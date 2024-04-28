Я постоянно работаю над тем, чтобы избежать ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии, окажутся в Украине, - Орбан

Виктор Орбан заявил, что блокирует выделение помощи Украине потому, что эти деньги якобы предназначены для Венгрии.

Передает слова премьер-министра Венгрии Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

"Я постоянно работаю над тем, чтобы избежать ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии, окажутся в Украине", - подчеркнул Орбан, добавив, что некоторые называют это правом вето.

Кроме того венгерский премьер подчеркнул, что Украине нужно давать как можно меньше денег, ведь, по его словам, из-за помощи Украине страдает "европейский средний класс".

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Также Орбан считает, что завершилась одна глава в российско-украинской войне, потому что, по его словам, сейчас НАТО вступает в нее.

"Мы дошли до того, что Европа серьезно рассматривает возможность ввода войск в Украину, что открыло новую главу в войне", - добавил он.

Однако, надеется премьер-министр Венгрии, "провоенный менталитет" в Европе "начнет давать трещины", а "дипломатия вернет контроль".

Ранее Орбан заявлял, что западные страны находятся "в шаге от отправки своих военных в Украину".