 1% .
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28.04.2024 13:56 Відповісти
Ваша історія, має право на існування
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28.04.2024 13:58 Відповісти
Шобы дурницi про болгар не нести, прочтите самих болгар-историков об их истории. SURE, тогда пани Луиза вам тем более скажет, шо ваша история тоже имеет право на свое существование... А болгары гордятся , шо они выйдя из-под Памира, около 2400 лет назад, в сторону Европы, уже имели имя болгары, как и название своей страны, которому до сих пор не изменяли. Сначала булгары поселились на северном Кавказе (предки будущих венгров отделилось от гуннов в районе Каспия, где и поселились, прежде чем затем под именем Мадьяры прийти в Европу. Булгары тем временем поселились в северном Причерноморье, затем чухнули в Поволжье. Часть из них, кто дерзнул, переселился на западное побережье Черного моря, расселились до Балкан и здравствуют до сих пор. Кто же остался в Поволжье, тех кацапы изжили с бела свету, как и 800 лет назад предатель Руси у Киева -коллаборант Nо 1 алексашка невский изжил с бела свету приильменских словен. Кста параллельно исходу из-под Памира булгар, оттуда же вышли и предки будущих сербов хорват. Но они шли в Европу южнее, северным Ираном, где оставили много славянства в названиях гор, селений. На том этапе БулгарыГунныСербыХорваты были выходцами из одного рода (из-под Северного Китая), но ушли в Европу разными путями.
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28.04.2024 21:51 Відповісти
На відміну від мого товариша юності Ігора Каганця , я не схильний вважати вігідну для мого середовища казку-легенду важливійшої за правдиву історію , за наукові докази й науковий підхід .

Усіці казки й легенди часів кінця 19 століття початку 20 тепер ******** наукою абсолютно спростованні . ******* історична думка , що базується виключно на архіології , вивчення аутентичних історичних документів часу , коли не було йще нації , а головне , що зараз додає така наука як генетика ... Так ось ******* думка стверджує , що з біологічної точки зору не існує ніяких націй й усі теорі про спільне , або навпаки - зовсім різне походження абсолютна спекуляція . Ірладці (та й деякі скотти) 200 років пишалися , що вони нібито нащадки кельтів а британці їм навіть не триюрідні брати, але генетика абсолютно довела , що по генах це "братски народи" .
Але генетичне походження це ніщо в порівнянні з культурно-релігійної ідентефікацією - й обрання графа Б.Дизраєлі йще в кінці 19 століття головою Торі й головою уряду . Але тако ж й Ріші Сунака , до речі не агліканця , але індуїської релігії (той же Дізраєлі перейшов з іудаїзма в агрліканську віру) . Хочу помітити , що саме Дізраєлі за майже 65 років правління королеви Вікторії був улюбленним прем"єром королеви , бо до цього й після цього жодному прем"єру на надавали честь бути головою палати Лордів . Туж Маргарет Тетчер королева Елізабет-2 зробила баронессою , а Дізраєлі прийняв титул графа , а потім відмовився від титула лорда . Бо за культурним кодом був класичним консервативним британцєм -- прихильником монархії . Так само як індуїст Ріші Сунак . Його походження и зовнішній вигляд тут вторинний .

Щодо "пишання" деяких болгар то це пишання не має жодного відношення до історичних фактів . За останніми дослідженнями генетиків по наявності певних гаплогруп , вони (подавна більшість населення поза мегополісів) відносяться до т.з. південно-слов"яноської генетичної группи , де r1a1 умовна "гаплогрупа слов"ян" не така велика як у поляків , українців та білорусів (~52%) , але вона значна (~30%) а крім того присутні також середеземноморські (Е1, E2 - більшість то греки з Візантії) ... Жодного генетичного зв"язку (навіть в пів відсотка) з нащадками волжських булгар (тобто - казанський татар й бакір) болгари не мають . Це підтверджує теорію , що великого переселення народів , як то було в 4-5 столітті вже в 8-10 не було .
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29.04.2024 20:31 Відповісти
То прижмут в ЕС хвоста тому орбану, то опять он раздухарился. Не пойму, нация -зайда в Европу, так себя зухвало ведет. Сибирские епеня на 70% понимают мадьярский язык. Дыкунам пора на историческую родину.
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28.04.2024 06:27 Відповісти
Можемо поділитися скумбрією по 8 грн., щоб не варнякав.
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28.04.2024 06:41 Відповісти
Феєрично...
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28.04.2024 06:45 Відповісти
От же ж **** парашна!
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28.04.2024 06:52 Відповісти
Зеля, ну ты хоть всеки ему на встрече какой-нить, ты ж не зря в спортзал ходишь.
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28.04.2024 07:03 Відповісти
Особенно понравилось что этим цыганам ещё что-то должны. Узнать бы кто им должен , и за что .
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28.04.2024 07:33 Відповісти
Мразь, патентована мразь ...
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28.04.2024 07:35 Відповісти
Мені якось у коментарях на ютубі один угорець так і казав: "нам потрібен ЄС виключно заради того щоб Брюссель нам давав гроші". Тобто цей чурбан нічого нового не сказав, просто висловив вголос думку угорського люмпену.
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28.04.2024 07:52 Відповісти
Когда читаешь: "ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии" сразу виден глубинный мотив Орбана Т.е-МНЕ!!!
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28.04.2024 08:25 Відповісти
цыгане
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28.04.2024 08:29 Відповісти
Угорський Бендер гроші ЄС вважає своїми
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28.04.2024 08:36 Відповісти
Я зрозуміла, кого той орбан мені нагадує!
Є в мене один знайомий. Приїхав за дружиною з російських німців, потім розлучився і мешкає сам. За 20 років, що я його знаю, ані годину не працював, сидить на соціалі, спочатку якось відбрехувався від біржі праці, потім його залишили в спокої. Диван, телевізор, холодильник...
Так ось він дуже злий на всіх біженців - сирійців, зараз українців - бо їм соціал дають, а це значить, що у нього частку віднімають! Я кожного разу намагаюсь йому пояснити, що його нещасні копійки ніхто не може у нього забрати, забирають лише у працюючих, підвищуючи податки...
Знаєте, що він мені відповідає?
"Бачиш, якби не вони, мені б давали БІЛЬШЕ!!!"
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28.04.2024 10:23 Відповісти
Земля кругла, і історія повертається на "круги своя". Прийде час і мадяри сіпатимуться як покусоні осами за діяння орбанів-сіяртів. Та буде пізно...
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28.04.2024 10:51 Відповісти
шмигаль Шмигаль будує колію до Орбана, до друга, я так розумію.
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28.04.2024 11:06 Відповісти
А з чого воно взяло, що то його гроші
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28.04.2024 13:51 Відповісти
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28.04.2024 15:02 Відповісти
Російська шльондра постийно працює, щоб приймати від путлера чаще та глубже в усі міста. Це нелегка справа та мабуть корисна бо платять шльондрі добре.
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28.04.2024 16:06 Відповісти
ти краще працюй над тим щоб твоя дупа не репнула від натуги як ще нашкодити Україні, як те серливе кощеня
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29.04.2024 12:02 Відповісти
 
 