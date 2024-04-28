Я постоянно работаю над тем, чтобы избежать ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии, окажутся в Украине, - Орбан
Виктор Орбан заявил, что блокирует выделение помощи Украине потому, что эти деньги якобы предназначены для Венгрии.
Передает слова премьер-министра Венгрии Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.
"Я постоянно работаю над тем, чтобы избежать ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии, окажутся в Украине", - подчеркнул Орбан, добавив, что некоторые называют это правом вето.
Кроме того венгерский премьер подчеркнул, что Украине нужно давать как можно меньше денег, ведь, по его словам, из-за помощи Украине страдает "европейский средний класс".
Также Орбан считает, что завершилась одна глава в российско-украинской войне, потому что, по его словам, сейчас НАТО вступает в нее.
"Мы дошли до того, что Европа серьезно рассматривает возможность ввода войск в Украину, что открыло новую главу в войне", - добавил он.
Однако, надеется премьер-министр Венгрии, "провоенный менталитет" в Европе "начнет давать трещины", а "дипломатия вернет контроль".
Ранее Орбан заявлял, что западные страны находятся "в шаге от отправки своих военных в Украину".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нова геополітична реальність
на угорщині - кожен орбан
огородить стеной добавить воды и бетона
Скільки їй завинили, а, головне, яким чином? За що?
так учил "великий" гопник старик кабаев
У березні скандал викликав запис розмови, у якій Варга підтверджує покривання урядом Орбана корупції. Аудіозапис передав до генеральної прокуратури Мадяр - колишній чоловік міністерки юстиції Юдіт Варги , який також був членом правлячої партії "Фідес" до лютого 2024 року. Після цього Мадяр анонсував створення власної партії, яка кине виклик "Фідес" на прийдешніх місцевих виборах і виборах до Європарламенту.
Прямо дежавю…
тявкати на Україну , бо більше його нічого не цікавить 😡
не дотягуєш..
Але сам орбан й різні інші популісти до його довели країну до цугундера повного й це країна уся в боргах , причому , то борги , по відсоткам яких країна не здатна платити
Це вона усім винна , а не хтось їх .
Але якщо орбан так вважає, то можно збільшити в 2-3 рази податок на НАТО
Одна музична група з угорщини була надпопулярною, та, це мабуть, все.
Але до чого тут орбан чи, наприклад сіярто?
«Девушка с жемчужными волосами»
"Скорпи" "White dove" ("Білий голуб")
"Такий як ти"
Але ці всі не були надпопулярними, ви, мабуть здогадалися, що я маю на увазі Neoton familia.
Угорці як ті капо , які в Гето допомагалі нацистам знищувати свої братів й сестер й дуже вихвалялися , що їх мабуть до газових камер поведуть в останню чергу .
3а цією програмою "золоту візу", зокрема, отримав син голови Служби зовнішньої розвідки Росії Андрій Наришкін. Квартира Наришкіна у Будапешті була оформлена на фірму бізнесмена Анталя Рогана, який є багаторічним другом шефа канцелярії Віктора Орбана.
Співпраця в енергетиці та діяльність російських спецслужб в Угорщині має глибоке історичне коріння. Після того, як угорська економіка багато років будувалася на основі доступу до дешевих енергоносіїв, політикам, навіть якщо захотіти, буде непросто злізти з "газової голки".
но это проблемы "выживаемости" самой ЕС как организационной структуры.
Кстати, Англия не захотела превращяться в "кормящую грудь" ...
Итак, цель RosUkrEnergo заменить ETG как посредника «Газпрома» в транспортировке туркменского газа через Россию. Это связано с тем, что Фирташу срочно пришлось скрывать свою связь с Могилевичем.
Первой о коррупции и контрабандных схемах в поставках газа заговорила Юлия Тимошенко. Она пыталась пинать компанию изо всех сил, но безрезультатно.
Почему же Тимошенко была так против? Все просто: Юлия Владимировна хотела вернуть на арену «Итеру» и Игоря Макарова, с которыми сама имела удовольствие работать в 1990-х. Но не получилось."
Год спустя Фирташ понимает, что для развития империи ему не хватает банка, который бы «обслуживал» все предприятия. С этой целью он выкупает контрольный пакет акций «Надра Банка».
Між pосією та Україною все одно була б компанія-посередник, тому грошові потоки залишалися б прихованими, але ця компанія наполовину належала б "Газпрому", щоб забезпечити путіну свою частку. Її назва була RosUkrEnergo (RUE), і вoнa взялa на себе постачання газу між двома країнами в липні 2004 року.
Завдяки союзу з "Газпромом" і, як наслідок, з путіним, Фірташ отримав надзвичайні статки і владу. Він був людиною кремля в Україні.
Згідно з пізнішим аналізом Reuters, він зміг заробити $3 млрд, просто перепродавши газ, який йому продав "Газпром", завдяки отриманню його за штучно низькою ціною. Маючи на мільярди доларів більше кредитів від Газпромбанку, що зробило його найбільшим єдиним позичальником російського банку, він швидко розширився до добрив, титану, банківської справи та ЗМІ.
З могілєвичем пов"язанний був саме фірташ , кучмо й ібукович . Кучмо передав цей з"язок з фірташем й його фіктивної "фірмою" . Після Помаранчьової фірташа дахував Ющенко , а після 2009 року -- ібукович , кому Ющенко передав владу (й агітував за ібуковича в 2-му турі)
Колись довелось тобі стріляти з міномету ? Коли тобі дати той міномет й ти з руками залишишся ?!
мову(язиГГГ - який й корова має) не бажаю чути ...
Що ж ти *****, 33 роки прожив в Назележній Україні , а так дежавну мову вивчити не спровадився .
Ти мабудь з риголювотини явно .
чому я ніколи не проголосую за косу
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
А Ющ після отруєння був абсолютно безвільний й здав країну в 2010 році єнакієвский банді зрадників .
Усі переліченні уьобки пійшли з "Батьківщини" зі скандалом й це відомо .
Уся фуєта про зміну Конституції це дитячий садочек .
В 2008 році хто підбисав листа згідно про ступ в НАТО -- хіба ж не прем"єрка ?!
А те що казалось в приватній розмові - це була правда . Подавна більшість українців були проти вступу в НАТО . Але ось 2014 році вже була більшість й "Батьківщина" запропонувала провести референдум по вступ в НАТО разом з виборами в Раду . НФ був не проти (зі слів Яценюка) . Проти (референдума) був особисто Порошенко ...
Бо в усіх нормальних країнах існує соціальний захист населення -- й це відрізняє ці країни від африканських людожерів чи аргентинского мульнідефолтивної хунти Хосе Відели . Ось цей кривавий диктатор й відмінив в Аргентині пенсії , соціалку й зробив так , що 6 родин владії 95% земель в Аргентині ...
Ви просто невіглас й крім гасел (про нібито вільний ринок для олігархів) нічого не знаєте . Як нульові ваши познання в економіці далі Адама Сміта з 18 століття не простираються . А я хоча б знаю не тільки головні й ******* тенденції в економиці , але як у світі розвивалася економічне мислення . Я впевненно знаю , що майже усі країни , які в приватній власності мают корисні копалинни (бо так історично склалося - бо 99% земель належало 1%) зара люто мріють й до цього постіно прагнуть, що викупити у приватних власників ресурси , які по правді повинні належати усім громадянам .
Чому ж Ви , Луїза, вважаєте болгар якимось іншими за угорців .
А правда лише в у тому полягає , що в 8 столітті не було ніяких "національностєй" долю країни визначала дрібна купка вояк-аристократів . Там само як прийшо самий молодший син Мономаха (київського) -- Юрий Довгарука до мацьковських болот й там щось заснував , але оселився лише містечку з мокшанською назвою Суздаль . Й ніяких холопів (крім дрібної обслуги) з собою не віз по десятку , чи сотні тисяч . Захопили землю угро-фінів , але 99% усіх навколо залишалися угро-фінами .
Так само , як купка угорської знаті захопила землі (майже вільні через т.з. Юстіанову чуму) , але усе навколо вже займали . Мова вона інколи формувалася в середньовіччі виключно аристократами. Й через те мова як у них залишилася угорської , назва Угорщина . Але гаплагрупа N1a1 , що притаманна угро-фінам будь де , але їх знаходять в кістках 10-11 століття , що розкопують в Угорщині , але в ******** угорцях вона присутня тільки в 1% .
Усіці казки й легенди часів кінця 19 століття початку 20 тепер ******** наукою абсолютно спростованні . ******* історична думка , що базується виключно на архіології , вивчення аутентичних історичних документів часу , коли не було йще нації , а головне , що зараз додає така наука як генетика ... Так ось ******* думка стверджує , що з біологічної точки зору не існує ніяких націй й усі теорі про спільне , або навпаки - зовсім різне походження абсолютна спекуляція . Ірладці (та й деякі скотти) 200 років пишалися , що вони нібито нащадки кельтів а британці їм навіть не триюрідні брати, але генетика абсолютно довела , що по генах це "братски народи" .
Але генетичне походження це ніщо в порівнянні з культурно-релігійної ідентефікацією - й обрання графа Б.Дизраєлі йще в кінці 19 століття головою Торі й головою уряду . Але тако ж й Ріші Сунака , до речі не агліканця , але індуїської релігії (той же Дізраєлі перейшов з іудаїзма в агрліканську віру) . Хочу помітити , що саме Дізраєлі за майже 65 років правління королеви Вікторії був улюбленним прем"єром королеви , бо до цього й після цього жодному прем"єру на надавали честь бути головою палати Лордів . Туж Маргарет Тетчер королева Елізабет-2 зробила баронессою , а Дізраєлі прийняв титул графа , а потім відмовився від титула лорда . Бо за культурним кодом був класичним консервативним британцєм -- прихильником монархії . Так само як індуїст Ріші Сунак . Його походження и зовнішній вигляд тут вторинний .
Щодо "пишання" деяких болгар то це пишання не має жодного відношення до історичних фактів . За останніми дослідженнями генетиків по наявності певних гаплогруп , вони (подавна більшість населення поза мегополісів) відносяться до т.з. південно-слов"яноської генетичної группи , де r1a1 умовна "гаплогрупа слов"ян" не така велика як у поляків , українців та білорусів (~52%) , але вона значна (~30%) а крім того присутні також середеземноморські (Е1, E2 - більшість то греки з Візантії) ... Жодного генетичного зв"язку (навіть в пів відсотка) з нащадками волжських булгар (тобто - казанський татар й бакір) болгари не мають . Це підтверджує теорію , що великого переселення народів , як то було в 4-5 столітті вже в 8-10 не було .
Є в мене один знайомий. Приїхав за дружиною з російських німців, потім розлучився і мешкає сам. За 20 років, що я його знаю, ані годину не працював, сидить на соціалі, спочатку якось відбрехувався від біржі праці, потім його залишили в спокої. Диван, телевізор, холодильник...
Так ось він дуже злий на всіх біженців - сирійців, зараз українців - бо їм соціал дають, а це значить, що у нього частку віднімають! Я кожного разу намагаюсь йому пояснити, що його нещасні копійки ніхто не може у нього забрати, забирають лише у працюючих, підвищуючи податки...
Знаєте, що він мені відповідає?
"Бачиш, якби не вони, мені б давали БІЛЬШЕ!!!"