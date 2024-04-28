Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні, - Орбан

Віктор Орбан заявив, що блокує виділення допомоги Україні тому, що ці гроші нібито призначені для Угорщини.

Передає слова прем'єр-міністра Угорщини Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

"Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні", - підкреслив Орбан, додавши, що дехто називає це правом вето.

Крім того угорський прем'єр наголосив, що Україні потрібно давати якомога менше грошей, адже, за його словами, через допомогу Україні страждає "європейський середній клас".

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Також Орбан вважає, що завершилась одна глава в російсько-українській війні, бо, за його словами, зараз НАТО вступає в неї.

"Ми дійшли до того, що Європа серйозно розглядає можливість введення військ в Україну, що відкрило нову главу у війні", - додав він.

Однак, сподівається прем’єр-міністр Угорщини, "провоєнний менталітет" у Європі "почне давати тріщини", а "дипломатія поверне контроль".

Раніше Орбан заявляв, що західні країни перебувають "за крок від відправки своїх військових в Україну".